Polki walczyły na trasie. Potem ważne ogłoszenie Marcisz. To koniec

Nie kończą się olimpijskie emocje związane ze startami reprezentantów Polski. W czwartkowe popołudnie w rywalizacji biegaczek narciarskich na 10 km stylem dowolnym mogliśmy wspierać aż cztery zawodniczki. Już z czwartym numerem na trasie pojawiła się Monika Skinder, z szóstym Izabela Marcisz, z 15. Eliza Rucka-Michałek. Nieco później, bo jako 61. ruszyła natomiast Aleksandra Kołodziej.

Polki nie były w gronie kandydatek do medalu, natomiast miejsce w drugiej "10" należałoby traktować jako sukces. Międzyczasy na trasie nie wyglądały najgorzej, jednakże żadna z nich nie walczyła z czołówką. Świetnie za to zapowiadała się walka o medale. W końcu w gronie faworytek były Szwedki, Frida Karlsson oraz Ebba Andersson. Do tego głośno było o Jessie Diggins, lecz ta zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dobrze miała pobiec także Heidi Weng.

Dublet dla Szwecji, Polki daleko. Diggins z bólem ma medal

Norweżka na trasę ruszyła jako pierwsza, z numerem 32. Była zdecydowanie najszybsza i pokonała wszystkie swoje poprzedniczki. Na metę wpadła z czasem 23:46.1 i objęła prowadzenie. Perfekcyjnie radziła sobie jednak Karlsson. Szwedka z każdym kilometrem zwiększała swoją przewagę nad poprzedniczkami i z wynikiem 22:49.2 mogła zająć fotel liderki. Druga była wówczas wspomniana Andersson (23:35.8).

Po chwili na ostatniej prostej pojawiła się Diggins. Amerykanka finalnie skończyła bieg z czasem 23:38.9 i była trzecia. Weng natomiast spadła na piątą lokatę, bowiem w walkę o krążek włączyła się także Astrid Oeyre Slind (trzy sekundy za Diggins). Na trasie pozostały jednak wówczas tylko słabsze zawodniczki. Tym samym złoto zdobyła Frida Karlsson.

Najlepszą z naszych zawodniczek była Eliza Rucka-Michałek (25:06.8), która uplasowała się na 27. miejscu. Nieco gorzej spisały się Izabela Marcisz (25:47.3, 40. lokata) i Aleksandra Kołodziej (25:57, 44. miejsce) oraz Monika Skinder (26:32.3, 60. pozycja).

Tuż po zakończeniu rywalizacji Marcisz dla Eurosportu wyznała, że jest to jej ostatni występ na igrzyskach olimpijskich. 25-latka kariery jednak nie kończy. Pod znakiem zapytania stoi występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Falun.

Damian Żurek: Zabrakło trochę szczęścia Polsat Sport

Izabela Marcisz ULF PALM/TT NEWS AGENCY AFP

Izabela Marcisz na Uniwersjadzie w Pragelato, na której wywalczyła cztery medale Li Jing/XINHUA AFP

Eliza Rucka-Michałek Tomasz Kalemba INTERIA.PL