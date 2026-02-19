Polce puściły nerwy. Padły ciężkie słowa. Riposta trenera pójdzie w świat

Łukasz Żurek

Polskie saneczkarki, Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz, zajęły na tegorocznych igrzyskach olimpijskich znakomite szóste miejsce. Po starcie nie skupiły się jednak wyłącznie na celebrowaniu dobrego wyniku. Pojawiła się wypowiedź - utrzymana w wybitnie napastliwym tonie - na temat warunków, w jakich nasze ekipy trenują i przygotowują się do ważnych startów. Na zaskakującą dla postronnych obserwatorów ripostę zdobył się właśnie trener kadry Marek Skowroński. - To głupota. Powinny wszystkich przeprosić - oznajmił w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Dwie zawodniczki w sportowych kombinezonach i kaskach przygotowują się do startu w konkurencji saneczkarskiej podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026, w tle widoczne logo imprezy.
Dominika Piwkowska (z lewej) i Nikola Domowicz na olimpijskim torze w Cortinie d'AmpezzoNewspix.pl
Kiedy okazało się, że Dominika Piwkowska i Nikola Domowicz, ukończyły olimpijską rywalizację na szóstym miejscu, zawodniczki nie kryły łez szczęścia. Wydawało się, że w rozmowie z mediami demonstrować będą niczym niezmąconą radość. Stało się jednak inaczej.

- Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa - oznajmiła Domowicz w rozmowie z Interią. - Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? Może, jak trochę więcej osób uwierzy w nasz sport i pojawią się sponsorzy, a do tego zmienią się ludzie w związku, to może wtedy coś drgnie. Liczę na to, bo obecnie wiele spraw stoi w miejscu od dekady, co jest bardzo przykre. Fajnie byłoby iść do przodu, a nie cofać się o kilka kroków w tył.

Trener Skowroński wychodzi z kontrą. "Zabrakło klasy. Nie podobało mi się to, co usłyszałem"

Kiedy emocje opadły, słowa naszej saneczkarki zaczęły nieco blednąć w obliczu wyjaśnień udzielanych przez osoby funkcjonujące w tym środowisku na co dzień. Okazało się, że nowe sanki były kupione. O starcie na starym sprzęcie zdecydował trener Marek Skowroński - z uwagi na niuanse techniczne i czysto szkoleniowe.

- Wynik naszej reprezentacji jest dobry, ale niestety nie wszyscy dopasowali się wypowiedziami do szóstego miejsca na igrzyskach - mówi Skowroński w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Zabrakło klasy. Nie podobało mi się to, co usłyszałem w telewizji i przeczytałem w wywiadach z zawodniczkami. Nie wiem, czy to gorączka startowa, czy brak opanowania. Wyszło kiepsko.

- To głupota z jej strony - dodaje, mając na myśli Domowicz. - Nie jest istotne, czy sanki skrzypią, czy gwiżdżą. One mają szybko jeździć, a nasze sanki są bardzo dobre. Świat oszalał i teraz wszyscy chcą nam kupić te sanki. To, delikatnie mówiąc, absurdalna sytuacja.

    Skowroński przyznaje jednak, że sytuacja organizacyjna polskiego saneczkarstwa jest fatalna. Sanki przerabia samodzielnie i nieodpłatnie metodą chałupniczą. Związek nie ma mechanika ani warsztatu.

    - Na szczęście w moim domu mam trochę miejsca na strychu i gdy trzeba coś przerobić, to siedzę tam sobie i dłubię - opowiada. - Czasem udaje się też pojechać do znajomego mechanika z Niemiec. Nikt mi za to nie płaci, ale chcę, by zawodnicy mieli najlepszy sprzęt. Uważam, że nie odstajemy od czołówki pod tym względem.

    A jak widzi perspektywę dalszej współpracy z Piwkowską i Domowicz po ciężkich słowach, jakie padły we Włoszech?

    - Niedługo się spotykamy i to wszystko sobie wyjaśnimy - odpowiada. - Nie wiem, kto podsunął zawodniczkom pomysł, by się żalić na głupoty zamiast cieszyć się z szóstego miejsca. Jestem przekonany, że powinny przeprosić wszystkich i dalej będziemy kontynuować współpracę.

      Mężczyzna w czerwonej sportowej bluzie z orłem na piersi, siedzący na tle sponsorów wydarzenia sportowego, sprawia wrażenie skupionego i poważnego.
      Trener Marek Skowroński Marek BiczykNewspix.pl
      Dwie sportsmenki w kombinezonach startowych i kaskach, okazujące silne emocje po zakończonym występie, jedna z nich płacze, druga ją pociesza, widok olimpijskich symboli oraz polskiej flagi na stroju.
      Dominika Piwkowska (z lewej) i Nikola DomowiczIMAGO/FIL / kristen-images.com / Michael KristenNewspix.pl
      Dwóch zawodników reprezentujących Polskę w kolorowych strojach sportowych ściga się na saniach bobslejowych po lodowym torze, skoncentrowani na rywalizacji. Widoczne numery startowe i napisy na kaskach podkreślają charakter sportowy zdjęcia.
      Reprezentantki Polski mkną po szóstą lokatę ZIO 2026Foto OlimpikAFP
