Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla medalistów zimowych igrzysk
Plus ufundował specjalne nagrody finansowe dla polskich medalistów ostatnich zimowych igrzysk we Włoszech. To gest szczególnego uznania dla sportowców, którzy w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo dostarczyli nam momentów, których nigdy nie zapomnimy. Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z PKOl, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom. Plus jest dumnym sponsorem polskiego sportu i sportowców od 30 lat i jest to wyraz podziękowania za wszystkie dostarczone nam, kibicom emocje.
Przyznaliśmy te nagrody dlatego, że wierzymy w siłę sportu, w wartość wysiłku i w znaczenie chwil, które jednoczą Polaków kibicujących "naszym". To nasz gest wdzięczności i szacunku dla polskich sportowców. Zdecydowaliśmy się uhonorować medalistów za ich imponujące osiągnięcia, lata ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim - za emocje, które połączyły kibiców w całym kraju. Każdy z nich zapisał się na kartach historii, pokazując, jak ogromną siłę ma polski sport.
Nagrody finansowe przekażemy polskim medalistom:
- Kacprowi Tomasiakowi - trzykrotnemu medaliście w skokach narciarskich - (275 tysięcy złotych),
- Pawłowi Wąskowi - srebrnemu medaliście w konkursie duetów w skokach narciarskich (100 tysięcy złotych),
- Władimirowi Semirunniemu - wicemistrzowi olimpijskiemu w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 metrów (100 tysięcy złotych).
Warto podkreślić, że Telewizja Polsat oraz Polsat Sport ufundowały także specjalną nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł dla Damiana Żurka, doceniając jego sportową klasę i emocje dostarczone kibicom.
Żurek w Mediolanie dwukrotnie otarł się o olimpijskie podium:
- na dystansie 1000 m zajął 4. miejsce, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,07 sekundy
- w kolejnym starcie, na 500 m, ponownie uplasował się tuż za podium, zajmując 4. miejsce, z różnicą 0,09 sekundy do medalu.