Polka na mecie, a tu szokująca scena. Komentator nie mógł tego przemilczeć

Nie kończą się jeszcze sportowe emocje związane ze startami Polaków na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. W środowy poranek do walki w drużynowym sprincie w biegach narciarskich stanęły nasze reprezentantki. W trakcie jednego z biegów doszło do dość ciekawej sytuacji, bowiem wraz z zawodniczkami finiszował również... pies. Kilka zdań całej sytuacji poświęcił także komentator relacjonujący wydarzenia na trasie.

Zawodnik w czerwonym stroju startowy podczas biegu narciarskiego na śniegu, z numerem 39 i opaską na oczach, w tle logo olimpijskie, w prawym górnym rogu wstawka pokazująca zmagania sportowców na trasie narciarskiej.
Izabela MarciszZUMA/NEWSPIX.PL/ screen: EurosportNewspix.pl
Dokładnie 22 lutego zakończą się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Mimo to każdego dnia można śledzić rywalizację polskich sportowców. W środę przed południem na trasach biegowych w sprincie drużynowym można było kibicować reprezentantkom i reprezentantom Polski. Jako pierwsze wystąpiły "Biało-Czerwone" w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder.

Polki finalnie wywalczyły awans do finałów, lecz na trasie pierwszego biegu ze wspomnianą Marcisz doszło do niespodziewanego wydarzenia. W pewnym momencie do finiszujących zawodniczek dołączył pies.

    Ten musiał zerwać się ze smyczy komuś z obecnych wokół obiektu kibiców i ruszył na trasę. Polka zdążyła wówczas ukończyć swój bieg, lecz zwierzak mógł nieco przeszkodzić dobiegającym na metę zawodniczkom.

    Pies ruszył za zawodniczkami, nietypowe obrazki

    Co ciekawe, ten ruszył za kilkoma z nich i... finiszował. Zdołał nawet przekroczyć linię mety i został uchwycony przez tamtejsze systemy. W przypadku rozstrzygania wyników biegu przez fotofinisz, to zwierzak załapałby się w kadrze.

    - Troszkę piesek będzie mieszał. Dodatkowy doping dla zawodniczek. Urwał się komuś. Trzeba pieski pilnować, bo tu jednak jest sporo zamieszania - mówił na antenie Eurosportu Tomasz Jaroński.

    Ostatecznie ten został przechwycony przez czuwających na mecie wolontariuszy, co dokładnie pokazywały później kamery. Cała rywalizacja nie została przerwana nawet na sekundę.

    Młoda kobieta w sportowym stroju z godłem Polski trzyma parę nart Fischer, stoi na tle sportowego obiektu z tłumem kibiców i zawodników oraz górskim krajobrazem w tle.
    Izabela MarciszTomasz KalembaINTERIA.PL
    Sportowiec w czerwono-białym stroju startowym z numerem 6 biegnie na nartach biegowych podczas zawodów olimpijskich, w tle widoczny tłum kibiców.
    Izabela MarciszEPA/FILIP SINGERPAP
    Zawodniczka w stroju narciarskim podczas zawodów olimpijskich trzyma w dłoniach kije narciarskie, na głowie ma opaskę z polską flagą, a na piersi numer startowy oraz logo igrzysk olimpijskich.
    Izabela MarciszEPA/FILIP SINGERPAP
