Na dwa dni przed zakończeniem zmagań we Włoszech rozpoczęły się zmagania bobslejowych dwójek kobiet. Linda Weiszewski oraz Klaudia Adamek, to oprócz Natalii Czerwonki, Natalii Maliszewskiej, Gabrieli Topolskiej oraz Kamili Sellier te reprezentantki Polski, które skupiały na sobie uwagę w piątkowy wieczór. Klaudia Adamek miała do tego dodatkowy powód.

Dla Adamek start we Włoszech wiązał się nie tylko z czystą rywalizacją w bobslejowych dwójkach i wywalczenie jak najlepszego wyniku, ale także był okazją do tego, aby zapisać się w historii polskiego sportu. I to jej się udało. Wystarczył sam udział w rywalizacji.

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinien Polsat Sport

Klaudia Adamek zrobiła to jako pierwsza Polka. Przeszła do historii we Włoszech

"Linda Weiszewski i Klaudia Adamek już po pierwszym ślizgu w rywalizacji bobslejowych dwójek. Możemy ogłosić oficjalnie: Klaudia Adamek to pierwszy polski sportowiec, który wystąpił na Letnich i Zimowych Igrzyskach Olimpijskich." odnotował na portalu "X" Łukasz Gagaska, specjalizujący się w sportach olimpijskich.

Rozwiń

Do tej pory Adamek rywalizowała na lekkoatletycznej bieżni, jako sprinterka. Na swoim koncie ma m.in. złoto i srebro w sztafetach 4 x 200 i 4 x 100 podczas World Athletics Relays, które odbyły się w Chorzowie w 2021 roku. Brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020.

Do tego, aby zamieniła biegi na rywalizację bobslejowych dwóch, trzeba ją było namawiać przez kilka miesięcy i pierwotnie musiała ona poczytać o nowej dyscyplinie w internecie.

- Wtedy jeszcze do końca nie miałam świadomości, co robić w bobsleju. Nie czułam lęku i stresu. Trener jednak zapomniał dać mi wyraźny sygnał, że mam hamować. Usłyszałam jakieś krzyki, próbowałam hamować, ale podczas przejazdu tak mocno trzymałam się metalowych rur, że zabrakło mi sił. Niewiele brakowało, a wypadlibyśmy z toru prosto do lasu - opowiadała z przejęciem w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Teraz może ona z dumą głosić, że jako pierwszy polski sportowiec miała okazję rywalizować zarówno podczas letnich, jak i zimowych igrzysk.

Ewa Swoboda i Klaudia Adamek Łukasz Szeląg Reporter

Klaudia Adamek - jako reprezentantka Polski w sztafecie 4x100 m i w bobslejach Paweł Skraba/Agencja SE/East News & Imago/Newspi.pl Newspix/East News

Klaudia Adamek (po lewej) i Linda Weiszewski Michał Dubiel/400mm.pl/EXPA/Newspix.pl INTERIA.PL

Jekatierina Kurakowa: Nie chciałam mieć żadnej wymówki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport