Polak zrezygnował i nie wyszedł na start. Oto powód, rywal przeprasza

Z Pekinu Piotr Michalski wrócił z poczuciem niedosytu po tym, jak otarł się o podium na dwóch dystansach. Teraz spróbował swoich sił na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 i sprawy, niestety, nie potoczyły się dla niego pomyślnie. Co gorsza, zupełnie nie z jego winy. Podczas finału na dystansie na 1000 m jadący z nim po tafli Gabriel Odor zajechał rozpędzonemu Polakowi drogę i tym samym pozbawił Michalskiego szansy na walkę o wyższą lokatę. Piotr wytracił prędkość i było już po sprawie. Zajął 25. miejsce.

Za tę bezdyskusyjną przewinę Austriak został zdyskwalifikowany. Polski panczenista miał szansę raz jeszcze stanąć na starcie i spróbować poprawić wynik. Zrezygnował jednak z tej możliwości. Jasno wyjaśnił, dlaczego. Tymczasem głos w mediach zabrał również Odor. Publicznie przeprosił Michalskiego.

To dlatego Michalski nie wystartował po raz drugi. Przeprosiny od rywala

Piotr Michalski nie stanął ponownie na starcie rywalizacji na 1000 metrów po tym, jak jego przeciwnik został zdyskwalifikowany. Dlaczego? Wiedział, że drugi przejazd nie będzie satysfakcjonujący, wszak w pierwszy włożył już mnóstwo siły, energii i zaangażowania.

"Miałem szansę na powtórzenie biegu, ale nie mam 20 lat. Wiem, ile mnie to kosztowało i nawet teraz nie byłbym w stanie tego zrobić. A kolejny przejazd, uważam, byłby niegodny reprezentowania Polski na igrzyskach olimpijskich" - objaśnił powód decyzji.

Nie chciałem tego robić sobie, kibicom, ani wszystkim, którzy to obserwują

Po zakończonej rywalizacji, już za kulisami, odebrał przeprosiny od Gabriela Odora. Teraz Austriak zabiera głos także w mediach społecznościowych. Tłumaczy, jak sytuacja na tafli wyglądała z jego punktu widzenia. Przyznaje, że bardzo szybko zdał sobie sprawę ze swojego błędu.

"Zostałem zdyskwalifikowany na 1000m za niewłaściwą zmianę z zewnętrznego toru na pierwszej wymianie. Po utworzeniu par wiedziałem, że wszystko będzie rozgrywać się blisko. Skoro zacząłem szybko, myślałem, że zmieszczę się w czasie i wszystko pójdzie gładko. Niestety, tak się nie stało. Gdy tylko usłyszałem reakcję publiczności, wiedziałem, co się stało i że wyścig się dla mnie skończył" - opisał.

Kieruje również ważne słowa pod adresem Piotra Michalskiego. "Chcę przeprosić polskiego łyżwiarza, nigdy nie miałem zamiaru zajechać mu drogi. Żałuję, że mój ruch wpłynął na wyścig" - podsumował.

Piotr Michalski Grzegorz Momot PAP

Gabriel Odor DANIEL MUNOZ AFP

Gabriel Odor zajechał Piotrowi Michalskiemu drogę w rywalizacji na 1000 m na igrzyskach we Włoszech DeFodi Images Getty Images