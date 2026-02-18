Polka rezygnuje i "wypisuje się" z igrzysk. Gorzka prawda na sam koniec

Reprezentujące Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Monika Skinder oraz Izabela Marcisz znalazły się wśród piętnastu najlepszych duetów, które uzyskały kwalifikację do środowego finału w sprincie drużynowym. Jako pierwsza pobiegła Marcisz, a po jej starcie Polska zajmowała 10. miejsce z dość dużą przewagą nad następnymi rywalkami.

Niestety, lokaty nie udało się ani poprawić, ani nawet ostatecznie utrzymać. Monika Skinder na ostatnich metrach przegrała walkę z przeciwniczką z Austrii i finalnie Polska zakończyła zmagania jako 11. Za nami były tylko reprezentacje Estonii, Łotwy, Czech oraz Chin. Zwyciężyły Szwedki, drugie były Szwajcarki, a trzecie Niemki. Rezultaty skomentowała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Marcisz potwierdza rezygnację z igrzysk. "Świat odjeżdża"

Justyna Kowalczyk-Tekieli od początku startu igrzysk przebywa we Włoszech, gdzie regularnie dzieli się swoimi eksperckimi spostrzeżeniami na antenie Eurosportu. Komentarza udziela również w mediach społecznościowych. Po zakończonym sprincie drużynowym kobiet opublikowała planszę z wynikami i podsumowała to, co wydarzyło się w finale.

"Absolutnie do przewidzenia, co się stało na trzecich zmianach. Na wytrzymaniu polega trudność sztafety sprinterskiej. Szkoda, bo była bardzo realna szansa na top 8" - napisała, nawiązując do 11. miejsca Polek.

Gorzko wynik skwitowały same zainteresowane. "Ból to jedyne, o czym teraz myślę. Trzecie koło to było dla mnie zabójstwo. Nie spodziewałam się, że Austriaczka mnie tak szybko dogoni. Zakwaszenie miałam na niezwykle wysokim poziomie. Kto zna ten ból, ten wie, jak to jest. Choćby serce chciało, mięśnie nie zapodadzą. I koniec. Chciałam, ale nie miałam z czego walczyć z Austriaczką na finiszu" - szczerze przyznała Skinder przed kamerą Eurosportu.

Marcisz dodała, że "dała z siebie wszystko, co miała" i wyznała, że liczyła na lokatę w pierwszej dziesiątce. Potwierdziła również, że niejako "wypisuje się" już z igrzysk. Kilka dni temu ogłosiła, że starty we Włoszech będą jej ostatnimi, jeśli chodzi o zmagania olimpijskie. Nic się w tej sprawie nie zmieniło.

"Jestem na tych igrzyskach w innej dyspozycji. W Pekinie to był klasyk, gdzie Monika się lepiej czuje. Ja też czułam się tam bardzo dobrze, dziewczyny mniej odskakiwały. Świat odjeżdża. Jestem świadoma tego, co będzie za cztery lata. Widzę, jak trenuje świat, jakie ma warunki. Cieszę się, że pobiegłam z Moniką. Obie dałyśmy z siebie wszystko. Jestem jej wdzięczna za tę walkę" - zakończyła.

Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkim Polsat Sport

Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 NurPhoto Getty Images

Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn/East News East News

Monika Skinder, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 Foto Olimpik AFP

Izabela Marcisz, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 Alex Pantling Getty Images