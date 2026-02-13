Polacy usunięci z igrzysk? Wszystko przez tę decyzję Nawrockiego

Karol Nawrocki, tak jak zapowiedziano wcześniej, wsparł polskich sportowców przy okazji rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Osobiście pojawił się we Włoszech, gdzie wziął udział w bankiecie organizowanym przez prezydenta Sergia Mattarellę, był też obecny na ceremonii otwarcia imprezy na San Siro, na trybunach sportowej rywalizacji oraz już na zakulisowym spotkaniu z olimpijczykami. I zrobiło się zamieszanie, którego echa wybrzmiewają do teraz. Padają nawet kategorycznie brzmiące słowa o surowej karze, jaka mogłaby dotknąć zawodniczki i zawodników, którzy stanęli do zdjęcia z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Surowe konsekwencje dla sportowców za te zdjęcia z prezydentem? "Reguła ma zastosowanie"

"Jestem z Wami" - zapewnił polskich olimpijczyków Karol Nawrocki, publikując w mediach społecznościowych fotorelację ze spotkania ze sportowcami w wiosce olimpijskiej w Mediolanie. Do zdjęć pozuje w odzieży z logo "Nowrocky", co wywołało kontrowersje. Wątpliwości nie budzi fakt, że fotografie opublikował prezydent, a to, że znalazły się także na profilu producenta ubrań. Potem zniknęły, lecz dyskusja wciąż jest gorąca.

Temat podniosła Anna Maria Żukowska w rozmowie z Moniką Olejnik w "Kropce nad i". "Dowiedzieliśmy się o kolejnych ciekawych relacjach, które pan prezydent ma. Chodzi o sklep, który sprzedaje odzież z logo Nowrocky. Prawo do niego ma siostra pana prezydenta" - komentowała i dodawała, że przez decyzję głowy państwa o wystąpieniu w koszulce i czapeczce z charakterystycznym napisem olimpijczycy mogą być narażeni nawet na dyskwalifikację z igrzysk.

[Prezydent] wykorzystywał też polskich sportowców. Co więcej, to grozi wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk, bo podczas igrzysk polscy sportowcy nie mogą promować innych firm niż te, które są ustalone z PKOl-em

Podobną opinię wygłasza ekspert ds. marketingu sportowego Tomasz Redwan. Nawiązuje do obowiązującego olimpijczyków punktu 3 Reguły 40 Karty Olimpijskiej. Zasada mówi, że "poza sytuacjami dozwolonymi przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego żaden zawodnik, działacz lub inny personel ekipy, który uczestniczy w igrzyskach, nie może zezwolić na wykorzystanie swojej osoby, nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas igrzysk".

W rozmowie ze Sport.pl Redwan zaznacza, że wspomniane wymogi nie dotyczą oficjeli, którzy po wiosce i igrzyskowych terenach poruszają się z wejściówkami dla gości. Obowiązują natomiast tych, którzy posługują się akredytacją olimpijską, czyli przede wszystkim sportowców.

"Omawiana reguła go [prezydenta RP - przyp. red.] nie dotyczy. Jeżeli firma Nowrocky wykorzystała jednak zdjęcia prezydenta z olimpijczykami, to reguła ta ma zastosowanie i wszystkich olimpijczyków z tego zdjęcia można z igrzysk usunąć" - przestrzega ekspert, który w latach 90. był dyrektorem marketingu i promocji w PKOl.

Mówi, że Karol Nawrocki na pewno nie chciał zrobić żadnej krzywdy sportowcom, lecz powinien lepiej przemyśleć dobranie stroju do okoliczności. "To po prostu brak znajomości przepisów i ogromna nieostrożność. Ale też ja oczekiwałbym od prezydenta, że jak pojawi się w wiosce olimpijskiej i będzie na zdjęciu z grupą ubraną w stroje olimpijskie, to sam - jako wielki patriota - także ubierze taki strój" - ocenia Redwan.

Głos zabiera jeszcze szef misji olimpijskiej, Konrad Niedźwiedzki. Jego słowa mogą uspokoić polskich kibiców. Tłumaczy, że nie był nigdzie wzywany w sprawie sportowców pozujących do zdjęć z Karolem Nawrockim w ubraniu z logo "Nowrocky". "Nie miałem żadnych sygnałów, aby był jakiś kłopot. Widziałem jedynie dyskusję na ten temat w polskich mediach. A MKOl zwykle bardzo szybko wyłapuje i reaguje na rzeczy niezgodne z Kartą Olimpijską" - podsumowuje.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Prezydent RP Karol Nawrocki na spotkaniu z olimpijczykami w Polsce Wojciech Olkusnik East News

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Prezydent RP Karol Nawrocki Dan Kitwood AFP