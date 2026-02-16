Polacy bezbłędni, a to nie koniec walki. Do podium tracą mniej niż 10 punktów

Katarzyna Koprowicz

Dobiega końca rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym na igrzyskach zimowych, a w niedzielę walkę o medale rozpoczęły pary sportowe. Swój program zaprezentowali m.in. reprezentanci Polski, którzy pokazali się ze świetnej strony, bijąc rekord sezonu. Julia Szczecinina i Michał Woźniak awansowali do finału, w którym zaprezentują program dowolny, a do duetu zajmującego obecnie trzecie miejsce tracą 9,37 pkt.

Julia Szczecinina i Michał Woźniak
Julia Szczecinina i Michał Woźniak (w czerwonych bluzach)JULIEN DE ROSAAFP
Rywalizacja w łyżwiarstwie figurowym na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo rozpoczęła się już w dniu inauguracji imprezy czterolecia, wtedy do akcji wkroczyły poszczególne reprezentacje rywalizujące w zawodach drużynowych.

>>> Sprawdź harmonogram zimowych igrzysk olimpijskich 2026 i starty Polaków 16 lutego

Polacy finalnie zajęli ostatnie, dziesiąte miejsce, ale zebrali cenne doświadczenie przed kolejnymi konkurencjami. Wtedy też po raz pierwszy swój program zaprezentowali urodzona w Rosji, ale od 2023 roku reprezentująca Polskę, Julia Szczecinina i Michał Woźniak, którzy otrzymali 60,20 pkt.

"Naszym celem było to, żeby czerpać jak najwięcej przyjemności. Oczywiście przejechać również czyste programy i tutaj mogę mieć pretensje do siebie, że nie udało mi się w pełni czysto przejechać" - mówił po zawodach Woźniak.

    Szczecinina i Woźniak z awansem. Pokażą się w programie dowolnym

    Szczecinina i Woźniak na lód wrócili kilka dni później. W niedzielny wieczór odbyła się bowiem pierwsza odsłona rywalizacji par sportowych, 19 duetów zaprezentowało program krótki, a 16 najlepszych uzyskiwało awans do finałowego etapu rywalizacji, podczas którego pary zaprezentują program dowolny. Polski duet wystąpił jako ósmy i tym razem przejechał "czysto", co też znalazło odzwierciedlenie w notach.

    Nasi reprezentanci pojechali do piosenki "Moderation" zespołu Florence and the Machine, bezbłędnie wykonali poszczególne elementy takie jak potrójne podnoszenie twistowe, potrójny toe loop czy wyrzucany salchow i otrzymali notę 65,23 pkt, bijąc tym samym swój rekord sezonu.

    Ostatecznie nasza para została sklasyfikowana na 15. pozycji i w poniedziałkowy wieczór zaprezentuje program dowolny. Stawce przewodzą Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin z Niemiec (80,01 pkt), na drugiej pozycji plasują się reprezentanci Gruzji Łuka Bieruława i Anastasija Mietiołkina (75,46 pkt), na najniższym stopniu podium z przewagą 9,37 pkt klasyfikowani są Kanadyjczycy Lia Pereira i Trennt Michaud (74,60 pkt).

    Szczecinina i Woźniak swój program dowolny zaprezentują jako drugi duet w rywalizacji, która rozpocznie się o godz. 20 w poniedziałek.

    Para łyżwiarzy figurowych wykonuje widowiskową akrobację na lodzie, kobieta w różowym stroju jest trzymana przez partnera, wokół zgromadzona publiczność obserwuje występ podczas zawodów olimpijskich.
    Julia Szczecinina i Michał Woźniak GABRIEL BOUYSAFP
    Para łyżwiarzy figurowych wykonuje wspólny element na lodzie, mężczyzna ubrany na ciemno, kobieta w różowym stroju, oboje skoncentrowani i uśmiechnięci, w tle wyraźne logo olimpijskie.
    Michał Woźniak i Julia SzczecininaKaname MutoEast News
    Duet łyżwiarzy figurowych wykonuje skomplikowany podnoszenie, kobieta w różowym stroju leci wysoko nad partnerem, w tle błękitne dekoracje, logo igrzysk Olimpijskich oraz obserwujący fotoreporterzy.
    Julia Szczecinina i Michał WoźniakKaname MutoAFP
    Pola Bełtowska i Anna Twardosz: Wkładamy w to dużo pracy i sercaPolsat Sport

