Polak wykluczony z igrzysk, Kowalczyk nie wytrzymała. Aż trudno uwierzyć

Kacper Tomasiak zdobył pierwszy i, miejmy nadzieję, nie ostatni medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. W grze jest jeszcze kilkudziesięciu naszych reprezentantów, choć - niestety - ambicje medalowe w niektórych konkurencjach pozostaną już w sferze marzeń. Duże emocje wywołały starty polskich biegaczy narciarskich. Maciej Staręga i Sebastian Bryja zajęli miejsca poza czołową trzydziestką i nie uzyskali kwalifikacji w sprincie. Dosadnie ten fakt komentuje Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Dosadny komentarz Kowalczyk-Tekieli po starcie Polaków na zimowych igrzyskach olimpijskich

Justyna Kowalczyk-Tekieli poleciała do Włoch, gdzie w trakcie igrzysk olimpijskich jest ekspertką Eurosportu. Regularnie pojawia się na ekranie i relacjonuje to, co dzieje się zwłaszcza wokół jej dyscypliny sportowej, czyli biegów narciarskich. Mistrzyni jest też aktywna w mediach społecznościowych. To tam właśnie teraz gorzko podsumowuje wydarzenia ze sprintu mężczyzn.

Na InstaStories udostępniła grafikę z nazwiskami zawodników, którzy zajęli miejsca od 1 do 30 w sprincie "klasykiem". "Żadnego Polaka w 30. A Kamil Bury, który miesiąc temu na PŚ na tej trasie w tej konkurencji był 20., siedzi w domu" - napisała multimedalistka olimpijska.

Jej dosadny komentarz to nawiązanie do kontrowersyjnego braku powołania na igrzyska dla Kamila Burego, który to uzyskał najlepszy w tym roku wynik z grona polskich biegaczy narciarskich w Pucharze Świata. Zajął 20. lokatę w sprincie stylem klasycznym w Lago di Tesero.

We Włoszech obecny jest natomiast jego brat, Dominik. I nie kryje rozczarowania decyzją trenera Mariusza Hluchnika, do której przychylił się zresztą Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. Tłumaczy, że razem z Kamilem przygotowywał się do igrzysk. Był pewien, że do Włoch pojadą razem.

"Mój brat do całej sytuacji podszedł bardzo dojrzale. Oczywiście - nie ukrywam tego - został pokrzywdzony. Sytuacja z Kamilem kosztowała mnie wiele stresu w przygotowaniach. To, jak został potraktowany, najbardziej przeszkadzało mi w tym czasie. Ta sytuacja miała na mnie duży wpływ, ale teraz już wszystko wróciło do normy. To chyba bardziej dotknęło mnie, niż jego" - dzieli się emocjami w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport.

Dla mnie brak powołania Kamila na igrzyska był szokiem

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn/East News East News

Dominik Bury po biegu na 50 km w Trondheim Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kamil Bury Pierre Teyssot/DPPI AFP

Alicja Grabka: Staram się być dla zespołu pozytywną iskierką. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport