Polka dostała ataku histerii. Coraz głośniej o tym, co robiła przed igrzyskami

- Cała moja praca ostatnich lat została zniszczona jednym smarem - oznajmiła Iwona Januszyk na antenie Eurosportu. Była jeszcze zapłakana, ale tonowała już powoli rozpacz. Zaraz po nieudanym sprincie targały nią jednak skrajne emocje.

W pewnej chwili wydawało się wręcz, że dostała ataku histerii. Widzowie zobaczyli na ekranach sportsmenkę doszczętnie zdruzgotaną. Żaden z naszych reprezentantów nie przeżywał wcześniej niepowodzenia z taką ekspresją.

Iwona Januszyk przeżyła olimpijską traumę."Najstraszniejszy dzień w mojej karierze"

Skialpinizm właśnie zadebiutował w programie zimowych igrzysk olimpijskich. Januszyk przeszła do historii, stając się pierwszą polską olimpijką w tej dyscyplinie sportu. W eliminacjach sprinterskiego biegu zajęła jednak ostatnie miejsce (w końcowej klasyfikacji była druga od końca).

- Zaraz po starcie przykleiło mi się tyle śniegu pod fokę, że nie mogłam z tym nic zrobić. To wina złego serwisu. To było straszne. Najstraszniejszy dzień w mojej karierze. Poświęciłam tak wiele, by tu być. Tyle czasu, którego nie spędziłam ze swoim synem i teraz tego bardzo żałuję - łkała w rozmowie z reporterem TVP Sport.

- Bardzo dużo poświęciłam, żeby tu być - mówiła zapłakana. - Uważam dzisiaj, że nie było warto. Bo jedna rzecz, losowa, niezależna ode mnie, odebrała mi wszystko. Są tu moi rodzice, którzy zobaczyli, co zobaczyli. Są ludzie przed telewizorami, którzy też to zobaczyli. Jest mi bardzo wstyd.

Czy rzeczywiście zawinił serwismen polskiej ekipy? Temat zbadał dokładnie olimpijski wysłannik Interii, Tomasz Kalemba. Okazuje się, że materia nie jest tak jednoznaczna, jak mogło się pierwotnie wydawać. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Dramatycznie wyglądający incydent z Januszyk w roli głównej spowodował, że 33-letnią zawodniczką zaczęli się interesować nawet ci, którzy na co dzień nie śledzą sportowej rywalizacji.

Skąd pochodzi? Kim jest? Czym zajmuje się na co dzień? Okazuje się, że jej pozasportowe zainteresowania są bardzo niestandardowe.

Januszyk to absolwentka Liceum Lotniczego, a także Lotniczej Akademii Wojskowej (dawniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Powietrznych). Po ukończeniu odpowiedniego stopnia edukacji pilotowała wojskowe śmigłowce. Ma na koncie ponad 100 godzin za sterami.

Z powodów zdrowotnych musiała jednak zrezygnować z latania. Trafiła do Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem. Tam pełniła rolę instruktora Sekcji Szkolenia Specjalistycznego łącząc pracę z karierą sportową. Na kursy przez nią prowadzone uczęszczali m.in. komandosi.

Jest zawodowym żołnierzem. Posiada stopień porucznika. Obecnie służy w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym.

W sobotę stanie przed drugą olimpijską szansą. Wraz z Janem Elantkowskim weźmie udział w rywalizacji sztafet mieszanych. Początek zmagań o godz. 13:30.

Iwona Januszyk IPA Newspix.pl

Iwona Januszyk MARTIN SILVA COSENTINO AFP

