Polacy wrócili po dwunastu latach. Bezbłędny początek, stawką medal igrzysk

Dosyć długo czekali kibice biathlonu z kraju nad Wisłą, by zobaczyć panów w drużynowej walce o medale na igrzyskach olimpijskich. Po raz ostatni "Biało-Czerwoni" zaprezentowali się w sztafecie 4x7,5km podczas imprezy w Soczi. Zmagania nie zakończyły się wtedy zbyt dobrze. Nasi rodacy dotarli na metę jako ostatni, ponieważ nie uwzględniamy zdyskwalifikowanych gospodarzy. Zawiodło między innymi strzelanie. Pomimo możliwości dobierania naboi, zarobiliśmy dwie rundy karne.

Inaczej pod tym względem było podczas dzisiejszych zawodów. Świetnie rozpoczął Konrad Badacz. 10/10 robiło wrażenie i rozbudziło nadzieje kibiców na miejsce w czołowej dziesiątce. Zabrakło tylko albo aż lepszej postawy na trasie. Do strefy zmian 23-latek zawitał jako piętnasty. Imponująco pod względem biegowym spisał się za to Grzegorz Galica. On także nie zainkasował karnych rund (dwa dobrane naboje) i zanotował awans o dwie lokaty.

Francuzi mistrzami olimpijskimi. Polacy zostali daleko z tyłu, pachniało karną rundą

Kolejną poprawę "Biało-Czerwoni" zanotowali po zmianie Jana Guńki. Marcin Zawół ruszył do boju jako dwunasty w całej stawce. Początkowo miał naprawdę dobre tempo, uzyskując trzeci, piąty oraz czwarty międzyczas. Koszmar nastąpił jednak na strzelnicy. Realnie groziła mu karna runda, bo aż trzykrotnie dobierał naboje. Skończyło się na strachu, ale i tak stracił mnóstwo cennych sekund. Idealnie również nie było kilka minut później. Efekt? Jedenasta lokata w końcowym rankingu, tylko dzięki świetnemu finiszowi.

Po pierwsze złoto w historii sięgnęli Francuzi. I to pomimo jednej karnej rundy oraz aż dziewięciu dobieranych naboi. Z niedosytem rywalizację ukończyli Norwegowie, którzy zdobyli srebro i nie obronili tytułu wywalczonego cztery lata temu. Skandynawowie zawiedli przede wszystkim na trasie. Brąz dla Szwedów.

Wyniki męskiej sztafety 4x7,5km:

1. Francja - 1:19:55.2

2. Norwegia - 1:20:05.0

3. Szwecja - 1:20:52.7

4. Niemcy - 1:21:43.5

5. USA - 1:22:22.6

…

11. Polska - 1:23:32.5

Grzegorz Galica Szymon Sikora materiały prasowe

Konrad Badacz KERSTIN JOENSSON / AFP AFP

Jan Guńka (nr 13) Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP