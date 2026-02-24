Polak wrócił z igrzysk i nie wytrzymał. Gromy w działaczy, padły wulgaryzmy

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Z czterema medalami reprezentanci Polski wrócili do ojczyzny z tegorocznych igrzysk olimpijskich. O ile cieszyli się skoczkowie oraz panczeniści, o tyle ogromna wściekłość panuje wśród kadry saneczkarskiej. Poruszenie rozpoczęły Dominika Piwkowska oraz Nikola Domowicz. Kilka dni później oliwy do ognia dolał Mateusz Sochowicz. Doświadczony zawodnik na łamach WP SportoweFakty nie miał litości dla działaczy. A wywiad zaczął od mocnego stwierdzenia. "Przynosi mi to więcej frustracji i nerwów niż przyjemności. Po prostu jestem wkur..., gdy o tym myślę" - wypalił.

Zjazd saneczkarski zawodnika z Polski w specjalnym stroju i kasku na torze lodowym podczas zawodów olimpijskich, charakterystyczne logo igrzysk widoczne na tle stroju.
Mateusz SochowiczFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Działacze odpowiedzialni za polskie saneczkarstwo nie mają ostatnio najlepszej prasy. Sportowcy reprezentujący nasz kraj na igrzyskach w końcu przerwali milczenie i wprost poinformowali kibiców jak dokładnie wygląda obecna sytuacja. Pierwszy na temat sprzętu wypowiedział się duet Dominika Piwkowska - Nikola Domowicz. Tuż po zajęciu szóstego miejsca w rywalizacji dwójek zawodniczki wyłożyły kawę na ławę. "Mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa" - wyznały na temat sanek.

Zdecydowanie gorzej na Półwyspie Apenińskim poszło Mateuszowi Sochowiczowi. Wrocławianin nie dostał się nawet do finałowego ślizgu, kończąc zmagania na 21. lokacie. W Italii aż kipiał ze złości. Po powrocie do ojczyzny sytuacja nie uległa zmianie. Najlepszy na to dowód? Wtorkowa rozmowa z WP SportoweFakty. Pierwsze słowa 29-latka przytoczyliśmy na wstępie. Dalej nie było wcale lepiej. "Chciałbym mieć choćby cień szansy na wygrywanie poszczególnych zawodów. Marzy mi się sytuacja, w której przy doskonałym przejeździe walczyłbym o podium" - mówił.

Znów oberwało się działaczom. Podobnie jak w przypadku Dominiki Piwkowskiej i Nikoli Domowicz, pojawił się temat sprzętu. Mateusz Sochowicz dostał co prawda nowe sanki, lecz w jego przypadku problem leży gdzie indziej. "Roztoczono przede mną wizję, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Byłem naiwny i uwierzyłem w bajkę. Dostałem nowe sanki, ale co z tego, skoro sposób przygotowania płóz w ogóle się nie zmienił? Wciąż nie mamy żadnej wiedzy czy pomocy z zewnątrz. Przed zawodami ścinam je na podstawie tego, co mi się wydaje" - dodał.

Historyczny wyczyn Polki, a teraz taka zmiana. Powrót do przeszłości

Sochowicz nie bał się tego powiedzieć. Szczerze o polskich działaczach

"Poza trenerem nikt nie interesuje się tym, jaki mam sprzęt. Związek powinien podejmować współpracę z Politechnikami, ulepszać nasz sprzęt i pchać dyscyplinę do przodu" - wskazał następnie najlepsze dla wszystkich rozwiązanie. Ale na tym nie skończyły się ciosy wymierzone w działaczy. "Gdy przychodzimy, by z nimi porozmawiać, od ośmiu lat słyszymy ciągle tylko jedno: 'działamy tak, by wybudować tor'. Dzisiaj chce mi się już tylko z tego śmiać. Wiemy, że nikt z obecnej kadry nie doczeka tego toru. Wolałbym, żeby ktoś zajął się pomocą dyscyplinie tu i teraz, a nie tylko marzył" - podsumował.

Nie wiadomo, czy Mateusz Sochowicz pojawi się za cztery lata na igrzyskach. Znów krążą mu w głowie myśli związane z końcem kariery. "Jestem już tym zmęczony" - zaznaczył w pewnym momencie.

Zobacz również:

Na zdjęciu Władimir Semirunnij - polski wicemistrz olimpijski
Polacy

Semirunnij oddaje medal. Będzie złoto dla Polaka? Padło w TVP

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mateusz Sochowicz
Mateusz Sochowicz ROBERT MICHAEL/DPAAFP
Sportowiec w czerwonym kombinezonie w trakcie startu w zawodach saneczkarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich, w tle widoczne olimpijskie kółka.
Mateusz SochowiczFRANCK FIFEAFP
Mateusz Sochowicz
Mateusz SochowiczYao Jianfeng/XINHUAAFP
Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja