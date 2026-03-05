Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla medalistów zimowych igrzysk

Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla polskich medalistów ostatnich zimowych igrzysk we Włoszech. To gest szczególnego uznania dla sportowców, którzy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dostarczyli nam momentów, których nigdy nie zapomnimy. Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z PKOl, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom. Plus jest dumnym sponsorem polskiego sportu i sportowców od 30 lat i jest to wyraz podziękowania za wszystkie dostarczone nam, kibicom emocje.

Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla medalistów zimowych igrzysk materiały prasowe materiały prasowe