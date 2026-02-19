Rosjanie podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo mogą występować, ale tylko pod neutralną flagą i spełniając określone warunki, w tym m.in. brak finansowania przez reżim czy powiązań z wojskiem. Tym samym we Włoszech oglądamy m.in. Adieliję Pietrosian, utalentowaną łyżwiarkę figurową z Moskwy.

O 18-latce szybko stało się głośno w jej ojczyźnie, ponieważ ta w programie krótkim uzyskała notę 72.89, która daje jej piąte miejsce. I realne szanse na medal olimpijski, do plasującej się na trzecim miejscu Alysy Liu ze Stanów Zjednoczonych traci niecałe cztery punkty.

Finałowa odsłona rywalizacji solistek odbędzie się w czwartkowy wieczór, wtedy to łyżwiarki zaprezentują program dowolny. Na lodzie pojawi się m.in. klasyfikowana na 19. lokacie po programie krótkim Jekaterina Kurakowa, czyli pochodząca z Rosji reprezentantka Polski. W rosyjskich mediach cała uwaga skupia się jednak na Pietrosian, jej nazwisko pojawia się na eksponowanych miejscach czołowych rosyjskich portali sportowych.

Rosjanie już żyją rywalizacją w łyżwiarstwie figurowym

Nastolatce poświęcono wiele komentarzy, publikowane są też wypowiedzi osób ze środowiska łyżwiarstwa figurowego, które prognozują szanse 18-latki na medal. Pojawiają się też analizy, jedną z nich można przeczytać w popularnym serwisie sport-express.ru, gdzie kierownik działu sportowego Oleg Szamonajew wysnuł zaskakującą tezę. Jego zdaniem o końcowym miejscu Pietrosian mogą zdecydować nie tylko kwestie sportowe. Najpierw jednak skupił się na tym, co 18-latka może zaprezentować na lodzie.

Jeśli Pietrosian czysto odda jeden poczwórny skok i nie zawali reszty układu, zajmie co najmniej trzecie miejsce. Jeśli czysto odda dwa poczwórne skoki, będzie pretendentką do srebra lub złota. Jeśli popełni poważne błędy, może spaść poza pierwszą szóstkę

"Wiele zależy również od wyników jej rywalek. Istnieje jednak przeczucie, że różnica może leżeć nie tylko w skokach, przejściach i elementach, ale także w tak zwanych czynnikach pozasportowych. Spróbujmy zrozumieć, jakie to czynniki" - dodał.

Dalej rosyjski dziennikarz postawił tezę, że w łyżwiarstwie figurowym istotną rolę odgrywa tzw. lobbing, ponieważ jest to dyscyplina, która opiera się na notach sędziowskich. A te mogą być subiektywne.

"W każdej dyscyplinie sportowej, w której sędziowanie jest subiektywne, reputacja sportowca i pozycja jego federacji narodowej mają ogromne znaczenie - to nie tajemnica, ale fakt, z którym musimy się pogodzić" - stwierdził.

Szamonajew podkreślił, że obecnie najbogatsze i najbardziej wpływowe federacje łyżwiarstwa figurowego reprezentują cztery kraje: Stany Zjednoczone, Japonię, Francję oraz Kanadę. Od razu dał do zrozumienia, że rzecz jasna łyżwiarze figurowi nie mogą być wprost promowani, ponieważ to grozi wywołaniem skandalu, ale wciąż w grę wchodzą "działania zakulisowe".

Autor publikacji poszedł krok dalej, jego zdaniem bowiem ewentualny medal dla Pietrosian byłby nie po myśli światowych władz tej dyscypliny, a sędziowie mogą być nieobiektywni i promować inne łyżwiarki.

Jeśli chodzi o Adeliję Pietrosian, panuje przekonanie, że Międzynarodowa Unia Łyżwiarska nie chce widzieć neutralnej zawodniczki na podium, a tym bardziej na pierwszym miejscu. To wywoła dyskusje na temat dyskryminacyjnego charakteru sankcji wobec Rosji, a ogólnie na temat głupoty i krótkowzroczności wykluczenia jednego z czołowych krajów z łyżwiarstwa figurowego. Krótko mówiąc, nikt nie pomoże naszej łyżwiarce figurowej; prawdopodobnie będą jej przeszkadzać, biorąc pod uwagę, że jury jest pełne osób faworyzujących USA lub Japonię

Zmagania w programie dowolnym solistek rozpoczną się w czwartek o godz. 19, w Mediolanie zaprezentują się 24 najlepsze zawodniczki po programie krótkim. Jako szósta na lód wyjedzie Jekaterina Kurakowa, ponieważ łyżwiarki wystąpią w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc.

Po środku Adielija Pietrosian ADEK BERRY AFP

Adielija Pietrosian Foto Olimpik AFP

Adielija Pietrosian podczas programu krótkiego na igrzyskach olimpijskich JULIEN DE ROSA AFP

Rosja i Białoruś dopuszczone do startów. "Kto ma kręgosłup moralny, wie, jaka powinna być decyzja" Polsat Sport Polsat Sport