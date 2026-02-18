Polka na mecie, a tu szokująca scena. Komentator nie mógł tego przemilczeć
Nie kończą się jeszcze sportowe emocje związane ze startami Polaków na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. W środowy poranek do walki w drużynowym sprincie w biegach narciarskich stanęły nasze reprezentantki. W trakcie jednego z biegów doszło do dość ciekawej sytuacji, bowiem wraz z zawodniczkami finiszował również... pies. Kilka zdań całej sytuacji poświęcił także komentator relacjonujący wydarzenia na trasie.
Dokładnie 22 lutego zakończą się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Mimo to każdego dnia można śledzić rywalizację polskich sportowców. W środę przed południem na trasach biegowych w sprincie drużynowym można było kibicować reprezentantkom i reprezentantom Polski. Jako pierwsze wystąpiły "Biało-Czerwone" w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder.
Polki finalnie wywalczyły awans do finałów, lecz na trasie pierwszego biegu ze wspomnianą Marcisz doszło do niespodziewanego wydarzenia. W pewnym momencie do finiszujących zawodniczek dołączył pies.
Ten musiał zerwać się ze smyczy komuś z obecnych wokół obiektu kibiców i ruszył na trasę. Polka zdążyła wówczas ukończyć swój bieg, lecz zwierzak mógł nieco przeszkodzić dobiegającym na metę zawodniczkom.
Pies ruszył za zawodniczkami, nietypowe obrazki
Co ciekawe, ten ruszył za kilkoma z nich i... finiszował. Zdołał nawet przekroczyć linię mety i został uchwycony przez tamtejsze systemy. W przypadku rozstrzygania wyników biegu przez fotofinisz, to zwierzak załapałby się w kadrze.
- Troszkę piesek będzie mieszał. Dodatkowy doping dla zawodniczek. Urwał się komuś. Trzeba pieski pilnować, bo tu jednak jest sporo zamieszania - mówił na antenie Eurosportu Tomasz Jaroński.
Ostatecznie ten został przechwycony przez czuwających na mecie wolontariuszy, co dokładnie pokazywały później kamery. Cała rywalizacja nie została przerwana nawet na sekundę.