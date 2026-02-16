Policzyli pieniądze, Polska czwarta. Dwaj giganci nie płacą ani dolara
W Polsce medalistom olimpijskim przysługuje specjalna emerytura, która jest wyższa niż w kilku innych krajach stosujących to rozwiązanie. Dodatkowo nasz kraj zajmuje wysokie miejsce pod względem wysokości premii za poszczególne medale. Nasi sportowcy mogą liczyć na dodatkowe nagrody rzeczowe. Są jednak kraje, w których po wywalczeniu krążka nie dostaje się nic. To ważne sportowo państwa. Tam system skupia się bardziej na długofalowej pomocy.
Trwają igrzyska olimpijskie. Jak zawsze każdy sukces napędza zainteresowanie kibiców finansami zawodników i związków sportowych. Szczególnie ważne dla społeczeństwa są kwestie emerytur olimpijskich. W Polsce otrzymuje ją każdy medalista po ukończeniu 40 lat. To świadczenie jest waloryzowane, obecnie wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie, czyli więcej w porównaniu z Serbią czy Kazachstanem.
W ostatnich dniach zapewnili ją sobie Kacper Tomasiak (wicemistrz na skoczni normalnej, trzeci skoczek na obiekcie dużym) i Władimir Semmirunnij (srebrny krążek na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim).
Co ciekawe, takowa emerytura jest konceptem wykorzystywanym głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Zachodnie federacje skupiają się na bardziej regularnym wspieraniu sportowców w czasie ich karier, oferują także spore nagrody jednorazowe po zdobyciu medalu.
Jak się jednak okazuje, i w tym przypadku nasi sportowcy nie mają na co narzekać w porównaniu z innymi państwami. Dziennikarka Cydney Henderson z USA TODAY Sports skontaktowała się z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi 30 krajów z pytaniem o wysokość premii medalowych. 25 z nich odpowiedziało, w tym PKOl.
Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania nie płacą za medale. Polska na drugim biegunie
Polska znalazła się na czwartym miejscu w zestawieniu - więcej od niej za złoto w tym gronie płacą tylko Włochy, Hong Kong i Singapur, przy czym te azjatyckie kraje przebijają europejskie aż trzykrotnie, za krążek z najcenniejszego kruszcu związki przekazałyby ponad 750 tysięcy dolarów. Piszemy w trybie przypuszczającym, bo jeszcze nigdy nie stanęły w sytuacji zapłaty za jakikolwiek medal. Przedostatnie z wymienionych państw ma na trwających IO tylko czterech reprezentantów, a ostatni - zaledwie jednego.
USA Today podkreśliło, że nasi medaliści otrzymują również w pełni umeblowane dwupokojowe mieszkanie, obraz, voucher wakacyjny i biżuterię, a w przypadku złota również Toyotę Corollę. Medium dodało również, że w Belgii płaci się tym, którzy zajęli 4. lokaty, a w Polsce i Słowacji tym z miejsc 4-8.
Warto też zaznaczyć, że Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia (te dwa ostatnie to giganci w zimowych IO) w ogóle nie płacą medalistom. To świadoma, konsekwentna polityka. Zawodników wspiera się w inny sposób - na Wyspach dostają tzw. Athlete Performance Award w formie rocznej wypłaty do momentu, w którym nie zarabiają dużo komercyjnie. Pozostałe dwa kraje skupiają się na stypendiach i wsparciu infrastrukturalnym.
Poniżej ranking z przeliczeniem na dolary.