Polak nie hamował mocnych słów. Wszystko poszło na antenie. Teraz tego żałuje

Po biathlonowym sprincie (dwa strzelania) z dalszej rywalizacji odpadł Marcin Zawół. Do niedzielnego biegu pościgowego przystąpiło trzech naszych zawodników. W komplecie okazali się aktorami drugiego planu - Jan Guńka był 32., Grzegorz Galica 40., a Konrad Badacz 43.

Ten ostatni całkiem nieźle strzelał. Na czterech stanowiskach spudłował w sumie zaledwie raz. Biegowo zaprezentował się jednak fatalnie.

Konrad Badacz nie kryje irytacji. Dał upust emocjom przed kamerą. "Mam ochotę zdjąć narty, wyrzucić je do lasu"

- Żebym nie powiedział brzydkich słów, określę to tak: nie jest źle, jest bardzo źle. W takiej złej dyspozycji jestem biegowo, że biegnę i… nie wiem. Mam ochotę zdjąć narty, wyrzucić je do lasu. Jest mi przykro, jestem zły. Wiele mam w głowie na ten temat - powiedział Badacz w rozmowie z reporterem TVP Sport.

Z dalszego fragmentu jego wypowiedzi mogło wynikać, że ktoś inny przyczynił się do słabego rezultatu, jaki uzyskał w biegu pościgowym.

- Myślę, że wiele rzeczy mogło się na to złożyć. Chyba najgorsze w tym wszystkim to, że nie do końca mam poczucie winy. Przed igrzyskami miały być trochę inne plany. A były one zmieniane ze względu na dyspozycję innych, a nie moją. Jestem zły - podkreślił jeszcze raz 23-latek.

- Bieg jest fatalny - dodał. - Ale strzelanie na tych igrzyskach też jest fatalne. To, że dzisiaj trafiałem - fajnie. Ale nic oprócz złości czy smutku nie mam. Nie wiem, co zrobię. Być może po sezonie podejmę jakieś radykalne kroki.

Jego postawa nie mogła przejść bez echa. Podsumowanie występu w takim tonie nie spodobało się kibicom, którzy dali temu wyraz w sieci. Z pewnością skonsternowani byli również koledzy z kadry Badacza.

Można w ciemno zakładać, że w tej sprawie zareagował sztab trenerski. Niewykluczone, że z biathlonistą przeprowadzona została rozmowa wyjaśniająca. Jej prawdopodobnym efektem jest post, jaki główny zainteresowany zamieścił kilka godzin później na platformie X.

"Odnosząc się do wywiadu, którego udzieliłem na gorąco po starcie pod wpływem emocji. Chciałbym wyjaśnić, że wbrew temu, jak mogło być to zinterpretowane, nie ma w naszym teamie żadnych konfliktów, a na sztafecie dam z siebie 100% jak na sportowca przystało. Proszę o zrozumienie mojej złości, którą odczuwam tylko w stosunku do siebie" - napisał Badacz.

Rywalizację męskich sztafet biathlonowych (4x7,5 km) zaplanowano na wtorek, 17 lutego (14:30).

Tuż po złożeniu olimpijskiego ślubowania. Od lewej: Konrad Badacz, Grzegorz Galica i Jan Guńka FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Konrad Badacz Pierre Teyssot PAP

Konrad Badacz MARKO METELKO PAP

