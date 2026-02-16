Policzyli pieniądze, Polska czwarta. Dwaj giganci nie płacą ani dolara

Trwają igrzyska olimpijskie. Jak zawsze każdy sukces napędza zainteresowanie kibiców finansami zawodników i związków sportowych. Szczególnie ważne dla społeczeństwa są kwestie emerytur olimpijskich. W Polsce otrzymuje ją każdy medalista po ukończeniu 40 lat. To świadczenie jest waloryzowane, obecnie wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie, czyli więcej w porównaniu z Serbią czy Kazachstanem.

W ostatnich dniach zapewnili ją sobie Kacper Tomasiak (wicemistrz na skoczni normalnej, trzeci skoczek na obiekcie dużym) i Władimir Semmirunnij (srebrny krążek na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim).

Co ciekawe, takowa emerytura jest konceptem wykorzystywanym głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Zachodnie federacje skupiają się na bardziej regularnym wspieraniu sportowców w czasie ich karier, oferują także spore nagrody jednorazowe po zdobyciu medalu.

Jak się jednak okazuje, i w tym przypadku nasi sportowcy nie mają na co narzekać w porównaniu z innymi państwami. Dziennikarka Cydney Henderson z USA TODAY Sports skontaktowała się z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi 30 krajów z pytaniem o wysokość premii medalowych. 25 z nich odpowiedziało, w tym PKOl.

Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania nie płacą za medale. Polska na drugim biegunie

Polska znalazła się na czwartym miejscu w zestawieniu - więcej od niej za złoto w tym gronie płacą tylko Włochy, Hong Kong i Singapur, przy czym te azjatyckie kraje przebijają europejskie aż trzykrotnie, za krążek z najcenniejszego kruszcu związki przekazałyby ponad 750 tysięcy dolarów. Piszemy w trybie przypuszczającym, bo jeszcze nigdy nie stanęły w sytuacji zapłaty za jakikolwiek medal. Przedostatnie z wymienionych państw ma na trwających IO tylko czterech reprezentantów, a ostatni - zaledwie jednego.

USA Today podkreśliło, że nasi medaliści otrzymują również w pełni umeblowane dwupokojowe mieszkanie, obraz, voucher wakacyjny i biżuterię, a w przypadku złota również Toyotę Corollę. Medium dodało również, że w Belgii płaci się tym, którzy zajęli 4. lokaty, a w Polsce i Słowacji tym z miejsc 4-8.

Warto też zaznaczyć, że Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia (te dwa ostatnie to giganci w zimowych IO) w ogóle nie płacą medalistom. To świadoma, konsekwentna polityka. Zawodników wspiera się w inny sposób - na Wyspach dostają tzw. Athlete Performance Award w formie rocznej wypłaty do momentu, w którym nie zarabiają dużo komercyjnie. Pozostałe dwa kraje skupiają się na stypendiach i wsparciu infrastrukturalnym.

Poniżej ranking z przeliczeniem na dolary.

Nagrody za poszczególne medale IO 2026 w 25 krajach USA Today materiał zewnętrzny

Kacper Tomasiak Marcin Golba AFP

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Siedziba PKOl Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

