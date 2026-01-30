Plan wymknął się spod kontroli. Sceny w PKOl, "złapany" minister się tłumaczy

Napięte relacje na linii PKOl - ministerstwo, doprawione konfliktem z Adamem Małyszem, pozwalały domniemywać, że wystarczy iskra, by w Centrum Olimpijskim PKOl doszło do niegodnych scen. Te przykryłyby wielką chwilę dla licznych polskich sportowców z 60-osobowej kadry, którzy od 6 lutego przystąpią do rywalizacji na najważniejszej imprezie czterolecia.

Piesiewicz zapraszał, Rutnicki ruszył do ministerstwa

Jak balsam na niezabliźnione rany z pewnością podziałała obecność prezydenta RP Karola Nawrockiego, który był najważniejszym gościem (towarzyszył mu syn), czym zrobił wrażenie na wielu zawodniczkach i zawodnikach. Wprawdzie już dzień wcześniej nastąpiło ukojenie nerwów w mediacyjnych objęciach Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie stawili się prezes PKOl Radosław Piesiewicz i wspomniany Małysz, ale ładunek na dobre rozbroił pierwszy obywatel państwa.

Prezydent Nawrocki przemawiał jako pierwszy i, gdy pozwolił sobie "zahaczyć" o ministra Rutnickiego, uczynił to bez większego podgryzania. - Gdy nasza medalistka Natalia Czerwonka i mistrz Kamil Stoch, jako chorążowie, wyjdą z flagą, to zacznie się zupełnie inny czas. Pomimo różnic społecznych i politycznych w Rzeczypospolitej, uwaga będzie skupiała się na tym, jak idzie naszym sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja i szanowny pan minister sportu, mimo że czasami jesteśmy obok siebie i dyskutujemy, będziemy z wami razem. I za to chciałem podziękować sportowcom, za zbiorową nadzieję, radość i tworzenie wspólnoty narodowej - mówił prezydent.

Rzeczywiście, w czwartek wieczorem przy ulicy Senatorskiej został wykonany ważny krok, aby w myśl niepisanych zasad, które z wyjątkami są honorowane globalnie, podczas igrzysk następowało "zawieszenie broni". W naszym odpowiedniku chodzi o zawieszenie personalnych wojenek i słownych wymian ciosów. Po spotkaniu wydano komunikat, że z szacunku do sportowców osiągnięto satysfakcjonujący konsensus, czyli porozumienie.

To mogło wskazywać na to, że dzisiaj nastąpi ciąg dalszy zbliżenia. W siedzibie PKOl pojawiło się, zgodnie z wczorajszymi informacjami Interii, kierownictwo resortu sportu, a w jednym z pierwszym rzędów usiadł także Adam Małysz. Swoją drogą ciepło określony ze sceny przez prezydenta Nawrockiego.

Minister Piesiewicz mówił wpierw o tym, że PKOl zrobił wszystko, aby sportowcy czuli się na ziemi włoskiej wyjątkowo. Dodał, że członkowie misji czekają z otwartymi ramionami. - Dwa dni temu dostałem SMS-a z nagraniem, jak wygląda nasze miejsce, gdzie będziecie wypoczywać. Osoba z misji napisała mi: "panie prezesie, pierwszy raz w historii podczas zimowych igrzysk nasi sportowcy nie będą czuli się gorzej niż Niemcy, Francuzi i ci ze Stanów Zjednoczonych". To ogromna radość dla mnie i całego zarządu - powiedział Piesiewicz.

W tym momencie skierował swoje ciało i wzrok nieco w lewo, aby bezpośrednio nawiązać kontakt wzrokowy z ministrem Rutnickim. I wypowiedział następujące słowa:

- Panie ministrze, ja mam nadzieję, że dzisiaj uda się nam na 5 minut, tak jak wczoraj pana zapraszałem, na spotkanie na piąte piętro na szybką kawę, byśmy porozmawiali chociaż chwilę na temat polskiego sportu. Dziękuję, wczoraj to było bardzo dobre spotkanie.

- I mam nadzieję, że polski sport łączy. Uważam, że wszystko powinniśmy robić, bo sport jest apolityczny, sport nie ma barw. Wszyscy jesteśmy kibicami tych samych zawodników, wszyscy kibicujemy i chcemy cieszyć się ze zdobywanych medali. Liczymy na złoto, srebro, brąz. Chcielibyśmy usłyszeć "Mazurka Dąbrowskiego". Bądźmy jednym Team PL - zaapelował sternik komitetu.

Głośne pożegnanie i oficjalne porozumienie. "Spór złagodzony"

Uroczystość trwała nadal, sportowcy w kolejnych turach odbierali nominacje, a także złożyli ślubowanie. Tuż po tym, jak oficjalna część została zamknięta, minister sportu żwawym krokiem zaczął kierować się w stronę wyjścia. Jeśli nawet ktoś nie zwrócił uwagi, bo wzrok mógł kierować gdzie indziej, minister Rutnicki zadbał, by jak największe grono osób usłyszało o jego wyjściu. Krótko mówiąc, głośno zaczął się żegnać, jakby chciał ewidentnie to zaznaczyć.

Można było odnieść wrażenie, że celowo nie chce uciec się do tzw. angielskiego wyjścia, czyli po cichu, tylko wszem i wobec zakomunikować, że oficjalnie opuszcza budynek Centrum Olimpijskiego.

Wysłannik Interii ruszył za ministrem Rutnickim, który na krótko zdecydował się zatrzymać. Po tym, jak wyraził nadzieję w medale "biało-czerwonych" i zdradził, że najbliższe są mu sporty z szybkością, czyli łyżwiarstwo szybkie i skoki narciarskie, zmierzył się z pytaniami naszej redakcji.

Skorzysta pan z zaproszenia prezesa?

- Pędzę w tej chwili robić dobre rzeczy dla polskiego sportu, więc zabieram się do ministerstwa - zawyrokował. Dopytany, czy czwartkowe spotkanie w ministerstwie rzeczywiście było pozytywne i jest z niego zadowolony, odparł:

- Oczywiście. Najważniejsze jest to, żeby był spokój. I najważniejsze jest to, że ministerstwo sportu jest miejscem, gdzie możemy rozmawiać i przede wszystkim łagodzić spory. Bardzo się cieszę, że do takiego spotkania doszło. Mam nadzieję, że przez ostatni, czyli najbliższy tydzień do igrzysk, będziemy się zajmować już tylko tym, czym powinniśmy, a nie sporami personalnymi. Taka była umowa - wyjawił kulisy.

Jedna z koleżanek zdążyła jeszcze dorzucić pytanie o to, jaka panowała atmosfera. - Oczywiście, że trzeba było sobie to wszystko wyjaśnić, ale ministerstwo sportu jest miejscem dialogu i bardzo się cieszę, że w takiej roli wystąpiłem i strony doszły do porozumienia.

Z Centrum Olimpijskiego - Artur Gac

Prezydent RP Karol Nawrocki Piotr Nowak PAP

Minister Jakub Rutnicki Piotr Nowak PAP

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Konrad Niedźwiedzki: Czuć, że igrzyska się zbliżają Polsat Sport