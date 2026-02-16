Polacy bezbłędni, a to nie koniec walki. Do podium tracą mniej niż 10 punktów

Rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo rozpoczęła się już w dniu inauguracji imprezy czterolecia, wtedy do akcji wkroczyły poszczególne reprezentacje rywalizujące w zawodach drużynowych.

Polacy finalnie zajęli ostatnie, dziesiąte miejsce, ale zebrali cenne doświadczenie przed kolejnymi konkurencjami. Wtedy też po raz pierwszy swój program zaprezentowali urodzona w Rosji, ale od 2023 roku reprezentująca Polskę, Julia Szczecinina i Michał Woźniak, którzy otrzymali 60,20 pkt.

"Naszym celem było to, żeby czerpać jak najwięcej przyjemności. Oczywiście przejechać również czyste programy i tutaj mogę mieć pretensje do siebie, że nie udało mi się w pełni czysto przejechać" - mówił po zawodach Woźniak.

Szczecinina i Woźniak z awansem. Pokażą się w programie dowolnym

Szczecinina i Woźniak na lód wrócili kilka dni później. W niedzielny wieczór odbyła się bowiem pierwsza odsłona rywalizacji par sportowych, 19 duetów zaprezentowało program krótki, a 16 najlepszych uzyskiwało awans do finałowego etapu rywalizacji, podczas którego pary zaprezentują program dowolny. Polski duet wystąpił jako ósmy i tym razem przejechał "czysto", co też znalazło odzwierciedlenie w notach.

Nasi reprezentanci pojechali do piosenki "Moderation" zespołu Florence and the Machine, bezbłędnie wykonali poszczególne elementy takie jak potrójne podnoszenie twistowe, potrójny toe loop czy wyrzucany salchow i otrzymali notę 65,23 pkt, bijąc tym samym swój rekord sezonu.

Ostatecznie nasza para została sklasyfikowana na 15. pozycji i w poniedziałkowy wieczór zaprezentuje program dowolny. Stawce przewodzą Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin z Niemiec (80,01 pkt), na drugiej pozycji plasują się reprezentanci Gruzji Łuka Bieruława i Anastasija Mietiołkina (75,46 pkt), na najniższym stopniu podium z przewagą 9,37 pkt klasyfikowani są Kanadyjczycy Lia Pereira i Trennt Michaud (74,60 pkt).

Szczecinina i Woźniak swój program dowolny zaprezentują jako drugi duet w rywalizacji, która rozpocznie się o godz. 20 w poniedziałek.

Julia Szczecinina i Michał Woźniak GABRIEL BOUYS AFP

Michał Woźniak i Julia Szczecinina Kaname Muto East News

Julia Szczecinina i Michał Woźniak Kaname Muto AFP

Pola Bełtowska i Anna Twardosz: Wkładamy w to dużo pracy i serca Polsat Sport