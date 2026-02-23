Polka zachwyciła na igrzyskach i sporo za to zarobi. Tyle otrzyma od państwa
Eliza Rucka-Michałek udowodniła, że ciężka praca popłaca. 25-latka przed igrzyskami założyła zbiórkę, aby spełnić marzenie o występie na igrzyskach we Włoszech, a ostatniego dnia walki o medale olimpijskie sprawiła olbrzymią sensację i zakończyła bieg na 50 km stylem klasycznym na ósmej pozycji. Za swój sukces młoda biegaczka zostanie hojnie nagrodzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powoli przechodzą do historii. W ostatnich tygodniach o olimpijskie medale walczyło 2913 reprezentantów z aż 92 krajów, w tym także reprezentanci Polski, którzy do Włoch pojechali w 60-osobowej grupie. Wiadomo już, że nasi sportowcy do ojczyzny powrócą z czterema krążkami. Władimir Semirunnij został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 tysięcy metrów. Kacper Tomasiak sięgnął po srebro w konkursie indywidualnym skoczków narciarskich na obiekcie normalnym, na skoczni dużej wywalczył brąz, a w rywalizacji duetów wraz z Pawłem Wąskiem zakończył rywalizację na drugim stopniu podium.
Szans medalowych było jednak znacznie więcej. Na olimpijskiej arenie znakomicie spisywał się m.in. Damian Żurek, który na dystansie 1000 metrów i 500 metrów uplasował się tuż za podium. Sensację na igrzyskach sprawiła także nasza biegaczka narciarska Elisa Rucka-Michałek. Polka zajęła ósme miejsce w biegu na 50 kilometrów stylem klasycznym i choć do ojczyzny powróci bez medalu, za swój występ otrzyma sowite stypendium.
Niebywały występ Polki na igrzyskach. Eliza Rucka-Michałek zostanie nagrodzona przez państwo
Eliza Rucka-Michałek na wyjazd na tegoroczne igrzyska olimpijskie przygotowywała się indywidualnie z mężem, a nie resztą kadry. Na krótko przed imprezą czterolecia uruchomiła nawet zbiórkę na wyjazd do Włoch. Ostatecznie udało jej się dotrzeć na jedną z najważniejszych imprez sportowych i sprawiła ogromną sensację ostatniego dnia rywalizacji w biegu kobiet na 50 kilometrów stylem klasycznym.
Eksperci podejrzewali, że realnym sukcesem byłoby miejsce 25-latki w czołowej dwudziestce. Polka jednak do końca walczyła o jak najlepszą lokatę i ostatecznie zakończyła rywalizację na ósmej pozycji. Za niedzielny występ nasza biegaczka narciarska otrzyma imponujące stypendium z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozwoli jej kontynuować dalszą karierę bez obaw o finanse. Sportsmenka otrzyma aż 121111,20 złotych. Warto zaznaczyć, że pieniądze te będą wypłacane przez 18 miesięcy (maksymalna wartość miesięcznej gratyfikacji wynosi bowiem 6728,40 złotych).