Na torze w Cortinie d'Ampezzo, gdzie rozpoczęła się rywalizacja w saneczkarskich jedynkach mężczyzn, technicy odkryli zamienione kable zasilające w generatorze awaryjnym. To wszystko miało miejsce na krótko przed planowanym startem naszych panów, wśród których jest też Polak Mateusz Sochowicz.

Służby bezpieczeństwa natychmiast zabezpieczyły teren, a policja wraz z prokuraturą wszczęły śledztwo.

Sabotaż na włoskiej kolei, znaleziono ładunek wybuchowy

Na razie nie wiadomo, czy operacja ma związek z atakami na włoską sieć kolejową, do których doszło rano.

Przypomnijmy, że uszkodzona została linia kolejowa Bolonia-Padwa. Śledczy poinformowali o znalezieniu i rozbrojeniu domowej roboty ładunku wybuchowego przy zwrotnicy.

Na linii dużych prędkości na tej samej trasie doszło do zerwania przewodów energetycznych w kanale kablowym. Linia kolejowa Bolonia - Ankona w pobliżu Pesaro również została uszkodzona, a w jej pobliżu wybuchł pożar instalacji elektrycznej.

To wszystko doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Pociągi miały opóźnienia dochodzące nawet do 90 minut.

