Polka wściekła przed kamerami. Nagle wypaliła. "Przygotowywałam się bez trenera"

Przed igrzyskami olimpijskimi we Włoszech polscy kibice swoją największą uwagę koncentrowali na tym, co będzie działo się na torze dla panczenistów i panczenistek w Mediolanie. Wydawało się bowiem, że to właśnie tam nasi reprezentanci i reprezentantki będą mieć potencjalnie największe szanse medalowe.

Wskazywano przede wszystkim na dwa nazwiska na krótkich dystansach. Wśród panów szczególną uwagę przykuwało to, co zrobić może Damian Żurek, a pośród pań patrzono przede wszystkim na Kaję Ziomek-Nogal. Niestety nikt z tej dwójki nie był w stanie spisać się na tyle dobrze, aby wrócić do polski z medalem.

Wójcik bez ogródek. Zdradziła swoją sytuację

Z pewnością na swoje szanse liczyły także panczenistki i panczeniści, którzy byli nieco w cieniu. Bez wątpienia taką zawodniczką można określić Andżelikę Wójcik. 29-latka nie zdołała jednak sprawić niespodzianki. Wyścig na 500. metrów pań zakończył się dla niej na 11. miejscu.

Po rywalizacji stanęła przed kamerami polskiego oddziału Eurosportu. Przyznała, że popełniła kilka błędów, które nie pozwoliły jej na walkę o wyższe lokaty. Najważniejsze było jednak to, co powiedziała kilkadziesiąt sekund później. Dziennikarz zapytał, z czym będzie wyjeżdżać z igrzysk nasza panczenistka.

- Z tym, że w końcu poczuję się wolna, od tego wszystkiego, od tego sportu - rozpoczęła Wójcik. - Na pewno będę się rozwijać sportowo i po tak ciężkim czteroleciu, po tak ciężkim sezonie startowym...przygotowywałam się sama, byłam bez trenera. Zostałam postawiona przed takimi warunkami, że jest to zwyczajnie przykre - wypaliła panczenistka.

Andżelika Wójcik Paweł Skraba materiały prasowe

Andżelika Wójcik (po lewej) i Aleksandra Król-Walas. Na rok przed ZIO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo to są nasze największe nadzieje medalowe PZŁS/Paweł Murzyn/East News INTERIA.PL

Andżelika Wójcik Rafał Oleksiewcz materiały prasowe

Linus Weber: Patrząc na wynik, wykonaliśmy w Olsztynie całkiem niezłą robotę Polsat Sport