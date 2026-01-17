Polak rzucił rywali na deski, dwa złota. Fenomenalna forma. Oto jego sekret

Być tomaszowianinem, reprezentować klub Pilica Tomaszów Mazowiecki, a na historycznych, bo pierwszych w naszym kraju mistrzostwach Europy zdobyć dwa złote medale - Damian Żurek zrealizował najpiękniejszy scenariusz.

Damian Żurek odkrył klucz do potęgi

W "swojej" Arenie Lodowej przy ulicy Strzeleckiej sportowiec czuł się jak ryba w wodzie. Po trudnym minionym roku, w którym zbierał się po bardzo poważnym upadku, w sezonie olimpijskim wszedł na topowy poziom. Wyśmienite owoce przynosi nie tylko praca nad ciałem, ale także sferą mentalną. Żurek postawił na pracę z psychologami. Przyznał, że jego wydatki finansowe mocno wzrosły w tym kierunku, ale efekty już przyszły. Wykształtował już taki charakter, że w tej chwili praktycznie nic nie wybija go z równowagi.

W domowym obiekcie Żurek w znakomitym stylu triumfował na dwóch olimpijskich dystansach: 500 m i 1000 m, potwierdzając, że w tym roku przynależy do najściślejszej krajowej czołówki. Na pierwszym z tych dystansów jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zaś na dłuższym zajmuje trzecią lokatę. Jego najgroźniejszymi rywalami są Amerykanin Jordan Stolz, a także nieobecny przed polską publicznością Holender Jenning de Boo.

Żurek jest liderem dziewięcioosobowej reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim, którą zobaczymy na rozpoczynających się 6 lutego igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Oprócz niego, wysoko stoją akcje także Władimira Semirunnija (w ME wygrał na 5000 m) oraz Kai Ziomek-Nogal (złoto na 500 m).

Do pięknych scen doszło po drugim złocie w strefie dla mediów, gdzie wespół z dziennikarzami na olimpijczyka czekała Katarzyna Bachleda-Curuś. To właśnie 46-latka z Sanoka, razem z koleżankami z biegu drużynowego, wywalczyła ostatni w tej dyscyplinie polski medal olimpijski. Radość srebrnym krążkiem wywołały w Soczi w 2014 roku. Emerytowana łyżwiarka serdecznie wyściskała młodszego o dwie dekady sportowca, a następnie odbyła z nim sympatyczną rozmowę.

W czym jeszcze tkwi wypracowana moc Żurka? Tutaj z bardzo ciekawą odpowiedzią przychodzi jego starszy kolega Piotr Michalski, który w Tomaszowie także miał powody do zadowolenia. 31-latek, bez żadnej zazdrości, choć sam poszukuje najlepszej formy, z wielką klasą zaczął komplementować swojego młodszego o pięć lat kompana.

- Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Damian Żurek jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie, jeśli chodzi o pokonywanie wirażów - zaakcentował olimpijczyk z Pjongczangu i Pekinu.

Pod wrażeniem kolegi jest także jego rówieśnik, Marek Kania, czego z emocją w głosie dał wyraz, odpowiadając na pytanie Interii. - Damian od początku sezonu, od mistrzostw Polski, potwierdza wysoką formę, a później co chwilę zdobywał jakiś medal w Pucharach Świata. Fajnie, że on to cały czas trzyma, a starty w ostatnich parach jeszcze bardziej go napędzają. Mam nadzieję, że utrzyma to do samego końca sezonu - powiedział.

Niewiadomą pozostaje tor w Mediolanie, który będzie tymczasową areną. Pojawiają się nadzieje, przywiezione z Włoch przez startujących tam juniorów, że może przypominać obiekt z Tomaszowa, ale to na razie tylko przypuszczenia. Pierwszy wyjazd na lód i kontrolny start dopiero pokażą, jak głęboko trzeba będzie szukać właściwych "ustawień".

Artur Gac

Damian Żurek: Cieszę się, że wracam na dobre tory. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Damian Żurek Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Damian Żurek - reprezentant Polski w łyżwiarstwie szybkim WANG ZHAO AFP