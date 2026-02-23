Artur Gac, Interia: W jaki sposób zostaje się kontrolerem antydopingowym na igrzyskach olimpijskich? Delegowani są kontrolerzy z poszczególnych agencji krajowych, czy po prostu wszystkie agencje z całego świata biorą udział i nominują swoich pracowników?

Szymon Rakowski, kontroler antydopingowy z 14-letnim doświadczeniem: - Podczas tych igrzysk odpowiedzialna za proces planowania i przeprowadzania kontroli była International Testing Agency (Międzynarodowa Agencja Testująca - przyp.). ITA to organizacja odpowiedzialna za kontrole antydopingowe podczas dużych wydarzeń sportowych, która od kilku dobrych lat wiedzie prym wśród dobrych praktyk. Aby zostać kontrolerem w czasie igrzysk, trzeba było zdać egzaminy ITA. I jeśli to się powiodło, zostawało się IDCO, czyli Międzynarodowym Inspektorem Kontroli Dopingowej. Warunek sine qua non jest taki, aby być kontrolerem krajowym, a narodowe agencje wysyłają na taki kurs tylko osoby doświadczone. Oczywiście niezbędna jest znajomość języka angielskiego, a mile widziana też posługiwanie się innymi językami.

To trudny proces?

- Może nie jest najłatwiejszy, ale daje super satysfakcję. To swego rodzaju ukoronowanie kariery. Gdybym miał porównać, to trochę tak, że można być znakomitym lekarzem sportowym w przychodni, ale jeśli zostanie się doktorem kadry olimpijskiej, wówczas na pewno ma się większą satysfakcję niż z siedzenia w przychodni. Dla nas, kontrolerów, o wiele lepiej badać najlepszych sportowców na świecie niż tułać się, jak to zwykle bywa po Polsce, badając setki różnej klasy sportowców.

Na igrzyskach mamy wysyp gwiazd, najlepszych z najlepszych. Jakie postaci miał pan przywilej osobiście kontrolować we Włoszech?

- Nie wiem, który to już raz z rzędu, ale w dniu naszej rozmowy badałem pięciokrotnego złotego medalistę olimpijskiego, a trzykrotnego z tych igrzysk, francuskiego biathlonistę Quentina Fillona Mailleta. Bardzo fajny gość. Często to też bardzo pozytywne doświadczenie, bo nagle okazuje się, że sportowcy z pierwszych stron gazet są normalnymi, uśmiechniętymi ludźmi. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ze względu na to, iż zawodnik musi rozebrać się w czasie kontroli, a medale podczas tych igrzysk były rzeczywiście naprawdę bardzo ciężkie, Maillet wyjął wszystkie cztery medale (trzy złote i jeden brązowy) i zapytał, czy mogę mu pomóc. Więc miałem okazję trzymać w dłoniach tyle skarbów (uśmiech). To w ogóle niebywała rzecz. I mogę potwierdzić, że są super ciężkie.

A kogoś z reprezentacji Polski też pan kontrolował?

- Oczywiście. To zresztą też dosyć ciekawa historia, więc może bez podawania nazwiska. Całą ekipą udaliśmy się do polskiego hotelu. Ja oczywiście od razu nie podawałem się, że jestem Polakiem. Gramoląc się do góry ze wszystkimi współpracownikami rozmawialiśmy po angielsku, a oni po polsku narzekali w stylu „o znowu doping, znowu przyjechali”. Kiedy w końcu zostałem sam na sam z zawodnikiem, zapytałem czy możemy zmienić język na polski. On spojrzał na mnie zszokowany i po chwili konsternacji w końcu zaczęliśmy rozmawiać po polsku.

Jak wymagająca jest to praca?

- Nie ukrywajmy, ta robota to częsta orka, trochę jak na ugorze. W stacji kontroli dopingowej trzeba stawić się o godz. 6 rano. Zrobić plan badań, zobaczyć co jest zlecone, wsiąść w samochód i pojechać pobrać krew oraz mocz, często w hotelu u zawodnika. Jak to mawiał Artur Andrus, to nie są wesołe sztajerki. A jeśli nie jedzie się do hoteli, to zaprasza się zawodników w wiosce olimpijskiej do pokoju badań antydopingowych. Wszystko musi być robione pod linijkę, nie ma prawa być najmniejszej rozbieżności z procedurami. A na igrzyskach wchodzimy na poziom aptekarski.

Co konkretnie ma pan na myśli?

