Polka wpadła na metę i wyjawiła prawdę. Niemcy nie mogli tego przemilczeć

Po raz pierwszy w historii na zimowych igrzyskach olimpijskich pojawił się skialpinizm. W tej konkurencji mogliśmy kibicować Iwonie Januszyk oraz Janowi Elantkowskiemu. Niestety oboje zakończyli swoje indywidualne zmagania już po biegu eliminacyjnym. Nasz zawodnik zakończył na przedostatniej lokacie, natomiast 33-latka ukończyła na ostatnim miejscu ze sporą stratą.

Tuż po wpadnięciu na metę Polka całkowicie zalała się łzami. W pierwszych chwilach wydawało się, że wszystko ze względu na niezadowalający wynik. Dopiero w rozmowie z dziennikarzami wyjawiła prawdziwy powód. I nie chodziło tylko o wynik. Jak się okazało, tuż po starcie pod fokę przykleiła się spora warstwa śniegu, która niemal z miejsca wykluczyła naszą reprezentantkę z walki o awans do dalszego etapu.

- Ja miałam poprzyklejany śnieg pod fokami. Przypiąć nart do plecaka nie mogłam, bo nie dało się ich złożyć dlatego, że pod spodem był śnieg. Przypiąć z powrotem na nogi też się prawie nie dało. Już nie mówiąc o zatrzymaniu się na przepince u góry i ściągnięciu ich. Ja jestem załamana, bo zawiódł serwis - mówiła dla Interii.

Januszyk nie mogła przez długi czas powstrzymać emocji, co było zupełnie zrozumiałe. Mimo to jej zachowanie nie przeszło obojętnie... Niemcom. Tamtejsze media nie mogły się powstrzymać i wprost piszą o "załamaniu nerwowym".

O Januszyk głośno w Niemczech. Tak o niej mówią

Na sportowej stronie "Bilda" można przeczytać kilka wypowiedzi naszej olimpijki, która jak już wspomnieliśmy nie kryła swojego zawodu całą sytuacją. Do tego pojawia się temat załamania nerwowego.

- Polska narciarka, Iwona Januszyk przeżyła najgorszy moment w swojej karierze na Igrzyskach Olimpijskich i w konsekwencji przeżyła załamanie nerwowe - napisano.

To jednak nie koniec. "W strefie mieszanej 25-latka z trudem panowała nad sobą", "Trenerzy i personel pomocniczy próbowali ją wspierać - ale frustracja sięgała zenitu". Tak o Polce pisał niemiecki dziennik.

Złoty medal w tej dyscyplinie wywalczyła Marianne Fatton, srebro trafiło do Emily Harrop, natomiast brąz wywalczyła Ana Alonso Rodriguez.

Skialpinizm to dyscyplina, która debiutuje na zimowych igrzyskach olimpijskich LIAN YI AFP

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

