60 sportowców (w tym 1 rezerwowa zawodniczka w bobslejach), 82 osoby współpracujące i 15 przedstawicieli misji olimpijskiej - taką delegację (liczącą łącznie 157 członków) na tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie wyśle Polski Komitet Olimpijski.

Zmagania w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo zostaną oficjalnie zainaugurowane w za tydzień - w piątek 6 lutego. Dziś w Centrum Olimpijskim odbyło się natomiast ślubowanie reprezentantów Polski, którzy we Włoszech mają walczyć o medale.

Na uroczystości poza najważniejszymi bohaterami dzisiejszego dnia oraz członkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego pojawili się także przedstawiciele władz państwowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na sali obecny był między innymi prezydent RP Karol Nawrocki, a także - zgodnie z tym co ustaliła wcześniej Interia - minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz ambasador Włoch w Polsce - Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo.

Na liście gości znaleźli również między innymi przedstawiciele wojska świata sportu, jak choćby Czesław Lang, czyli attaché reprezentacji Polski na zbliżające się igrzyska.

I to jednak od oficjalnego wejścia głowy naszego państwa - któremu towarzyszył szef PKOl-u Radosław Piesiewicz - rozpoczęła się część oficjalna. U boku prezydenta pojawił się także jego syn - Antoni.

- Nasza nadziejo i droga radości całej wspólnoty narodowej - powiedział później z mównicy Karol Nawrocki, zwracając się do naszych reprezentantów.

Mamy przekonanie, że jesteście wyjątkowi. Chciałem przypomnieć, że mamy 40 milionów Polaków w Rzeczypospolitej, a 20 mln Polaków mieszka poza jej granicami. A więc Polaków jest w istocie 60 mln, a was jest 60

Głowa naszego państwa przywołała także wypowiedź papieża Polaka. - Jan Paweł II pisał, że sportowcy to ci, którzy tam doskonale łączą balans i osiągnięcia z jednej strony rozumu, z drugiej strony ducha i z trzeciej strony ciała - powiedział.

O Karolu Wojtyle wspomniał także ambasador Włoch, mówiąc o tym, że przyjeżdżał do jego wioski na narty, incognito. I choć jeden z mieszkańców rozpoznał w nim papieża, nikt nie dał mu wiary.

Prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz podzielił się natomiast między innymi swoją pewnością, co do tego, że reprezentacja Polski przyjedzie z Włoch z medalami. - Drodzy sportowcy, czego wam życzyć? Tego, żebyście spełnili swoje marzenia i żebyście walczyli o medale. Ja powiem, że nie chyba, ale na pewno będą medale. Jestem o tym przekonany - ogłosił.

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Reprezentacja Polski złożyła ślubowanie

Później odbyła się właściwa część ceremonii, którą poprzedziło odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie na scenie pojawiali się członkowie naszej reprezentacji, odbierając swoje nominacje.

A byli to kolejno: przedstawiciele: łyżwiarstwa szybkiego i short tracku, saneczkarstwa, biathlonu, bobslei i narciarstwa alpejskiego, łyżwiarstwa figurowego, a także grupy olimpijskiej.

Następnie odegrany został "Hymn Olimpijski", by potem reprezentanci Polski złożyli ślubowanie. Rotę odczytali - w imieniu zawodników - bobsleistka Klaudia Adamek oraz - w imieniu trenerów - szkoleniowiec naszych bobsleistek Dawid Kupczyk.

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