- Zawsze jest tak, że najpierw trzeba napełnić próbkę B, a później próbkę A. Ale tu już dochodziło do takich rzeczy, że najpierw nalewało się próbkę B bez widocznego znaku minimalnego, później identycznie przy próbce A. Następnie do próbki B dolewało się do poziomu maksymalnego i dopiero do maksimum uzupełniało próbę A. To takie rzeczy, które kompletnie nie mają wpływu na kontrolę, ale w regułach jest powiedziane, że tak powinno się robić i nie ma od tego odstępstw. To irytuje sportowców, bo wydłuża całą procedurę. Taki człowiek, który tylko na jednych igrzyskach podlega dziesięciu kontrolom, może być nieco podminowany. Ale cóż, nie ma drogi na skróty.

Przy okazji rozmowy z jednym z byłych sportowców napomknąłem, że wieczorem będę miał z panem wywiad. Zatem niniejsze pytanie będzie od niego: czy wkrótce usłyszymy o jakiejś wpadce dopingowej z tych igrzysk?

- Nawet gdybym wiedział, to mimo tortur i przypiekania ogniem, nie mogę takich rzeczy zdradzić. Ale odpowiem inaczej… Niektórzy rzeczywiście uważają, że kontrolerzy są odpowiedzialni za wszystko. A my tak naprawdę jesteśmy żołnierzami na pierwszej linii ognia, przy czym każdy element jest niesamowicie ważny. To, co my zbierzemy zgodnie z procedurami i wskaże na wynik pozytywny, wędruje do laboratorium. I dopiero laboratorium stwierdza, czy ewentualnie doszło do przekroczenia poziomu substancji.

Warto dodać, że niektóre sprawy wypływają dopiero po kilku latach.

- Zgadza się. A dodam jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz. Podczas tych igrzysk pierwszy raz testowane są próbki pod względem dopingu genetycznego. To jest absolutna nowość. I trudno mi powiedzieć, jak będzie wyglądała ich analiza, bo akurat te próbki proceduje laboratorium w Rzymie.

A wy w jaki sposób dowiadujecie się o tym, że "wasz" zawodnik wpadł na dopingu?

- Nie jest tak, że przysłany zostaje do nas kurier z kwiatami i listem gratulacyjnym (uśmiech). Najczęściej dowiadujemy się o tym od was, dziennikarzy, gdy ujawniacie nazwisko takiego sportowca. Natomiast długie doświadczenie, w moim przypadku 14-letnie powoduje, że czasami ma się nosa i można mieć podejrzenie, że ktoś być może będzie miał wynik pozytywny.

W jaki sposób?

- To widać po zachowaniu, ruchach i rozmowie z danym sportowcem, a nawet sposobie, w jaki próbuje oddać próbkę moczu. Były przypadki też podczas tych igrzysk, gdy intuicja tak mi podpowiadała, jednak to może być tylko i wyłącznie przeczucie. Nieraz bowiem sportowcy okazują się być znakomitymi aktorami, potrafiącymi wyprowadzić w pole nawet najlepszych pod względem intuicji. Dlatego, jako kontrolerzy, nie możemy popełnić najmniejszego błędu, aby później taki zawodnik nie próbował dowodzić, że to nie była jego ręka. Zdradzę, że na świecie, ale już także w Polsce niektóre kancelarie prawne zaczynają specjalizować się w takich sprawach. Po prostu wyciągają każdy, najmniejszy szczegół z kontroli, by tylko znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia, umożliwiający unieważnienie badania.

W jak licznym gronie kontrolerów z Polskiej Agencji Antydopingowej pracował pan przy igrzyskach?

