Polki rozpętały burzę na igrzyskach. Trener wyjaśnił, skąd taka decyzja
Polskie saneczkarstwo zanotowało w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo świetny wynik. Szóste miejsce dwójki Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz było najlepszym wynikiem od ponad 50 lat i igrzysk w Sapporo (1972). Po starcie Polki skrytykowały mocno Polski Związek Sportów Saneczkowych. Teraz na słowa naszych zawodniczek zareagował Marek Skowroński, który od wielu lat prowadzi kadrę, a bez którego ta dyscyplina sportu pewnie nie istniałaby w naszym kraju.
Konkurencja dwójek saneczkowych kobiet debiutowała w programie zimowych igrzysk olimpijskich. Zostało to poprzedzone wieloletnimi testami. Obie nasze panie - Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz - sześć lat temu były piątymi zawodniczkami zimowych olimpijskich igrzysk młodzieży.
Saneczkarki bardzo cieszyły się z zaskakującego wyniku. W czasie rozmowy z Interia Sport wylały też jednak swoje żale.
Polki skrytykowały związek po starcie w igrzyskach
- Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób uwierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią się ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył - mówiła Domowicz.
Trener kadry zareagował na słowa swoich zawodniczek. "To była moja decyzja"
Na te słowa zareagował teraz trener Marek Skowroński, który od wielu lat prowadzi polską kadrę. Jest w niej nie tylko szkoleniowcem, ale też kierowcą, czy serwismenem.
- Starty naszych zawodników wzbudziły wiele emocji i komentarzy. Informacje, jakie ukazały się w mediach, nie zawsze zgodne były z rzeczywistością, jaką przedstawiły zawodniczki. Najbardziej komentujących zbulwersowała sprawa sanek kobiecej dwójki, gdzie pojawiła się krytyka tak ministerstwa sportu, jak i związku, dlatego uważam, że należy ten temat wyjaśnić - powiedział Skowroński w rozmowie z Interia Sport.
Zawodniczki rzeczywiście startowały na kilkuletnich sankach, ale to była wyłącznie moja decyzja, wynikająca ze względów szkoleniowych i technicznych. Wiek sanek w tym przypadku nie miał wpływu na osiągnięty wynik, bo "nowe nie znaczy lepsze". Decyzję, że nie będziemy zmieniać sanek na nowe, podjąłem już na prawie rok przed igrzyskami, kiedy byłem o to pytany przez same zawodniczki, jak i związek. Nie wynikało to w żadnym przypadku z braku środków na sprzęt - dodał.
Jak się okazuje, nasze saneczkarki nie mogły wystartować w nowszym modelu sanek ze względu na to, że przygotowanie takich byłoby czasochłonne i była obawa, że nie uda się zdążyć ze wszystkim przed igrzyskami.
- Zawodniczki startujące w dwójkach są zobligowane do startu na sankach produkcji Kestle, które są produktem seryjnym. Nie wykonuje się ich pod wymiar zawodniczek. Ich dopasowanie wymaga przeróbek, modernizacji i optymalizacji, co jest czasochłonne. Do tego zmiany konstrukcyjne są ograniczone regulaminem. W tych sankach, na których startowały Dominika i Nikola, zostały dopasowane do zawodniczek płozy, zmodernizowane zostało siedzisko prowadzącej w dwójce oraz zmienione były metale na niemieckie. Takie, na jakich jeździ reszta kadry. Większość z tych prac ze względu na brak profesjonalnego warsztatu w kraju musimy wykonywać w warsztacie niemieckim w okresie wiosenno-letnim. Stąd problem z czasem - wyjaśnił trener Skowroński.
Z Cortiny d'Ampezzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport