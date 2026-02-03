Polak na liście Amerykanów. Głośno po tym, co zrobił. Naprawdę to napisali
Z dnia na dzień coraz bardziej wzrasta napięcie związane z nadchodzącymi igrzyskami w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Pierwsi nasi reprezentanci zameldowali się już na miejscu akcji, gdzie niebawem powalczą o medale. Kibice liczą przede wszystkim na niespodziankę w konkursach skoczków, ale wysoko stoją także akcje łyżwiarzy szybkich. Na początku lutego swoje trzy grosze w kontekście "Biało-Czerwonych" wtrącili nagle Amerykanie. Prestiżowy The Athletic opublikował 26-osobową listę. Znalazł się na niej jeden z naszych rodaków.
Do rozpoczęcia wielkiego święta sportu na Półwyspie Apenińskim pozostało już naprawdę niewiele czasu. Huczne otwarcie nastąpi w piątkowy wieczór, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach obejrzy oficjalną ceremonię otwarcia. Polską flagę poniosą Kamil Stoch oraz Natalia Czerwonka. Nie będą jednak oni głównymi faworytami do wywalczenia medalu. Takowym jest jednak kadrowy kolega łyżwiarki szybkiej, Damian Żurek. 26-latek błysnął choćby niedawno podczas kontynentalnego czempionatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dobrze radzi sobie ponadto w Pucharze Świata.
I to do tego stopnia, że oficjalnie wyróżnili go Amerykanie. Dziennikarze The Athletic tuż przed startem igrzysk przeanalizowali faworytów w każdej dyscyplinie i wybrali łącznie 26 nazwisk, którym warto się przyglądać. W zestawieniu nie uwzględnili jednak swoich rodaków. "Z 116 konkurencjami medalowymi na szali i prawie 3000 spodziewanych startów, żadna lista nie jest kompletna, ale mimo to spróbujemy" - zaznaczyli na wstępie. Wśród gwiazd pojawił się Damian Żurek.
Damian Żurek na prestiżowej liście The Athletic. Wyróżnili niewielką liczbę sportowców
Co dokładnie za oceanem napisano w temacie 26-latka? "Jeśli ktokolwiek ma pokonać amerykańską gwiazdę Jordana Stolza we Włoszech, Żurek może mieć największe szanse - bo właśnie to zrobił. 26-latek wyprzedził Stolza w dwóch biegach Pucharu Świata na 500 metrów w Niemczech tydzień temu, bijąc za każdym razem rekord toru. Z pierwszymi zwycięstwami w karierze w Pucharze Świata, Żurek osiąga szczyt formy w idealnym momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Bieg na 500 metrów odbędzie się 14 lutego" - zauważyli.
Lepszej zapowiedzi startu gwiazdora z kraju nad Wisłą po prostu być nie mogło. Zresztą nie tylko on spośród naszych panczenistów jest wymieniany w gronie kandydatów do podium. O pozytywną niespodziankę postara się także Władimir Siemirunnij. Sportowiec pochodzący z Rosji koncentruje się jednak na dłuższych dystansach. Tekstowe relacje na żywo ze startów obu panów w Interia Sport.