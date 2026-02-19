Jest to reakcja na dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do startu pod flagami ich państw. Identyczną decyzję podjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, nazywając "absolutnie niedopuszczalnym" udział sportowców z tych krajów - prowadzących pełnoskalową wojnę w Ukrainie - w takiej formie w święcie sportu.

Łukasz Szeliga: Działaczy nie będzie, decyzja w gestii sportowców

- Światowe gremium tak właśnie zadecydowało, jest to decyzja Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego - zaznacza w rozmowie z Interią prezes Łukasz Szeliga.

Co ciekawe, inny z moich rozmówców, z którym połączyłem się w reakcji na ustalenia Polsatu News, z zaskoczeniem przyjął moje pytanie o niniejszą decyzję. - Nie ma w planie bojkotu ceremonii otwarcia. Chyba że od wczoraj coś się zmieniło - stwierdził zaskakująco.

Zapytałem więc prezesa Szeligę, czy rzeczywiście jako Polski Komitet Paralimpijski jeszcze na wczoraj byli nastawieni na to, aby wziąć udział w ceremonii otwarcia.

- Ta sytuacje jest dynamiczna, więc decyzje będą się zmieniać. Teraz jest spójna ze stanowiskiem ministerstwa. Ani zarząd, ani ja, ani nikt inny z działaczy nie będzie brał udziału. Natomiast, co do zawodników, w ich gestii zostawiamy decyzję. Wkrótce ukaże się stanowisko naszego komitetu - dodał prezes Szeliga.

I rzeczywiście - chwilę potem Polski Komitet Paralimpijski nadał komunikat w sprawie odmowy udziału w ceremonii otwarcia XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich. A oto jego pełna treść:

"Polski Komitet Paralimpijski negatywnie ocenia decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo 2026 z wykorzystaniem ich flag i hymnów. Jest to nie do zaakceptowania w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Popierając decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz przedstawiciele Misji Paralimpijskiej nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

Kluczowe decyzje w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w igrzyskach z wykorzystaniem ich flag i hymnów Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął już we wrześniu ubiegłego roku. Wspierając Ukrainę, Polski Komitet Paralimpijski wielokrotnie protestował w tej sprawie, zwracając się także z prośbą do Europejskiego Komitetu Paralimpijskiego o działania, które miałyby doprowadzić do zmiany postanowień w tym zakresie. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął jednak inną decyzję.

Polski Komitet Paralimpijski pozostaje w kontakcie z przedstawicielami innych krajów, będzie także reagować w miarę rozwoju sytuacji".

Z Mediolanu - Artur Gac

Prezes Łukasz Szeliga Pawel Wodzynski East News

Władimir Putin Vyacheslav Prokofyev AFP

