Polka na ustach całego świata. Wszystko po makabrycznym wypadku na IO. Piszą tylko o jednym

Do makabrycznego wypadku z udziałem Polski doszło podczas piątkowych zmagań olimpijskich w short tracku (wyścig kobiet na 1500 metrów). Na starcie rywalizacji zameldowało się tego dnia kilka znamienitych zawodniczek, w tym między innymi reprezentująca kraj nad Wisłą Kamila Sellier.

Na pięć okrążeń przed końcem wyścigu doszło do mrożącej krew w żyłach sytuacji. Polka nie utrzymała równowagi przy jednym z zakrętów, co wywołało niekontrolowany upadek. Pozostałe zawodniczki parły jednak do przodu. Jedna z nich, która wcześniej dopuściła się nieprzepisowego manewru, przez przypadek zahaczyła płozą swojej łyżwy o twarz Sellier. Ta momentalnie upadła, a chwilę później widać było sporą ilość sączącej się krwi. Do poszkodowanej szybko dobiły służby ratunkowe, które udzieliły jej pierwszej pomocy.

Z wstępnych ustaleń, przekazanych przez Artura Gaca z Interii Sport wiemy, że Sellier doznała rozcięcia policzka. Na jej twarzy pojawiła się także spora opuchlizna. Podejrzewa się również złamanie kości jarzmowej.

Wypadek Polki zszokował świat. Piszą o nim niemal wszędzie

Na IO mieliśmy już przypadki dramatycznych wypadków, które momentalnie obiegły cały świat. Warto tutaj przytoczyć chociażby przypadek niezwykle utytułowanej Lindsey Vonn, której "kraksa" dogłębnie wstrząsnęła opinią publiczną. Podobny efekt wywołało zdarzenie z udziałem reprezentantki naszego kraju.

Naturalnie temat szeroko relacjonowany był wśród przedstawicieli gospodarzy tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich. Włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport" przyznał, że Polka miała w tej makabrycznej sytuacji ogrom szczęścia, ponieważ całość mogła skończyć się dla niej w znacznie gorszy sposób.

Sellier cudem uniknęła tragedii! Ostrze zraniło ją w oko, pozostawiając twarz w krwawej łaźni

Wypadek Sellier skomentowali również dziennikarze uznanego amerykańskiego portalu ESPN. Sprawczynią całego zajścia stała się bowiem reprezentantka USA Kristen Santos-Griswold, która w tamtym momencie dopuściła się nielegalnego wyprzedzania, co ostatecznie zakończyło się opisywaną wyżej tragedią. Dziennikarze zza oceanu dokładnie zrelacjonowali również przebieg samego wypadku oraz podjętej chwilę później akcji ratunkowej. Oni także zwrócili uwagę na ogrom szczęścia, które towarzyszyło tego dnia Kamili Sellier.

Relacji, obrazujących wypadek Polki, było oczywiście znacznie więcej. Temat "krwawego wyścigu" podjęły media z takich krajów jak: Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja czy Ukrainy. Ciężko znaleźć nację, na której mrożący krew w żyłach wypadek Polki nie wywołał żadnego wrażenia. W niemal każdej z przytoczonych relacji pojawia się jedno, kluczowe słowo - cud.

