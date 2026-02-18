Polki napisały historię na igrzyskach, później takie słowa. "Delikatny niesmak"

Medale skoczków oraz Władimira Semirunnija na igrzyskach rozpaliły nadzieje polskich kibiców na to, że Biało-czerwoni mogą przywieźć z Włoch jeszcze więcej krążków. w środowe popołudnie do walki o medale włączyły się dość niespodziewanie polskie biathlonistki.

Nasze reprezentantki co prawda nie zaczęły sztafety w najlepszym stylu, ale wraz z kolejnymi kilometrami goniły rywalki i ostatecznie zajęły 6. miejsce, co jest historycznym wyczynem. Jak jednak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i Polki mogą czuć niedosyt biorąc pod uwagę fakt, że i tak już udało im się zająć miejsce w czołówce. Kilka słów po swoich startach miały okazję powiedzieć Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz.

Świetny wynik polskich biathlonistek. Sidorowicz i Żuk skomentowały sztafetę

Pierwsza z nich nie ukrywała, że nie jest w stu procentach zadowolona ze swojego występu. - Może z biegu tak - z tego strzelania nie do końca. Może być delikatny niesmak po tych dwóch niecelnych na stójce tym bardziej że, ja jestem zawodniczką, która lubi bardziej postyrzelać z pozycji stojącej, niż leżącej. Ale wkradło się dużo stresu u mnie - wyznała w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie "Eurosportu".

Żuk co ciekawe, zaczęła od 5/5 z pozycji leżącej. Kolejne strzelanie, tym razem już na stojąco, nie poszło jej tak dobrze i musiała dwukrotnie dobierać pocisk. Na strefę zmian "Biało-Czerwona" dotarła jako dziewiąta z czasem o 44,3 sekundy gorszym od liderek.

- Nasz personal best tego sezonu, dlatego się cieszę. wiadomo - zawsze walczymy o najwyższe cele, ale myślę, że na dzień dzisiejszy to dobra sztafeta - dodała na gorąco po swoim biegu Natalia Sidorowicz wskazując, że nasze reprezentantki muszą cieszyć się z sukcesów, które i tak udało im się osiągnąć we Włoszech.

