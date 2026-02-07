Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak na starcie igrzysk, służby w akcji. Sabotaż we Włoszech, znaleziono materiały wybuchowe

Tomasz Kalemba

Już pierwszego dnia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) dotarły do nas niepokojące informacje dotyczące bezpieczeństwa imprezy. W sobotę, 7 lutego, doszło w północnych Włoszech do trzech aktów sabotażu jednocześnie na liniach kolejowych. Wygląda to na zaplanowaną akcję. Policja i prokurator pojawili się też na torze lodowym w Cortinie d'Ampezzo, gdzie walkę o medale rozpoczęli saneczkarze, w tym także nasz Mateusz Sochowicz.

Zawodnik w stroju i kasku z biało-czerwonym motywem startuje na sankach podczas zawodów olimpijskich, na piersi widnieje emblemat igrzysk olimpijskich oraz nazwa miasta, w okrągłym wstawieniu dwóch policjantów patrzących na katedrę w Mediolanie.
Mateusz Sochowicz. W ramce włoska policjaAndrea Solero/PAP/EPA/Beata Zawrzel/AFPINTERIA.PL
Na torze w Cortinie d'Ampezzo, gdzie rozpoczęła się rywalizacja w saneczkarskich jedynkach mężczyzn, technicy odkryli zamienione kable zasilające w generatorze awaryjnym. To wszystko miało miejsce na krótko przed planowanym startem naszych panów, wśród których jest też Polak Mateusz Sochowicz.

Służby bezpieczeństwa natychmiast zabezpieczyły teren, a policja wraz z prokuraturą wszczęły śledztwo.

Predazzo oddało cześć Adamowi Małyszowi, Polacy wkroczyli do swojego "królestwa"

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Sabotaż na włoskiej kolei, znaleziono ładunek wybuchowy

Na razie nie wiadomo, czy operacja ma związek z atakami na włoską sieć kolejową, do których doszło rano.

Przypomnijmy, że uszkodzona została linia kolejowa Bolonia-Padwa. Śledczy poinformowali o znalezieniu i rozbrojeniu domowej roboty ładunku wybuchowego przy zwrotnicy.

Na linii dużych prędkości na tej samej trasie doszło do zerwania przewodów energetycznych w kanale kablowym. Linia kolejowa Bolonia - Ankona w pobliżu Pesaro również została uszkodzona, a w jej pobliżu wybuchł pożar instalacji elektrycznej.

To wszystko doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Pociągi miały opóźnienia dochodzące nawet do 90 minut.

Zbliżenie na sportowca w kasku z orłem białym i flagą Polski, jadącego na sankach podczas zawodów zimowych, skupiona i napięta twarz widoczna przez szybkę kasku.
Mateusz SochowiczFRANCK FIFEAFP
Zawodnik w stroju sportowym i czerwonym kasku, z numerem startowym, podczas startu na torze saneczkarskim podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich; w tle drugi sportowiec i oficjalne logo igrzysk.
Mateusz SochowiczAndrea Solero/EPAPAP
Pojazd włoskich karabinierów
Pojazd włoskich karabinierówBEATA ZAWRZEL / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

