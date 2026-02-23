Polka zachwyciła na igrzyskach i sporo za to zarobi. Tyle otrzyma od państwa

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Eliza Rucka-Michałek udowodniła, że ciężka praca popłaca. 25-latka przed igrzyskami założyła zbiórkę, aby spełnić marzenie o występie na igrzyskach we Włoszech, a ostatniego dnia walki o medale olimpijskie sprawiła olbrzymią sensację i zakończyła bieg na 50 km stylem klasycznym na ósmej pozycji. Za swój sukces młoda biegaczka zostanie hojnie nagrodzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Polska biegaczka narciarska w sportowym stroju rywalizuje podczas zimowych igrzysk olimpijskich, w tle widoczne niebieskie oznaczenia trasy i śnieg.
Eliza Rucka-MichałekIwańczukReporter
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powoli przechodzą do historii. W ostatnich tygodniach o olimpijskie medale walczyło 2913 reprezentantów z aż 92 krajów, w tym także reprezentanci Polski, którzy do Włoch pojechali w 60-osobowej grupie. Wiadomo już, że nasi sportowcy do ojczyzny powrócą z czterema krążkami. Władimir Semirunnij został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 tysięcy metrów. Kacper Tomasiak sięgnął po srebro w konkursie indywidualnym skoczków narciarskich na obiekcie normalnym, na skoczni dużej wywalczył brąz, a w rywalizacji duetów wraz z Pawłem Wąskiem zakończył rywalizację na drugim stopniu podium.

Szans medalowych było jednak znacznie więcej. Na olimpijskiej arenie znakomicie spisywał się m.in. Damian Żurek, który na dystansie 1000 metrów i 500 metrów uplasował się tuż za podium. Sensację na igrzyskach sprawiła także nasza biegaczka narciarska Elisa Rucka-Michałek. Polka zajęła ósme miejsce w biegu na 50 kilometrów stylem klasycznym i choć do ojczyzny powróci bez medalu, za swój występ otrzyma sowite stypendium.

Sceny po biegu. Kowalczyk-Tekieli ruszyła do Ruckiej-Michałek. Polka zalała się łzami

Niebywały występ Polki na igrzyskach. Eliza Rucka-Michałek zostanie nagrodzona przez państwo

Eliza Rucka-Michałek na wyjazd na tegoroczne igrzyska olimpijskie przygotowywała się indywidualnie z mężem, a nie resztą kadry. Na krótko przed imprezą czterolecia uruchomiła nawet zbiórkę na wyjazd do Włoch. Ostatecznie udało jej się dotrzeć na jedną z najważniejszych imprez sportowych i sprawiła ogromną sensację ostatniego dnia rywalizacji w biegu kobiet na 50 kilometrów stylem klasycznym.

Eksperci podejrzewali, że realnym sukcesem byłoby miejsce 25-latki w czołowej dwudziestce. Polka jednak do końca walczyła o jak najlepszą lokatę i ostatecznie zakończyła rywalizację na ósmej pozycji. Za niedzielny występ nasza biegaczka narciarska otrzyma imponujące stypendium z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które pozwoli jej kontynuować dalszą karierę bez obaw o finanse. Sportsmenka otrzyma aż 121111,20 złotych. Warto zaznaczyć, że pieniądze te będą wypłacane przez 18 miesięcy (maksymalna wartość miesięcznej gratyfikacji wynosi bowiem 6728,40 złotych).

Kamila Sellier na noszach
Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Zawodniczka w stroju sportowym klęczy na śniegu z pochyloną głową, trzymając ręce na nartach po zakończonym biegu narciarskim; widoczne polskie godło na rękawie oraz numer startowy.
Eliza Rucka-MichałekANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
Zawodniczka w czerwonym stroju narciarskim podczas wyścigu na trasie biegowej, z numerem startowym 21, korzystająca z kijów narciarskich na śnieżnej trasie oznaczonej niebieskimi znacznikami.
Eliza Rucka-MichałekEPA/FILIP SINGERPAP
Biegaczka narciarska w czerwonym stroju reprezentacji Polski, w trakcie wyścigu na trasie narciarskiej, otoczona śniegiem oraz kolorowymi znacznikami na trasie.
Eliza Rucka-MichałekPierre TeyssotAFP
Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport

