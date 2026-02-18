Polki napisały historię na igrzyskach, później takie słowa. "Delikatny niesmak"
Polskie biathlonistki do samego końca walczyły o jak najlepszą lokatę podczas sztafety 4x6km. Ostatecznie zajęły 6. lokatę, zaliczając historyczny występ. Po zakończeniu zawodów nie kryły jednak niedosytu. - Nasz personal best tego sezonu, dlatego się cieszę. wiadomo - zawsze walczymy o najwyższe cele, ale myślę, że na dzień dzisiejszy to dobra sztafeta - skwitowała Natalia Sidorowicz na gorąco dla "Eurosportu".
Medale skoczków oraz Władimira Semirunnija na igrzyskach rozpaliły nadzieje polskich kibiców na to, że Biało-czerwoni mogą przywieźć z Włoch jeszcze więcej krążków. w środowe popołudnie do walki o medale włączyły się dość niespodziewanie polskie biathlonistki.
Nasze reprezentantki co prawda nie zaczęły sztafety w najlepszym stylu, ale wraz z kolejnymi kilometrami goniły rywalki i ostatecznie zajęły 6. miejsce, co jest historycznym wyczynem. Jak jednak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i Polki mogą czuć niedosyt biorąc pod uwagę fakt, że i tak już udało im się zająć miejsce w czołówce. Kilka słów po swoich startach miały okazję powiedzieć Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz.
Świetny wynik polskich biathlonistek. Sidorowicz i Żuk skomentowały sztafetę
Pierwsza z nich nie ukrywała, że nie jest w stu procentach zadowolona ze swojego występu. - Może z biegu tak - z tego strzelania nie do końca. Może być delikatny niesmak po tych dwóch niecelnych na stójce tym bardziej że, ja jestem zawodniczką, która lubi bardziej postyrzelać z pozycji stojącej, niż leżącej. Ale wkradło się dużo stresu u mnie - wyznała w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie "Eurosportu".
Żuk co ciekawe, zaczęła od 5/5 z pozycji leżącej. Kolejne strzelanie, tym razem już na stojąco, nie poszło jej tak dobrze i musiała dwukrotnie dobierać pocisk. Na strefę zmian "Biało-Czerwona" dotarła jako dziewiąta z czasem o 44,3 sekundy gorszym od liderek.
