Polak znowu w akcji w Cortina d'Ampezzo. Pokaz siły Austriaka i Niemca

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Wielkimi krokami zbliża się rywalizacja saneczkarzy o medale igrzysk olimpijskich, ta odbędzie się już późnym popołudniem w sobotę. Zanim jednak najlepsi zawodnicy świata przystąpią do walki, odbyli kolejne treningi na obiekcie Cortina Sliding Centre. W akcji zobaczyliśmy m.in. Mateusza Sochowicza, jedynego reprezentanta Polski w stawce.

Zawodnik reprezentujący Polskę, ubrany w czerwono-biały kombinezon i kask z orłem, przygotowuje się do startu w zawodach saneczkarskich na torze lodowym podczas zimowych igrzysk olimpijskich.
Mateusz Sochowicz podczas igrzysk olimpijskich we WłoszechANDREA SOLEROPAP/EPA
Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech oficjalnie rozpoczynają się w piątek, 6 lutego, zainauguruje je ceremonia otwarcia na stadionie San Siro w Mediolanie. Pierwsze emocje związane z najważniejszą imprezą czterolecia rozpoczęły się jednak już w środę, wówczas odbył się pierwsze treningi. W akcji zobaczyliśmy m.in. saneczkarzy, ci na obiekcie Cortina Sliding Centre w Cortina d'Ampezzo zaliczyli tego dnia po dwa ślizgi.

Na liście startowej znalazło się 25 zawodników, pierwszy trening wygrał Austriak Jonas Mueller, a jedyny reprezentant Polski, Mateusz Sochowicz był 19., ze stratą 1.722 s do lidera. Polakowi nieco gorzej poszło w drugim ślizgu, został sklasyfikowany na 20. pozycji, tym razem najszybszy był Włoch Dominik Fischnaller, brązowy medalista ostatnich igrzysk olimpijskich.

Następnego dnia saneczkarze mieli kolejne okazje na zapoznanie się z torem olimpijskim, Sochowicz był kolejno 21. i 23., sesje treningowe wygrywali wspomniany wcześniej Fischnaller i jego rodak, Leon Felderer.

    Zimowe igrzyska olimpijskie. Mateusz Sochowicz już po kolejnych treningach

    Kolejny trening z udziałem saneczkarzy rywalizujących w jedynkach rozpoczął się w piątek o godz. 10. Sochowicz pojawił się na starcie jako czwarty i nie mógł być zadowolony ze swojego ślizgu, bo po dotarciu do mety był klasyfikowany na ostatniej pozycji ze stratą ponad sekundy do ówczesnego lidera. Ostatecznie był 21., stracił 1.293 s do najszybszego w tej serii Austriaka Wolfganga Kindla. Podium uzupełnili drugi z Austriaków, Jonas Mueller i Niemiec Felix Loch.

    Większość przejazdów w pierwszym piątkowym treningu obyła się bez większych komplikacji, najgorszy ślizg odnotował Słowak Jozef Ninis, który popełnił błąd już na starcie, później kilkukrotnie uderzał w bandy i wytracał prędkość, został sklasyfikowany na ostatniej pozycji.

    Zawodnicy w drugim treningu startowali w innej kolejności, tym razem Sochowicz ruszył jako 22. Polak pierwszy ślizg ukończył z czasem 54.518, w drugim był nieco szybszy, ale wynik 54.254 ponownie dał mu odległą pozycję, tym razem był 20. Wygrał Niemiec Max Langenhan, który wyprzedił Łotysza Kristersa Aparjodsa i Wolfganga Kindla.

    Dzisiejsze treningi stanowiły przetarcie przed tym, co saneczkarzy czeka jutro. Już o godz. 17 rozpocznie się rywalizacja medalowa, na tę godzinę zaplanowano pierwszy ślizg mężczyzn.

    Mateusz Sochowicz
    Mateusz Sochowicz ROBERT MICHAEL/DPAAFP