- POLADA akurat wysłała bardzo dużą delegację patrząc na wszystkie kraje europejskie. A mówiąc precyzyjnie, w momencie naboru myśmy się zgłaszali, natomiast nasza krajowa agencja rekomendowała te wnioski. Finalnie komitet organizacyjny razem z ITA dokonywał wyboru. Trudno mi powiedzieć jaki był klucz wyboru. Przypuszczam, że brano pod uwagę doświadczenie, czyli akurat w moim przypadku pewnie udział w igrzyskach w Paryżu, czy bycie szefem całego punktu kontroli antydopingowej podczas igrzysk europejskich w Krakowie, a ponadto udział w World Games oraz innych dużych imprezach. Z Polski łącznie aż siedmiu kontrolerów wybrało się na te igrzyska. POLADA ma cztery ośrodki, w których jesteśmy zlokalizowani, to jest Trójmiasto, Kraków, Warszawa oraz Poznań. Dla porównania mogę powiedzieć, że z Danii dostało się tylko dwóch kontrolerów. Z kolei Stany Zjednoczone miały około 10 osób, więc to pokazuje, że Polska Agencja Antydopingowa jest naprawdę bardzo dobrze postrzegana. Nasza praca jest doceniana i znaleźliśmy się w elitarnym gronie, w którym kiedyś prym wiedli Anglicy, jeżeli chodzi o wszystkie procedury i poważanie na świecie. Szkoleniowcy z ITA w większości są z Wielkiej Brytanii, ale my teraz nie mamy się czego wstydzić. Działamy dokładnie tak samo, współpracujemy z nimi. Mogę powiedzieć po zakończonej ostatniej kontroli, że nie mieliśmy żadnych wpadek, więc w tym sensie jesteśmy czyści jak łza. Dodam, że te igrzyska były mniejsze pod względem liczby kontrolerów antydopingowych. O ile w Paryżu było nas łącznie około 300, tak tutaj około 150.

Co człowiekowi w tej pracy daje największą satysfakcję? Generalnie sytuacja, gdy nie ma żadnej wpadki dopingowej u sportowców, których się badało, czy - nie oszukujmy się - w gruncie rzeczy skuteczność i zasadność tej pracy polega na tym, że dopiero gdy ktoś wpadnie, człowiek czuje, że ta robota ma sens?

- To znaczy my nigdy nie życzymy źle sportowcom, a zawsze dobrze, bo każdy przypadek jest indywidualny. Natomiast trochę tak jest, przy czym to nie jest satysfakcja z tego, że wynik jest pozytywny, ale satysfakcja tego rodzaju, że udaremniło się coś, co było zwykłym oszustwem. I to jest budujące. My codziennie badamy setki sportowców, jeździmy na różne testy, widzimy jak ci ludzie ciężko pracują. Nieraz wstajemy o godzinie 2-3 w nocy, jedziemy 250-300 km do sportowca, pukamy do jego drzwi, a on o godzinie 6 rano już w dresie jest gotowy do pierwszego treningu. To też pokazuje, jak dużo sportowcy wkładają serducha. Może oni nie rzucają nam się na szyję i od progu nie częstują czekoladkami, ale my naprawdę mocno za nich trzymamy kciuki. Tak po prostu, po ludzku, bo to są niesamowici ludzie. Jak to jeden z kontrolerów ze Szkocji mi powiedział, w zasadzie mówimy o pewnego rodzaju świętości z ich strony. To znaczy oddają swoje najlepsze lata życia, poświęcają się dla sportu i realizują rodzaj powołania. My to czujemy i widzimy. Więc jeśli nawet dla kogoś zabrzmi to głupio, my naprawdę bardzo lubimy tych sportowców i życzymy im jak najlepiej. Jeśli jednak dany sportowiec próbuje pójść drogą na skróty i oszukać tych wszystkich, którzy tak ciężko pracują, by w ten sposób osiągnąć swój cel, wtedy faktycznie czasami cieszymy się, że celu nie osiągnie dzięki naszej pracy. Przy czym jesteśmy tylko częścią tych działań, bo trzeba mieć świadomość, że od naszego pobrania próbek do orzeczenia kary jest bardzo długa droga. Wiodąca przez panele dyscyplinarne, laboratoria, badanie próbki B i tak dalej.

Wyobrażam sobie, że bukietu kwiatów i czekoladek nie ma w dłoniach sportowców. Natomiast zdarzają się wulgarne przywitania, czy wręcz napastliwe?

- No tak. Są sportowcy, którzy reagują dosyć impulsywnie na nasz widok. A kuchnia wygląda tak, że dostajemy rozkaz wyjazdu i realizujemy go, bo to nie my tworzymy plany badań, ani nie mówimy, kto ile razy ma być kontrolowany. To wszystko należy do pionu i departamentu planowania badań. To wszystko zaś robione jest w ramach standaryzacji WADA. To, o co pan zapytał, było przyczynkiem, że w 2017 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Daje nam ona w czasie wykonywania naszych obowiązków służbowych w Polsce przywilej korzystania z uprawnień funkcjonariuszy na służbie. Czyli ochrony podobnej do tej, jaką mają policjanci podczas wykonywania obowiązków służbowych.

- My nigdy nie życzymy źle sportowcom, a zawsze dobrze, bo każdy przypadek jest indywidualny. Natomiast trochę tak jest, przy czym to nie jest satysfakcja z tego, że wynik jest pozytywny, ale satysfakcja tego rodzaju, że udaremniło się coś, co było zwykłym oszustwem. I to jest budujące.

