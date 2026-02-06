Polak znowu w akcji w Cortina d'Ampezzo. Pokaz siły Austriaka i Niemca

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech oficjalnie rozpoczynają się w piątek, 6 lutego, zainauguruje je ceremonia otwarcia na stadionie San Siro w Mediolanie. Pierwsze emocje związane z najważniejszą imprezą czterolecia rozpoczęły się jednak już w środę, wówczas odbył się pierwsze treningi. W akcji zobaczyliśmy m.in. saneczkarzy, ci na obiekcie Cortina Sliding Centre w Cortina d'Ampezzo zaliczyli tego dnia po dwa ślizgi.

Na liście startowej znalazło się 25 zawodników, pierwszy trening wygrał Austriak Jonas Mueller, a jedyny reprezentant Polski, Mateusz Sochowicz był 19., ze stratą 1.722 s do lidera. Polakowi nieco gorzej poszło w drugim ślizgu, został sklasyfikowany na 20. pozycji, tym razem najszybszy był Włoch Dominik Fischnaller, brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich.

Następnego dnia saneczkarze mieli kolejne okazje na zapoznanie się z torem olimpijskim, Sochowicz był kolejno 21. i 23., sesje treningowe wygrywali wspomniany wcześniej Fischnaller i jego rodak, Leon Felderer.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Mateusz Sochowicz już po kolejnych treningach

Kolejny trening z udziałem saneczkarzy rywalizujących w jedynkach rozpoczął się w piątek o godz. 10. Sochowicz pojawił się na starcie jako czwarty i nie mógł być zadowolony ze swojego ślizgu, bo po dotarciu do mety był klasyfikowany na ostatniej pozycji ze stratą ponad sekundy do ówczesnego lidera. Ostatecznie był 21., stracił 1.293 s do najszybszego w tej serii Austriaka Wolfganga Kindla. Podium uzupełnili drugi z Austriaków, Jonas Mueller i Niemiec Felix Loch.

Większość przejazdów w pierwszym piątkowym treningu obyła się bez większych komplikacji, najgorszy ślizg odnotował Słowak Jozef Ninis, który popełnił błąd już na starcie, później kilkukrotnie uderzał w bandy i wytracał prędkość, został sklasyfikowany na ostatniej pozycji.

Zawodnicy w drugim treningu startowali w innej kolejności, tym razem Sochowicz ruszył jako 22. Polak pierwszy ślizg ukończył z czasem 54.518, w drugim był nieco szybszy, ale wynik 54.254 ponownie dał mu odległą pozycję, tym razem był 20. Wygrał Niemiec Max Langenhan, który wyprzedił Łotysza Kristersa Aparjodsa i Wolfganga Kindla.

Dzisiejsze treningi stanowiły przetarcie przed tym, co saneczkarzy czeka jutro. Już o godz. 17 rozpocznie się rywalizacja medalowa, na tę godzinę zaplanowano pierwszy ślizg mężczyzn.

Mateusz Sochowicz ROBERT MICHAEL/DPA AFP

Mateusz Sochowicz Yao Jianfeng/XINHUA AFP

Mateusz Sochowicz AFP

