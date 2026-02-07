Polak z najlepszym wynikiem tej zimy, nie ma go na igrzyskach. "Brat został skrzywdzony"

W skrócie Kamil Bury uzyskał najlepszy wynik spośród polskich biegaczy narciarskich tej zimy w Pucharze Świata, zajmując 20. miejsce w sprincie stylem klasycznym w Lago di Tesero.

Nie został powołany do reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie, mimo osiągnięcia.

Dominik Bury, brat Kamila, skomentował brak powołania, uznając to za krzywdzące.

Kamil Bury do Tour de Ski tej zimy nie był powoływany na zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich. Borykał się jednak z problemami zdrowotnymi. Trener kadry Mariusz Hluchnik przeprowadzał kwalifikacje, którymi były zawody FIS i na ich podstawie stawiał na innych zawodników.

W końcu Bury wziął sprawy w swoje ręce. Wywalczył miejsce startowe w PŚ dzięki rywalizacji w Slavic Cup. Polski biegacz wystąpił więc w Tour de Ski.

I w nim w Lago di Tesero, gdzie odbywa się teraz olimpijska rywalizacja, zajął 20. miejsce w sprincie "klasykiem". To konkurencja, w której czuje się najlepiej. W niej zajął 15. miejsce w mistrzostwach świata w Planicy w 2023 roku.

Choć rezultat Burego to najlepszy wynik polskiego biegacza tej zimy w Pucharze Świata, to jednak nie znalazł się on w składzie kadry na zimowe igrzyska olimpijskie.

Trener Mariusz Hluchnik rekomendował do występu w tej imprezie: Macieja Staręgę, Dominika Burego i Sebastiana Bryję. Na zarządzie Polskiego Związku Narciarskiego odbyła się jeszcze rozmowa telefoniczna potwierdzająca rekomendację, do której przychylił się też Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy związku.

Dominik Bury skomentował brat powołania dla brata. "Został skrzywdzony"

Teraz do sytuacji odniósł się brat Kamila Burego - Dominik. Nasz biegacz, który w Lago di Tesero szykuje się przede wszystkim do biegu na 10 km techniką dowolną, całe lato przygotowywał się właśnie z bratem. Według własnego planu treningowego.

Mój brat do całej sytuacji podszedł bardzo dojrzale. Oczywiście - nie ukrywam tego - został pokrzywdzony. Sytuacja z Kamilem kosztowała mnie wiele stresu w przygotowaniach. To, jak został potraktowany, najbardziej przeszkadzało mi w tym czasie. Ta sytuacja miała na mnie duży wpływ, ale teraz już wszystko wróciło do normy. To chyba bardziej dotknęło mnie, niż jego. Dla mnie brak powołania Kamila na igrzyska był szokiem

Dominik Bury celuje w miejsce w "15"

Dominik Bury w tym sezonie w najlepszym starcie w PŚ był 35. w biegu łączonym (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną) w Ruce. Ostatni start zaliczył w połowie grudnia w Davos, a potem już nie pojawił się w PŚ.

- Trudno mi powiedzieć, w jakim jestem miejscu, bo nie miałem aż tylu możliwości startów. Wszystko przez chorobę. Ona zmieniła mój plan przygotowań do igrzysk, który zakład występ w Tour de Ski. Jestem jednak spokojny o start na 10 km "łyżwą". Wiele poświęciłem na to, by być w świetnej dyspozycji. Może osiągną nawet lepszy wynik od tego, jakiego wszyscy się spodziewają - mówił Bury.

Nasz biegacz miał bardzo udany poprzedni sezon. Zanotował życiowy wynik w Oslo w PŚ. Tam był 11. na 10 km "łyżwą". W MŚ w Trondheim był z kolei 25. na 50 km techniką dowolną.

- Zrobiłem nawet większą pracę, niż przed ubiegłym sezonem. Zobaczymy, na co to pozwoli na igrzyskach. Tak naprawdę niewiele brakuje mi do światowej czołówki. Myślę, że w igrzyskach realne jest miejsce w "15" - przyznał Polak.

