Polki napisały historię w Cortinie. Wyjątkowy występ na włoskiej ziemi

Zgodnie z harmonogramem w piątek o godz. 18:00 ruszyły zmagania kobiecych dwójek w bobslejach. W nich Polskę pierwszy raz w historii na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich reprezentowały Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek. Pierwsza z nich ma już za sobą debiut na trwającej imprezie - rywalizowała jedynkach (monobobie), gdzie zajęła 17. miejsce.

Teraz Weiszewski pełni rolę pilotki w dwójce, rozpychającą jest Adamek. Co ciekawe jest ona pierwszym polskim sportowcem, który wziął udział w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. Pięć lat temu w Tokio występowała jako lekkoatletka.

Przed piątkowym startem Linda Weiszewski udzieliła wywiadu, o którym od razu zrobiło się głośno. - Nie mając dobrego sprzętu, nie możemy rywalizować (...) Ludziom, którzy nie wiedzą, co to bobsleje, wyjaśnię: my jeździmy Seicento, oni jeżdżą Porsche. I to jest ta różnica. Nie da się Seicento prześcignąć Porsche. Nasz bobslej kosztuje 150 tysięcy złotych, Amerykanów - 500 tysięcy, a Niemców podchodzi pod milion - opowiadała po czwartkowym treningu, dzień przed rozpoczęciem głównej rywalizacji.

Polki wystartowały w bobslejach. Oto rezultat

Do zmagań przystąpiło 25 par. W piątek odbyły się dwa pierwsze ślizgi. Na sobotę zaplanowano dwa kolejne, które wyłonią medalistki. Najpierw reprezentantki Polski startowały jako jako 18. para z całej stawki.

W pierwszym ślizgu uzyskały czas 57.74. Po swojej próbie wskoczyły na 14. miejsce. Ostatecznie zajęły 15. pozycję. Niedługo po starcie przygotowywały się do ślizgu numer dwa.

Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po pierwszym ślizgu:

1. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 56.92

2. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 56.97

3. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 57.05

4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 57.13

5. Elana Meyers Taylor / Jadin O'Brien (USA) 57.14

....

15. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 57.74

Dziesięć minut przed 20:00 rywalizacja została wznowiona. Tym razem Polki startowały jego 11. Osiągnęły czas 58.36, a po dodaniu wyniku z pierwszego ślizgu Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek wykręciły 1:56.10. Przez chwilę zajmowały 8. lokatę, jednak wraz z upływem czasu spadały na dalsze miejsca.

Oto wyniki dwójek kobiet w bobslejach po drugim ślizgu:

1. Laura Nolte / Deborah Levi (Niemcy) 1:53.93

2. Lisa Buckwitz / Neele Schuten (Niemcy) 1:54.11

3. Kaillie Humphries / Jasmine Jones (USA) 1:54.16

4. Kim Kalicki / Talea Prepens (Niemcy) 1:54.36

5. Kaysha Love / Azaria Hill (USA) 1:54.55

....

22. Linda Weiszewski / Klaudia Adamek (Polska) - 1:56.10

W sobotę o godz. 19:00 rozpocznie się trzeci, a o godz. 21:05 czwarty, finałowy ślizg dwójek kobiet, w którym wystąpi 20 par.

