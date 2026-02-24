Polak wrócił z igrzysk i nie wytrzymał. Gromy w działaczy, padły wulgaryzmy

Działacze odpowiedzialni za polskie saneczkarstwo nie mają ostatnio najlepszej prasy. Sportowcy reprezentujący nasz kraj na igrzyskach w końcu przerwali milczenie i wprost poinformowali kibiców jak dokładnie wygląda obecna sytuacja. Pierwszy na temat sprzętu wypowiedział się duet Dominika Piwkowska - Nikola Domowicz. Tuż po zajęciu szóstego miejsca w rywalizacji dwójek zawodniczki wyłożyły kawę na ławę. "Mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa" - wyznały na temat sanek.

Zdecydowanie gorzej na Półwyspie Apenińskim poszło Mateuszowi Sochowiczowi. Wrocławianin nie dostał się nawet do finałowego ślizgu, kończąc zmagania na 21. lokacie. W Italii aż kipiał ze złości. Po powrocie do ojczyzny sytuacja nie uległa zmianie. Najlepszy na to dowód? Wtorkowa rozmowa z WP SportoweFakty. Pierwsze słowa 29-latka przytoczyliśmy na wstępie. Dalej nie było wcale lepiej. "Chciałbym mieć choćby cień szansy na wygrywanie poszczególnych zawodów. Marzy mi się sytuacja, w której przy doskonałym przejeździe walczyłbym o podium" - mówił.

Znów oberwało się działaczom. Podobnie jak w przypadku Dominiki Piwkowskiej i Nikoli Domowicz, pojawił się temat sprzętu. Mateusz Sochowicz dostał co prawda nowe sanki, lecz w jego przypadku problem leży gdzie indziej. "Roztoczono przede mną wizję, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Byłem naiwny i uwierzyłem w bajkę. Dostałem nowe sanki, ale co z tego, skoro sposób przygotowania płóz w ogóle się nie zmienił? Wciąż nie mamy żadnej wiedzy czy pomocy z zewnątrz. Przed zawodami ścinam je na podstawie tego, co mi się wydaje" - dodał.

Sochowicz nie bał się tego powiedzieć. Szczerze o polskich działaczach

"Poza trenerem nikt nie interesuje się tym, jaki mam sprzęt. Związek powinien podejmować współpracę z Politechnikami, ulepszać nasz sprzęt i pchać dyscyplinę do przodu" - wskazał następnie najlepsze dla wszystkich rozwiązanie. Ale na tym nie skończyły się ciosy wymierzone w działaczy. "Gdy przychodzimy, by z nimi porozmawiać, od ośmiu lat słyszymy ciągle tylko jedno: 'działamy tak, by wybudować tor'. Dzisiaj chce mi się już tylko z tego śmiać. Wiemy, że nikt z obecnej kadry nie doczeka tego toru. Wolałbym, żeby ktoś zajął się pomocą dyscyplinie tu i teraz, a nie tylko marzył" - podsumował.

Nie wiadomo, czy Mateusz Sochowicz pojawi się za cztery lata na igrzyskach. Znów krążą mu w głowie myśli związane z końcem kariery. "Jestem już tym zmęczony" - zaznaczył w pewnym momencie.