Czy to znaczy, że ma pan przy sobie środki przymusu bezpośredniego lub jest pan uzbrojony?

- Nie. Chodzi o to, że jeżeli ktokolwiek naruszy naszą nietykalność czynnościową lub będzie w stosunku do nas stosował agresję, odpowiada karnie jak za napaść na funkcjonariusza publicznego. To daje nam przywilej, że taki sportowiec dwukrotnie, a nawet trzykrotnie się zastanowi, zanim zrobi nam krzywdę. Natomiast mogę powiedzieć, że jest dużo inteligentnych sportowców, takich z którymi można porozmawiać, czekając często nawet kilka godzin na próbkę moczu. Oni doskonale rozumieją naszą pracę. Tacy sportowcy nigdy nie witają nas agresywnie, bo zdają sobie sprawę, że jeśli oni są czyści, to my w gruncie rzeczy działamy w ich interesie. A ponadto potrafią się wczuć, że my często także poświęcamy nasze życie prywatne i zawodowe na to, żeby do tego sportowca dojechać i poświęcić tyle godzin na pobyt, aż będzie w stanie napełnić próbki.

A co dzieje się z tymi, którzy wam naubliżają?

- Do pewnych rzeczy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ostatecznie zawsze pozostaje nam kwestia opisania agresji słownej czy tego typu niegodnych postaw w protokole, na podstawie którego na przykład POLADA może prosić o wyjaśnienia. To na pewno daje pewną reprymendę sportowcom, bo zaczynają rozumieć, że są granice zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Każdy ma jakieś zadanie do wykonania i powinniśmy się nawzajem szanować.

Jakie zostaną w panu wspomnienia z Włoch?

- Myślę, że pozostaną na długi czas, bo Włosi mają w sobie coś takiego, co zachęca. Podczas igrzysk w Paryżu może wioska olimpijska była naprawdę fajna, ale organizacyjnie wiele pozostawało do życzenia. Nie mieliśmy nawet miejsca, gdzie moglibyśmy chować sprzęt. Z kolei Włosi podjęli rękawice i zrobili, jak to określam, "powstanie narodowe". W zasadzie wszyscy byli chętni do tego, żeby pomóc, a wspaniałe były też okoliczności natury. Ja czynności prowadziłem akurat w Rasun-Anterselvie. Tam ta piękna arena biathlonowa była czymś magicznym. Na pewno przyjemniej prowadzi się kontrole w takich miejscach niż w stęchłej szatni powiatowej miejscowości, badając sportowca z C-klasy (śmiech).

I na koniec: może w świadomości społecznej jest coś, co chciałby pan z tego miejsca doprecyzować lub wyprostować?

- A tak, dziękuję za to otwarte pytanie. Zacznę od tego, że z perspektywy czasu bardzo cieszę się, że wzrasta świadomość sportowców i wiedza o tym wszystkim. To też super robota ze strony POLADA, bo odbywają się tysiące spotkań i szkoleń. Również dla dziennikarzy, jeśli jeszcze nie miał pan ochoty skorzystać, to szczerze polecam. I teraz przechodząc do sedna… Wielu dziennikarzy używa utartych sloganów, pisząc lub mówiąc tak: "jeszcze nie przebadano próbki B". To trochę tak, jakby pan powiedział, że lewego buta założę sobie na prawą stopę. Tymczasem mocz oddaje się do słoiczka i jego zawartość przelewa do dwóch butelek, oznaczonych jako próbka A i B. Nie ma tak, że próbka B pobierana jest kiedy indziej, co ma być reakcyjną próbą podważenia wcześniejszego badania. Chodzi o to, żeby od razu mieć materiał, który ewentualnie będzie materiałem numer dwa dla potwierdzenia lub podważenia dokładności pierwszego badania w laboratorium. To dlatego w polskiej historii chyba nie ma przypadku, by próbka B dała inny wynik niż próbka A.

Rozmawiał Artur Gac, Mediolan

Quentin Fillon Maillet FRANCK FIFE AFP

Szymon Rakowski, kontroler antydopingowy z 14-letnim doświadczeniem Szymon Rakowski/archiwum prywatne PUSTE

Quentin Fillon Maillet LaPresse/ABACA Newspix.pl

Cztery medale Polaków na ZIO 2026. "To wynik nawet ponad miarę naszych możliwości". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport