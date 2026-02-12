Marek Kania był pierwszym z biało-czerwonych, którzy stanęli do rywalizacji na olimpijskim dystansie 1000 metrów. Obiektywnie rzecz ujmując, najbardziej liczyliśmy na Damiana Żurka, który ostatecznie zajął czwarte miejsce, ale Kania w tym sezonie także zgłaszał akces do wysokich lokat.

Marek Kania nie szuka winnych. "Totalna odcinka"

Jednak nie tym razem i nie na dystansie, który nie jest idealnie pod niego skrojony. A o wszystkim tym mieliśmy okazję przekonać się podczas dynamicznej, sprinterskiej rywalizacji w parach. 26-letni warszawianin zaprezentował znakomite otwarcie, ale... Co stało się na końcu?

- Odcięło mnie, "odcinka" już taka totalna na ostatniej rundzie. Jednakże jestem zadowolony z otwarcia, najszybsze w tym sezonie i chyba nawet w życiu. Sześćsetka też bardzo dobra, ta pierwsza runda jedna z szybszych. Myślę, że to jest dobra wróżba na nadchodzące 500 metrów. Na tamtym dystansie w ostatnich miesiącach czuję się dużo lepiej niż na 1000 m - ocenił Kania.

Powtórzył, że na 500 metrów jest dobrej myśli, więc poniekąd - jako swego rodzaju sprawdzian - potraktował bieg na dwa razy dłuższym dystansie.

-Chciałem zobaczyć co się stanie. Chciałem pobiec naprawdę tak mocno i zobaczyć, jaki będzie efekt. Nie dowiozłem tego, ale z "sześćsetki" jestem zadowolony - podsumował.

Kania, choć emocje czasami są różnym doradcą i podpowiadają "łatwe" tłumaczenia, wszystko wziął na klatę. Ale to absolutnie wszystko. Zapytany, co z kolei stało się na ostatnim wirażu, czy źle postawił łyżwę i potknął się, czy wynikło to ze zmęczenia, odpowiedział bez mrugnięcia okiem.

- Ze zmęczenia. Ciężko było, nogi już tak nie współpracowały z tym, co chciałem zrobić. Jeszcze ten duży łuk na koniec, jak jestem bardzo zmęczony, też nie pomaga. I ze zmęczenie po prostu już nogi ze mną nie współgrały - odparł.

Żadnego znaczenia nie miało także to, że chwilę wcześniej rywal trochę wjechał na jego tor. Nawet nie udawał, że to go rozproszyło i miało jakikolwiek wpływ. - Akurat tego nawet nie zauważyłem. Na pewno mi nie przeszkodził - rozwiał resztki wątpliwości.

Z Mediolanu - Artur Gac

Marek Kania Grzegorz Momot PAP

Marek Kania Grzegorz Momot PAP

InteriaSport.pl INTERIA.TV