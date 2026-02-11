Polak nie dowierzał, co zrobił na skoczni. Po wylądowaniu złapał się za głowę

Nie kończą się emocje związane z zimowymi igrzyskami olimpijskimi i występami naszych reprezentantów. Dzień po zakończeniu rywalizacji skoczkiń i skoczków na obiekcie normalnym do walki o medale ruszyli kombinatorzy norwescy. W gronie 36 zawodników na starcie nie zabrakło także "Biało-Czerwonych", czyli Kacpra Jarząbka i Miłosza Krzempka.

Nasi zawodnicy nie należą do ścisłej czołówki, jednakże można było liczyć na pozytywne zaskoczenie. O kolejności startu na trasę biegową decydował właśnie skok. Już z pierwszym numerem na belce pojawił się Jarząbek.

19-latek uzyskał jedynie 78,5 metra. Taki wynik niemal od razu skreślił go z walki o wyższe miejsca (82.7 pkt). Co więcej, okazał się to najkrótszy skok całego konkursu skoków. Zdecydowanie lepiej spisał się Krzempek. Starszy z naszej pary zawodników w niezłym stylu poleciał na 90 metr i po swojej próbie objął prowadzenie (104.4 pkt).

Należało się spodziewać, że kilku zawodników na pewno wyprzedzi. Na zdecydowanie dalsze skoki trzeba było nieco poczekać. Doskonałą próbę oddał Sora Yachi. Japończyk skoczył 96,5 metra i z miejsca objął prowadzenie (120.3 pkt). Z pozycji lidera zrzucił go dopiero reprezentacyjny kolega - Akito Watabe. Ten jako pierwszy przekroczył punkt K (98 m) i poleciał równe 100 metrów, co poskutkowało notą 122.3 pkt. Do tego duetu dołączył trzeci Japończyk, Ryota Yamamoto. 102,5 metra, 127.8 pkt i pierwsze miejsce. Z takim skokiem mógł liczyć na dobrą pozycję na starcie biegu.

Ilves na prowadzeniu po skokach. Mała przewaga na starcie

Finalnie na półmetku rywalizacji na prowadzeniu był Kristjan Ilves z Estonii (99 m). Drugie miejsce przypadło Thomasowi Retteneggerowi (100 m), a trzecie Ryocie Yamamoto (102,5 m). Faworyt do wygranej, Johannes Lamparter skoki zakończył na 6. miejscu ze stratą 21 sekund na starcie biegu.

Wyniki konkursu skoków:

1. Kristjan Ilves - 99 m, 132.6 pkt, + 0.00 s.

2. Thomas Rettenegger - 100 m, 128.9 pkt, + 0.15 s.

3. Ryota Yamamoto - 102,5 m, 127.8 pkt, +0.19 s.

...

29. Miłosz Krzempek - 90 m, 104.4 pkt, + 1:53 s.

36. Kacper Jarząbek - 78,5 m, 82.7 pkt, + 3.20 s.

Start biegu zaplanowany jest na godz. 13:45. Artykuł będzie aktualizowany.

