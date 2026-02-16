Policzyli pieniądze, Polska czwarta. Dwaj giganci nie płacą ani dolara

Tomasz Chabiniak

W Polsce medalistom olimpijskim przysługuje specjalna emerytura, która jest wyższa niż w kilku innych krajach stosujących to rozwiązanie. Dodatkowo nasz kraj zajmuje wysokie miejsce pod względem wysokości premii za poszczególne medale. Nasi sportowcy mogą liczyć na dodatkowe nagrody rzeczowe. Są jednak kraje, w których po wywalczeniu krążka nie dostaje się nic. To ważne sportowo państwa. Tam system skupia się bardziej na długofalowej pomocy.

Sportowiec ubrany w biały strój z orzełkiem na piersi i emblematami olimpijskimi trzyma srebrny medal, obok drugi sportowiec w podobnym stroju w czerwonej czapce.
Władimir Semirunnij i Kacper TomasiakLuca Bruno/Associated Press/East NewsEast News/Getty Images
Trwają igrzyska olimpijskie. Jak zawsze każdy sukces napędza zainteresowanie kibiców finansami zawodników i związków sportowych. Szczególnie ważne dla społeczeństwa są kwestie emerytur olimpijskich. W Polsce otrzymuje ją każdy medalista po ukończeniu 40 lat. To świadczenie jest waloryzowane, obecnie wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie, czyli więcej w porównaniu z Serbią czy Kazachstanem.

W ostatnich dniach zapewnili ją sobie Kacper Tomasiak (wicemistrz na skoczni normalnej, trzeci skoczek na obiekcie dużym) i Władimir Semmirunnij (srebrny krążek na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim).

Co ciekawe, takowa emerytura jest konceptem wykorzystywanym głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Zachodnie federacje skupiają się na bardziej regularnym wspieraniu sportowców w czasie ich karier, oferują także spore nagrody jednorazowe po zdobyciu medalu.

Atak Ukrainki na Semirunnija po medalu dla Polski. Nie wytrzymała

Jak się jednak okazuje, i w tym przypadku nasi sportowcy nie mają na co narzekać w porównaniu z innymi państwami. Dziennikarka Cydney Henderson z USA TODAY Sports skontaktowała się z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi 30 krajów z pytaniem o wysokość premii medalowych. 25 z nich odpowiedziało, w tym PKOl.

Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania nie płacą za medale. Polska na drugim biegunie

Polska znalazła się na czwartym miejscu w zestawieniu - więcej od niej za złoto w tym gronie płacą tylko Włochy, Hong Kong i Singapur, przy czym te azjatyckie kraje przebijają europejskie aż trzykrotnie, za krążek z najcenniejszego kruszcu związki przekazałyby ponad 750 tysięcy dolarów. Piszemy w trybie przypuszczającym, bo jeszcze nigdy nie stanęły w sytuacji zapłaty za jakikolwiek medal. Przedostatnie z wymienionych państw ma na trwających IO tylko czterech reprezentantów, a ostatni - zaledwie jednego.

USA Today podkreśliło, że nasi medaliści otrzymują również w pełni umeblowane dwupokojowe mieszkanie, obraz, voucher wakacyjny i biżuterię, a w przypadku złota również Toyotę Corollę. Medium dodało również, że w Belgii płaci się tym, którzy zajęli 4. lokaty, a w Polsce i Słowacji tym z miejsc 4-8.

Warto też zaznaczyć, że Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia (te dwa ostatnie to giganci w zimowych IO) w ogóle nie płacą medalistom. To świadoma, konsekwentna polityka. Zawodników wspiera się w inny sposób - na Wyspach dostają tzw. Athlete Performance Award w formie rocznej wypłaty do momentu, w którym nie zarabiają dużo komercyjnie. Pozostałe dwa kraje skupiają się na stypendiach i wsparciu infrastrukturalnym.

Poniżej ranking z przeliczeniem na dolary.

Tabela prezentująca premie pieniężne za zdobycie złotego, srebrnego i brązowego medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich w 2026 roku, szczegółowo pokazując różnice między 25 krajami, w tym m.in. Singapurem, Hongkongiem, Włochami, Polską i USA, wraz z...
Nagrody za poszczególne medale IO 2026 w 25 krajachUSA Todaymateriał zewnętrzny

Złoto dla Norwegii, a potem lawina oskarżeń. Stanowcza reakcja FIS. Kara nieunikniona

Zawodnik skaczący na nartach podczas konkursu skoków narciarskich w locie tuż po lądowaniu na śniegu, w tle numery oznaczające odległości na skoczni
Kacper TomasiakMarcin GolbaAFP
Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego w barwach Polski, z kaskiem i okularami ochronnymi, pochylony w pozycji startowej na lodowisku.
Władimir SemirunnijDANIEL MUNOZAFP
Siedziba PKOl
Siedziba PKOlTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
