Polka wpadła na metę i wyjawiła prawdę. Niemcy nie mogli tego przemilczeć
Szerokim echem poniósł się występ Iwony Januszyk w skialpinizmie na igrzyskach olimpijskich. Polka zajęła ostatnie miejsce w swoim biegu ze względu na kiepski serwis i pod jej foką szybko zgromadziła się spora warstwa śniegu. Tuż po zakończeniu rywalizacji nasza reprezentantka zalała się łzami i wyjawiła, co było przyczyną takiego wyniku. O jej emocjach głośno zrobiło się nawet w Niemczech.
Po raz pierwszy w historii na zimowych igrzyskach olimpijskich pojawił się skialpinizm. W tej konkurencji mogliśmy kibicować Iwonie Januszyk oraz Janowi Elantkowskiemu. Niestety oboje zakończyli swoje indywidualne zmagania już po biegu eliminacyjnym. Nasz zawodnik zakończył na przedostatniej lokacie, natomiast 33-latka ukończyła na ostatnim miejscu ze sporą stratą.
Tuż po wpadnięciu na metę Polka całkowicie zalała się łzami. W pierwszych chwilach wydawało się, że wszystko ze względu na niezadowalający wynik. Dopiero w rozmowie z dziennikarzami wyjawiła prawdziwy powód. I nie chodziło tylko o wynik. Jak się okazało, tuż po starcie pod fokę przykleiła się spora warstwa śniegu, która niemal z miejsca wykluczyła naszą reprezentantkę z walki o awans do dalszego etapu.
- Ja miałam poprzyklejany śnieg pod fokami. Przypiąć nart do plecaka nie mogłam, bo nie dało się ich złożyć dlatego, że pod spodem był śnieg. Przypiąć z powrotem na nogi też się prawie nie dało. Już nie mówiąc o zatrzymaniu się na przepince u góry i ściągnięciu ich. Ja jestem załamana, bo zawiódł serwis - mówiła dla Interii.
Januszyk nie mogła przez długi czas powstrzymać emocji, co było zupełnie zrozumiałe. Mimo to jej zachowanie nie przeszło obojętnie... Niemcom. Tamtejsze media nie mogły się powstrzymać i wprost piszą o "załamaniu nerwowym".
O Januszyk głośno w Niemczech. Tak o niej mówią
Na sportowej stronie "Bilda" można przeczytać kilka wypowiedzi naszej olimpijki, która jak już wspomnieliśmy nie kryła swojego zawodu całą sytuacją. Do tego pojawia się temat załamania nerwowego.
- Polska narciarka, Iwona Januszyk przeżyła najgorszy moment w swojej karierze na Igrzyskach Olimpijskich i w konsekwencji przeżyła załamanie nerwowe - napisano.
To jednak nie koniec. "W strefie mieszanej 25-latka z trudem panowała nad sobą", "Trenerzy i personel pomocniczy próbowali ją wspierać - ale frustracja sięgała zenitu". Tak o Polce pisał niemiecki dziennik.
Złoty medal w tej dyscyplinie wywalczyła Marianne Fatton, srebro trafiło do Emily Harrop, natomiast brąz wywalczyła Ana Alonso Rodriguez.