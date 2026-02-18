Polka na mecie, a tu szokująca scena. Komentator nie mógł tego przemilczeć

Dokładnie 22 lutego zakończą się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Mimo to każdego dnia można śledzić rywalizację polskich sportowców. W środę przed południem na trasach biegowych w sprincie drużynowym można było kibicować reprezentantkom i reprezentantom Polski. Jako pierwsze wystąpiły "Biało-Czerwone" w składzie Izabela Marcisz i Monika Skinder.

Polki finalnie wywalczyły awans do finałów, lecz na trasie pierwszego biegu ze wspomnianą Marcisz doszło do niespodziewanego wydarzenia. W pewnym momencie do finiszujących zawodniczek dołączył pies.

Ten musiał zerwać się ze smyczy komuś z obecnych wokół obiektu kibiców i ruszył na trasę. Polka zdążyła wówczas ukończyć swój bieg, lecz zwierzak mógł nieco przeszkodzić dobiegającym na metę zawodniczkom.

Pies ruszył za zawodniczkami, nietypowe obrazki

Co ciekawe, ten ruszył za kilkoma z nich i... finiszował. Zdołał nawet przekroczyć linię mety i został uchwycony przez tamtejsze systemy. W przypadku rozstrzygania wyników biegu przez fotofinisz, to zwierzak załapałby się w kadrze.

- Troszkę piesek będzie mieszał. Dodatkowy doping dla zawodniczek. Urwał się komuś. Trzeba pieski pilnować, bo tu jednak jest sporo zamieszania - mówił na antenie Eurosportu Tomasz Jaroński.

Ostatecznie ten został przechwycony przez czuwających na mecie wolontariuszy, co dokładnie pokazywały później kamery. Cała rywalizacja nie została przerwana nawet na sekundę.

Izabela Marcisz Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Izabela Marcisz EPA/FILIP SINGER PAP

Izabela Marcisz EPA/FILIP SINGER PAP

