Polka rezygnuje i "wypisuje się" z igrzysk. Gorzka prawda na sam koniec

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Rywalizację w finale sprintu drużynowego kobiet na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Monika Skinder oraz Izabela Marcisz zakończyły na 11. miejscu. Jest niedosyt, bo - jak wskazują same zainteresowane, a także Justyna Kowalczyk-Tekieli - mogło być wyżej. W rozmowie po biegu Marcisz potwierdziła, że na następnych igrzyskach jej nie zobaczymy. Poczyniła gorzkie wyznanie.

Zawodniczka w stroju reprezentacji Polski, ubrana w biało-czerwony strój sportowy i czepek, zasłania twarz dłońmi w czarnych rękawiczkach, na ręku sportowy zegarek, w tle niebieskie elementy infrastruktury sportowej.
Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Tomasz Jastrzębowski Reporter
Reprezentujące Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Monika Skinder oraz Izabela Marcisz znalazły się wśród piętnastu najlepszych duetów, które uzyskały kwalifikację do środowego finału w sprincie drużynowym. Jako pierwsza pobiegła Marcisz, a po jej starcie Polska zajmowała 10. miejsce z dość dużą przewagą nad następnymi rywalkami.

Niestety, lokaty nie udało się ani poprawić, ani nawet ostatecznie utrzymać. Monika Skinder na ostatnich metrach przegrała walkę z przeciwniczką z Austrii i finalnie Polska zakończyła zmagania jako 11. Za nami były tylko reprezentacje Estonii, Łotwy, Czech oraz Chin. Zwyciężyły Szwedki, drugie były Szwajcarki, a trzecie Niemki. Rezultaty skomentowała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

    Marcisz potwierdza rezygnację z igrzysk. "Świat odjeżdża"

    Justyna Kowalczyk-Tekieli od początku startu igrzysk przebywa we Włoszech, gdzie regularnie dzieli się swoimi eksperckimi spostrzeżeniami na antenie Eurosportu. Komentarza udziela również w mediach społecznościowych. Po zakończonym sprincie drużynowym kobiet opublikowała planszę z wynikami i podsumowała to, co wydarzyło się w finale.

    "Absolutnie do przewidzenia, co się stało na trzecich zmianach. Na wytrzymaniu polega trudność sztafety sprinterskiej. Szkoda, bo była bardzo realna szansa na top 8" - napisała, nawiązując do 11. miejsca Polek.

    Gorzko wynik skwitowały same zainteresowane. "Ból to jedyne, o czym teraz myślę. Trzecie koło to było dla mnie zabójstwo. Nie spodziewałam się, że Austriaczka mnie tak szybko dogoni. Zakwaszenie miałam na niezwykle wysokim poziomie. Kto zna ten ból, ten wie, jak to jest. Choćby serce chciało, mięśnie nie zapodadzą. I koniec. Chciałam, ale nie miałam z czego walczyć z Austriaczką na finiszu" - szczerze przyznała Skinder przed kamerą Eurosportu.

    Marcisz dodała, że "dała z siebie wszystko, co miała" i wyznała, że liczyła na lokatę w pierwszej dziesiątce. Potwierdziła również, że niejako "wypisuje się" już z igrzysk. Kilka dni temu ogłosiła, że starty we Włoszech będą jej ostatnimi, jeśli chodzi o zmagania olimpijskie. Nic się w tej sprawie nie zmieniło.

    "Jestem na tych igrzyskach w innej dyspozycji. W Pekinie to był klasyk, gdzie Monika się lepiej czuje. Ja też czułam się tam bardzo dobrze, dziewczyny mniej odskakiwały. Świat odjeżdża. Jestem świadoma tego, co będzie za cztery lata. Widzę, jak trenuje świat, jakie ma warunki. Cieszę się, że pobiegłam z Moniką. Obie dałyśmy z siebie wszystko. Jestem jej wdzięczna za tę walkę" - zakończyła.

    Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026NurPhotoGetty Images
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
    Kobieta o długich, brązowych włosach i jasnych oczach ubrana w czarną marynarkę siedzi w tłumie, skupiona, z delikatnym wyrazem zamyślenia na twarzy. W tle niewyraźne postacie innych osób.
    Justyna Kowalczyk-TekieliPawel Murzyn/East NewsEast News
    Narciarka w czerwonym kombinezonie startuje w zawodach olimpijskich, trzymając kijki i jadąc po śnieżnej trasie. Na jej piersi widoczny jest numer startowy oraz logotyp olimpijski, w tle rozmyci kibice i elementy infrastruktury sportowej.
    Monika Skinder, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Foto OlimpikAFP
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
    Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Alex PantlingGetty Images

