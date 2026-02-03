Polak na liście Amerykanów. Głośno po tym, co zrobił. Naprawdę to napisali

Do rozpoczęcia wielkiego święta sportu na Półwyspie Apenińskim pozostało już naprawdę niewiele czasu. Huczne otwarcie nastąpi w piątkowy wieczór, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach obejrzy oficjalną ceremonię otwarcia. Polską flagę poniosą Kamil Stoch oraz Natalia Czerwonka. Nie będą jednak oni głównymi faworytami do wywalczenia medalu. Takowym jest jednak kadrowy kolega łyżwiarki szybkiej, Damian Żurek. 26-latek błysnął choćby niedawno podczas kontynentalnego czempionatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dobrze radzi sobie ponadto w Pucharze Świata.

I to do tego stopnia, że oficjalnie wyróżnili go Amerykanie. Dziennikarze The Athletic tuż przed startem igrzysk przeanalizowali faworytów w każdej dyscyplinie i wybrali łącznie 26 nazwisk, którym warto się przyglądać. W zestawieniu nie uwzględnili jednak swoich rodaków. "Z 116 konkurencjami medalowymi na szali i prawie 3000 spodziewanych startów, żadna lista nie jest kompletna, ale mimo to spróbujemy" - zaznaczyli na wstępie. Wśród gwiazd pojawił się Damian Żurek.

Damian Żurek na prestiżowej liście The Athletic. Wyróżnili niewielką liczbę sportowców

Co dokładnie za oceanem napisano w temacie 26-latka? "Jeśli ktokolwiek ma pokonać amerykańską gwiazdę Jordana Stolza we Włoszech, Żurek może mieć największe szanse - bo właśnie to zrobił. 26-latek wyprzedził Stolza w dwóch biegach Pucharu Świata na 500 metrów w Niemczech tydzień temu, bijąc za każdym razem rekord toru. Z pierwszymi zwycięstwami w karierze w Pucharze Świata, Żurek osiąga szczyt formy w idealnym momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Bieg na 500 metrów odbędzie się 14 lutego" - zauważyli.

Lepszej zapowiedzi startu gwiazdora z kraju nad Wisłą po prostu być nie mogło. Zresztą nie tylko on spośród naszych panczenistów jest wymieniany w gronie kandydatów do podium. O pozytywną niespodziankę postara się także Władimir Siemirunnij. Sportowiec pochodzący z Rosji koncentruje się jednak na dłuższych dystansach. Tekstowe relacje na żywo ze startów obu panów w Interia Sport.

Damian Żurek Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Damian Żurek to jedna z największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie w Mediolanie IMAGO/Douwe Bijlsma East News