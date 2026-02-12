Polaka "odcięło", po finale do wszystkiego się przyznał. Niebywała szczerość
Środowy finał na 1000 metrów łyżwiarzy szybkich Marek Kania zakończył na 23. miejscu. Przez ponad pół półdystansu wydawało się, że wynik będzie znakomity, bo Polak ruszył niezwykle szybko. Ostatecznie zapłacił za to sporą cenę. Co jest najistotniejsze? To, że nasz zawodnik nie szuka winnych wokół, tylko uczciwie postawił sprawę. Jednocześnie nabrał sporego optymizmu przed sobotnią rywalizacją na 500 metrów.
Marek Kania był pierwszym z biało-czerwonych, którzy stanęli do rywalizacji na olimpijskim dystansie 1000 metrów. Obiektywnie rzecz ujmując, najbardziej liczyliśmy na Damiana Żurka, który ostatecznie zajął czwarte miejsce, ale Kania w tym sezonie także zgłaszał akces do wysokich lokat.
Marek Kania nie szuka winnych. "Totalna odcinka"
Jednak nie tym razem i nie na dystansie, który nie jest idealnie pod niego skrojony. A o wszystkim tym mieliśmy okazję przekonać się podczas dynamicznej, sprinterskiej rywalizacji w parach. 26-letni warszawianin zaprezentował znakomite otwarcie, ale... Co stało się na końcu?
- Odcięło mnie, "odcinka" już taka totalna na ostatniej rundzie. Jednakże jestem zadowolony z otwarcia, najszybsze w tym sezonie i chyba nawet w życiu. Sześćsetka też bardzo dobra, ta pierwsza runda jedna z szybszych. Myślę, że to jest dobra wróżba na nadchodzące 500 metrów. Na tamtym dystansie w ostatnich miesiącach czuję się dużo lepiej niż na 1000 m - ocenił Kania.
Powtórzył, że na 500 metrów jest dobrej myśli, więc poniekąd - jako swego rodzaju sprawdzian - potraktował bieg na dwa razy dłuższym dystansie.
-Chciałem zobaczyć co się stanie. Chciałem pobiec naprawdę tak mocno i zobaczyć, jaki będzie efekt. Nie dowiozłem tego, ale z "sześćsetki" jestem zadowolony - podsumował.
Kania, choć emocje czasami są różnym doradcą i podpowiadają "łatwe" tłumaczenia, wszystko wziął na klatę. Ale to absolutnie wszystko. Zapytany, co z kolei stało się na ostatnim wirażu, czy źle postawił łyżwę i potknął się, czy wynikło to ze zmęczenia, odpowiedział bez mrugnięcia okiem.
- Ze zmęczenia. Ciężko było, nogi już tak nie współpracowały z tym, co chciałem zrobić. Jeszcze ten duży łuk na koniec, jak jestem bardzo zmęczony, też nie pomaga. I ze zmęczenie po prostu już nogi ze mną nie współgrały - odparł.
Żadnego znaczenia nie miało także to, że chwilę wcześniej rywal trochę wjechał na jego tor. Nawet nie udawał, że to go rozproszyło i miało jakikolwiek wpływ. - Akurat tego nawet nie zauważyłem. Na pewno mi nie przeszkodził - rozwiał resztki wątpliwości.
Z Mediolanu - Artur Gac