Polka zalała się łzami. Zeszła z trasy i stanęła przed kamerą. Mówi o groźbach

Dla Aleksandry Król-Walas to był czwarty olimpijski start. Co cztery lata poprawiała pozycję w slalomie gigancie równoległym. W Soczi nie ukończyła przejazdu (w slalomie równoległym była 30.), w Pjongczangu sklasyfikowana została na 11. lokacie, a przed czterema laty w Pekinie - na 8.

Do wyczynowego sportu wróciła po przerwie macierzyńskiej. Ma już wprawdzie 35 lat, ale dla snowboardzistki to nie jest zaawansowany wiek. Czy za cztery lata spróbuje zawalczyć o olimpijski medal jeszcze raz? Okazuje się, że sama gotowość do startu może nie wystarczyć.

Rozwiń

To może być koniec widowiskowej konkurencji na igrzyskach. "Francuzi grożą, bo nie mają zawodników"

Kolejne zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się pod szyldem Francuskie Alpy 2030. Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądał program imprezy. Ważą się losy kombinacji norweskiej i właśnie snowboardowego slalomu giganta.

Decyzja miała zapaść w grudniu ubiegłego roku na posiedzeniu Rady Wykonawczej MKOl. Został jednak przełożona. Ostateczne postanowienie mamy poznać "po przeanalizowaniu danych z igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo".

- Uważam, że to bardzo widowiskowy sport - oznajmiła Król-Walas na antenie TVP Sport. - Nazywam zawsze snowboard alpejski Formułą 1 na śniegu. Ogromny tłum ludzi przyszedł dzisiaj na zawody. Myślę, że ostatecznie nie usuną tej konkurencji. Tylko tak zagrozili. To przecież taka łatwa dyscyplina do zorganizowania, pod każdym względem.

Publika na obiekcie w Livigno rzeczywiście bawiła się w niedzielę wyśmienicie. Skąd zatem pomysł, żeby usunąć równoległy slalom gigant z programu imprezy czterolecia? Krążą na ten temat rozmaite teorie.

- Francuzi grożą, bo nie mają zawodników - rzuca wprost nasza snowboardzistka. - Ale mają całe cztery lata, żeby zbudować kadrę. Mam nadzieję, że slalom gigant zostanie w programie.

Król-Walas zakończyła już udział w tegorocznych igrzyskach. Fazę eliminacyjną przejechała z piątym wynikiem. Bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału. Ale tam musiała uznać wyższość reprezentantki gospodarzy Lucii Dlamasso (strata 0,26 s), która ostatecznie sięgnęła po brązowy medal.

- Stawałam na starcie z inną wyobraźnią, innymi oczekiwaniami - przyznała, nie kryjąc rozczarowania dopiero 7. miejscem. - Oczami wyobraźni widziałam już medal. Prowadziłam cały przejazd. Potem puściły emocje, bo się popłakałam. Teraz można już jechać do domu. Trzeba będzie chwilę odpocząć i zapomnieć o tych igrzyskach.

O jej niepowodzeniu zadecydował drobny błąd techniczny na trasie. Moment dekoncentracji, którego nie udało się nadrobić w dolnej części przejazdu. Szczegółowo o przyczynach porażki nasza reprezentantka opowiedziała w Livigno wysłannikowi Interii. Jej emocjonalną relację znajdziesz TUTAJ.

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Aleksandra Król-Walas Grzegorz Momot PAP

Aleksandra Król-Walas (z lewej) zmagania o olimpijski medal w Livigno zakończyła na ćwierćfinale Grzegorz Momot PAP

Miłe chwile w Studiu Mediolan Cortina. Mistrzyni świata uhonorowana. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport