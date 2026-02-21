Polka wpadła w szał we Włoszech, teraz kolejny cios. "Biało-czerwoni" tłem w walce o medale IO

Niejednokrotnie zdarza się, że w ramach igrzysk olimpijskich możemy podziwiać zmagania, których wcześniej nie dane nam było uświadczyć na najważniejszej sportowej imprezie świata. Taka sytuacja ma miejsce podczas rywalizacji w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

Na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich zdecydowano się wprowadzić zmagania medalowe w niezwykle interesującej dyscyplinie - narciarstwie wysokogórskim, znanym również jako skialpinizm. To forma sportowej walki, składającej się z kilku różnych segmentów.

Nie był to jednak koniec rywalizacji dla Januszyk. Tuż przed zakończeniem tegorocznych ZIO odbył się bowiem start duetów mieszanych w narciarstwie wysokogórskim. Do tej rywalizacji reprezentantka Polski przystąpiła wraz z Janem Elantkowskim, który konkurs indywidualny panów zakończył na 15. miejscu.

Polacy znów daleko od podium. Nie na taki debiut na IO liczyli

Tym razem początek rywalizacji zdecydowanie układał się po myśli Januszyk. W pierwszych minutach Polka plasowała się bowiem w czołówce stawki. Po krótkim zjeździe spadła jednak na 8. lokatę. Taką też pozycję zachowała aż do końca pierwszego etapu damskiej rywalizacji.

Po dotarciu do wyznaczonego punktu do zmagań przystąpił Jan Elantkowski. Już na tym etapie wyścigu wyraźną przewagę nad resztą stawki posiadał francuski duet Emily Harrop/Thibault Anselmet. Byli oni głównymi faworytami do walki o medal w rywalizacji duetów mieszanych. Niestety Elantkowski nie utrzymał wypracowanej przez koleżankę lokaty, spadając na 9. miejsce.

Pod koniec drugiego startu pań sytuacja uległa zmianie. Francuski duet wciąż pozostawał na czele, jednak dystans do liderów znacznie skrócili Szwajcarzy. Marianne Fatton zakończyła swój bieg tylko o 1,3 sekundy później niż Harrop. Tym samym, walka o złoty medal IO wciąż trwała. Niestety, Polacy dawno wyłączeni już byli z rywalizacji o "krążek", choć Iwona Januszyk znów wprowadziła "Biało-czerwony" zespół na 8. miejsce.

Ostatecznie ze złotego medalu w rywalizacji drużynowej mogli cieszyć się wspomniani wcześniej Francuzi. Na dalszych stopniach podium plasowały się natomiast duety ze Szwajcarii oraz Hiszpanii. "Biało-czerwoni" zakończyli te zawody dopiero na 9. miejscu. Tym razem nasi reprezentanci zdawali się jednak przyjąć swój rezultat znacznie lepiej.

