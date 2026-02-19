Polce puściły nerwy. Padły ciężkie słowa. Riposta trenera pójdzie w świat

Kiedy okazało się, że Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz, ukończyły olimpijską rywalizację na szóstym miejscu, zawodniczki nie kryły łez szczęścia. Wydawało się, że w rozmowie z mediami demonstrować będą niczym niezmąconą radość. Stało się jednak inaczej.

- Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa - oznajmiła Domowicz w rozmowie z Interią. - Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób uwierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią się ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył.

Trener Skowroński wychodzi z kontrą. "Zabrakło klasy. Nie podobało mi się to, co usłyszałem"

Kiedy emocje opadły, słowa naszej saneczkarki zaczęły nieco blednąć w obliczu wyjaśnień udzielanych przez osoby funkcjonujące w tym środowisku na co dzień. Okazało się, że nowe sanki były kupione. O starcie na starym sprzęcie zdecydował trener Marek Skowroński - z uwagi na niuanse techniczne i czysto szkoleniowe.

- Wynik naszej reprezentacji jest dobry, ale niestety nie wszyscy dopasowali się wypowiedziami do szóstego miejsca na igrzyskach - mówi Skowroński w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Zabrakło klasy. Nie podobało mi się to, co usłyszałem w telewizji i przeczytałem w wywiadach z zawodniczkami. Nie wiem, czy to gorączka startowa, czy brak opanowania. Wyszło kiepsko.

- To głupota z jej strony - dodaje, mając na myśli Domowicz. - Nie jest istotne, czy sanki skrzypią, czy gwiżdżą. One mają szybko jeździć, a nasze sanki są bardzo dobre. Świat oszalał i teraz wszyscy chcą nam kupić te sanki. To, delikatnie mówiąc, absurdalna sytuacja.

Skowroński przyznaje jednak, że sytuacja organizacyjna polskiego saneczkarstwa jest fatalna. Sanki przerabia samodzielnie i nieodpłatnie metodą chałupniczą. Związek nie ma mechanika ani warsztatu.

- Na szczęście w moim domu mam trochę miejsca na strychu i gdy trzeba coś przerobić, to siedzę tam sobie i dłubię - opowiada. - Czasem udaje się też pojechać do znajomego mechanika z Niemiec. Nikt mi za to nie płaci, ale chcę, by zawodnicy mieli najlepszy sprzęt. Uważam, że nie odstajemy od czołówki pod tym względem.

A jak widzi perspektywę dalszej współpracy z Piwkowską i Domowicz po ciężkich słowach, jakie padły we Włoszech?

- Niedługo się spotykamy i to wszystko sobie wyjaśnimy - odpowiada. - Nie wiem, kto podsunął zawodniczkom pomysł, by się żalić na głupoty zamiast cieszyć się z szóstego miejsca. Jestem przekonany, że powinny przeprosić wszystkich i dalej będziemy kontynuować współpracę.

Trener Marek Skowroński Marek Biczyk Newspix.pl

Dominika Piwkowska (z lewej) i Nikola Domowicz IMAGO/FIL / kristen-images.com / Michael Kristen Newspix.pl

Reprezentantki Polski mkną po szóstą lokatę ZIO 2026 Foto Olimpik AFP

