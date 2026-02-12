Polki walczyły na trasie. Potem ważne ogłoszenie Marcisz. To koniec
Po zakończeniu kariery przez Justynę Kowalczyk biegi narciarskie zdecydowanie nie są już tak popularną dyscypliną sportową w Polsce. W końcu jej następczynie nie osiągają już tak wielkich sukcesów. W czwartek cztery nasze zawodniczki wystartowały w biegu na 10 km stylem dowolnym. Zdecydowanie najlepiej spisała się Eliza Rucka-Michałek. Dublet przypadł za to reprezentantkom Szwecji. Złoto wywalczyła Frida Karlsson, a srebro Ebba Andersson. Co ciekawe, tuż po biegu ważny komunikat nadała Izabela Marcisz. Jak się okazuje, jest to jej ostatni indywidualny występ olimpijski.
Nie kończą się olimpijskie emocje związane ze startami reprezentantów Polski. W czwartkowe popołudnie w rywalizacji biegaczek narciarskich na 10 km stylem dowolnym mogliśmy wspierać aż cztery zawodniczki. Już z czwartym numerem na trasie pojawiła się Monika Skinder, z szóstym Izabela Marcisz, z 15. Eliza Rucka-Michałek. Nieco później, bo jako 61. ruszyła natomiast Aleksandra Kołodziej.
Polki nie były w gronie kandydatek do medalu, natomiast miejsce w drugiej "10" należałoby traktować jako sukces. Międzyczasy na trasie nie wyglądały najgorzej, jednakże żadna z nich nie walczyła z czołówką. Świetnie za to zapowiadała się walka o medale. W końcu w gronie faworytek były Szwedki, Frida Karlsson oraz Ebba Andersson. Do tego głośno było o Jessie Diggins, lecz ta zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dobrze miała pobiec także Heidi Weng.
Dublet dla Szwecji, Polki daleko. Diggins z bólem ma medal
Norweżka na trasę ruszyła jako pierwsza, z numerem 32. Była zdecydowanie najszybsza i pokonała wszystkie swoje poprzedniczki. Na metę wpadła z czasem 23:46.1 i objęła prowadzenie. Perfekcyjnie radziła sobie jednak Karlsson. Szwedka z każdym kilometrem zwiększała swoją przewagę nad poprzedniczkami i z wynikiem 22:49.2 mogła zająć fotel liderki. Druga była wówczas wspomniana Andersson (23:35.8).
Po chwili na ostatniej prostej pojawiła się Diggins. Amerykanka finalnie skończyła bieg z czasem 23:38.9 i była trzecia. Weng natomiast spadła na piątą lokatę, bowiem w walkę o krążek włączyła się także Astrid Oeyre Slind (trzy sekundy za Diggins). Na trasie pozostały jednak wówczas tylko słabsze zawodniczki. Tym samym złoto zdobyła Frida Karlsson.
Najlepszą z naszych zawodniczek była Eliza Rucka-Michałek (25:06.8), która uplasowała się na 27. miejscu. Nieco gorzej spisały się Izabela Marcisz (25:47.3, 40. lokata) i Aleksandra Kołodziej (25:57, 44. miejsce) oraz Monika Skinder (26:32.3, 60. pozycja).
Tuż po zakończeniu rywalizacji Marcisz dla Eurosportu wyznała, że jest to jej ostatni występ na igrzyskach olimpijskich. 25-latka kariery jednak nie kończy. Pod znakiem zapytania stoi występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Falun.