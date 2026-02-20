Polki napisały historię w Cortinie. Wyjątkowy występ na włoskiej ziemi
Wydarzył się dzień historyczny. Po raz pierwszy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich do rywalizacji bobslejowych dwójek przystąpiły reprezentantki Polski - Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek. Nasze zawodniczki po pierwszym ślizgu były 15., natomiast po drugim plasują się na 22. miejscu. A to nie koniec zmagań w Cortinie.
Zgodnie z harmonogramem w piątek o godz. 18:00 ruszyły zmagania kobiecych dwójek w bobslejach. W nich Polskę pierwszy raz w historii na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich reprezentowały Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek. Pierwsza z nich ma już za sobą debiut na trwającej imprezie - rywalizowała jedynkach (monobobie), gdzie zajęła 17. miejsce.
Teraz Weiszewski pełni rolę pilotki w dwójce, rozpychającą jest Adamek. Co ciekawe jest ona pierwszym polskim sportowcem, który wziął udział w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Pięć lat temu w Tokio występowała jako lekkoatletka.
Przed piątkowym startem Linda Weiszewski udzieliła wywiadu, o którym od razu zrobiło się głośno. - Nie mając dobrego sprzętu, nie możemy rywalizować (...) Ludziom, którzy nie wiedzą, co to bobsleje, wyjaśnię: my jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche. I to jest ta różnica. Nie da się Seicento prześcignąć Porsche. Nasz bobslej kosztuje 150 tysięcy złotych, Amerykanów - 500 tysięcy, a Niemców podchodzi pod milion - opowiadała po czwartkowym treningu, dzień przed rozpoczęciem głównej rywalizacji.
Polki wystartowały w bobslejach. Oto rezultat
Do zmagań przystąpiło 25 par. W piątek odbyły się dwa pierwsze ślizgi. Na sobotę zaplanowano dwa kolejne, które wyłonią medalistki. Najpierw reprezentantki Polski startowały jako jako 18. para z całej stawki.
W pierwszym ślizgu uzyskały czas 57.74. Po swojej próbie wskoczyły na 14. miejsce. Ostatecznie zajęły 15. pozycję. Niedługo po starcie przygotowywały się do ślizgu numer dwa.
Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po pierwszym ślizgu:
- 1. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 56.92
- 2. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 56.97
- 3. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 57.05
- 4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 57.13
- 5. Elana Meyers Taylor / Jadin O'Brien (USA) 57.14
- ....
- 15. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 57.74
Dziesięć minut przed 20:00 rywalizacja została wznowiona. Tym razem Polki startowały jego 11. Osiągnęły czas 58.36, a po dodaniu wyniku z pierwszego ślizgu Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek wykręciły 1:56.10. Przez chwilę zajmowały 8. lokatę, jednak wraz z upływem czasu spadały na dalsze miejsca.
Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po drugim ślizgu:
- 1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 1:53.93
- 2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 1:54.11
- 3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 1:54.16
- 4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 1:54.36
- 5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 1:54.55
- ....
- 22. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 1:56.10
W sobotę o godz. 19:00 rozpocznie się trzeci, a o godz. 21:05 czwarty, finałowy ślizg dwójek kobiet, w którym wystąpi 20 par.