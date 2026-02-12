Polki walczyły na trasie. Potem ważne ogłoszenie Marcisz. To koniec

Po zakończeniu kariery przez Justynę Kowalczyk biegi narciarskie zdecydowanie nie są już tak popularną dyscypliną sportową w Polsce. W końcu jej następczynie nie osiągają już tak wielkich sukcesów. W czwartek cztery nasze zawodniczki wystartowały w biegu na 10 km stylem dowolnym. Zdecydowanie najlepiej spisała się Eliza Rucka-Michałek. Dublet przypadł za to reprezentantkom Szwecji. Złoto wywalczyła Frida Karlsson, a srebro Ebba Andersson. Co ciekawe, tuż po biegu ważny komunikat nadała Izabela Marcisz. Jak się okazuje, jest to jej ostatni indywidualny występ olimpijski.

Narciarz startujący w zawodach olimpijskich na śnieżnym torze, ubrany w czerwono-biały strój z numerem startowym 39, w tle tłum kibiców oraz banery z nazwą wydarzenia.
Izabela MarciszSIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Nie kończą się olimpijskie emocje związane ze startami reprezentantów Polski. W czwartkowe popołudnie w rywalizacji biegaczek narciarskich na 10 km stylem dowolnym mogliśmy wspierać aż cztery zawodniczki. Już z czwartym numerem na trasie pojawiła się Monika Skinder, z szóstym Izabela Marcisz, z 15. Eliza Rucka-Michałek. Nieco później, bo jako 61. ruszyła natomiast Aleksandra Kołodziej.

Polki nie były w gronie kandydatek do medalu, natomiast miejsce w drugiej "10" należałoby traktować jako sukces. Międzyczasy na trasie nie wyglądały najgorzej, jednakże żadna z nich nie walczyła z czołówką. Świetnie za to zapowiadała się walka o medale. W końcu w gronie faworytek były Szwedki, Frida Karlsson oraz Ebba Andersson. Do tego głośno było o Jessie Diggins, lecz ta zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dobrze miała pobiec także Heidi Weng.

    Dublet dla Szwecji, Polki daleko. Diggins z bólem ma medal

    Norweżka na trasę ruszyła jako pierwsza, z numerem 32. Była zdecydowanie najszybsza i pokonała wszystkie swoje poprzedniczki. Na metę wpadła z czasem 23:46.1 i objęła prowadzenie. Perfekcyjnie radziła sobie jednak Karlsson. Szwedka z każdym kilometrem zwiększała swoją przewagę nad poprzedniczkami i z wynikiem 22:49.2 mogła zająć fotel liderki. Druga była wówczas wspomniana Andersson (23:35.8).

    Po chwili na ostatniej prostej pojawiła się Diggins. Amerykanka finalnie skończyła bieg z czasem 23:38.9 i była trzecia. Weng natomiast spadła na piątą lokatę, bowiem w walkę o krążek włączyła się także Astrid Oeyre Slind (trzy sekundy za Diggins). Na trasie pozostały jednak wówczas tylko słabsze zawodniczki. Tym samym złoto zdobyła Frida Karlsson.

      Najlepszą z naszych zawodniczek była Eliza Rucka-Michałek (25:06.8), która uplasowała się na 27. miejscu. Nieco gorzej spisały się Izabela Marcisz (25:47.3, 40. lokata) i Aleksandra Kołodziej (25:57, 44. miejsce) oraz Monika Skinder (26:32.3, 60. pozycja).

      Tuż po zakończeniu rywalizacji Marcisz dla Eurosportu wyznała, że jest to jej ostatni występ na igrzyskach olimpijskich. 25-latka kariery jednak nie kończy. Pod znakiem zapytania stoi występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Falun.

      Damian Żurek: Zabrakło trochę szczęściaPolsat Sport

      Izabela Marcisz
      Izabela MarciszULF PALM/TT NEWS AGENCYAFP
      Izabela Marcisz na Uniwersjadzie w Pragelato, na której wywalczyła cztery medale
      Izabela Marcisz na Uniwersjadzie w Pragelato, na której wywalczyła cztery medaleLi Jing/XINHUAAFP
      Młody sportowiec w białej kurtce z napisem Polska i czapce, trzyma narty Fischer oraz pomarańczowe kijki, w tle ośnieżone góry, trybuny oraz kibice.
      Eliza Rucka-MichałekTomasz KalembaINTERIA.PL

