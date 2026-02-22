PKOl nie czekał na koniec ceremonii. Jest gorący komunikat. W sieci poruszenie

Łukasz Żurek



Jeszcze w trakcie ceremonii zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w sieci pojawił się wyczekiwany komunikat PKOl. Podano dzień i godzinę przylotu polskiej ekipy z Włoch. Samolot z "Biało-Czerwonymi" na pokładzie wyląduje na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina w poniedziałek ok. godz. 21:50. Kibice będą mogli powitać naszych reprezentantów, ze srebrnym medalistą Władimirem Semirunnijem na czele.

Zawodnik w kombinezonie sportowym reprezentującym Polskę podczas wyścigu łyżwiarskiego, ujęcie dynamiczne, widoczne lustrzane gogle, gest ręką w trakcie jazdy.
Władimir SemirunnijTETSU JOKOAFP
Po 16 dniach dobiegła końca impreza czterolecia, którą od 6 lutego śledziliśmy na olimpijskich obiektach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W niedzielny wieczór rozpoczęła się ceremonia zamknięcia igrzysk w antycznym amfiteatrze Arena di Verona.

Jeszcze w trakcie jej trwania na koncie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w serwisie X pojawił się komunikat wyczekiwany przez najwierniejszych kibiców "Biało-Czerwonych".

Semirunnij pojawił się na scenie. To, co zrobił z polską flagą widzieli wszyscy

Polska ekipa wraca z zimowych igrzysk olimpijskich. Podano oficjalnie dzień i godzinę przylotu

"Kto chce spotkać polskich olimpijczyków, którzy wracają z XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich?" - pyta PKOl na platformie X.

"Zapraszamy na oficjalne przywitanie części składu Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a wśród sportowców m.in. nasz wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij" - to dalsza część komunikatu.

Z podanych informacji wynika, że samolot z polskimi olimpijczykami na pokładzie wyląduje na stołecznym lotnisku im. Fryderyka Chopina - w poniedziałek ok. godz. 21:50.

Cześć naszych reprezentantów wróciła do kraju już wcześniej. Był w tej grupie m.in. Kacper Tomasiak, który zdążył nawet wystartować w mistrzostwach Polski w skokach narciarskich. W Wiśle sięgnął po złoty medal.

Daria Niepriajewa
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Fenomenalny bieg Polki. I natychmiastowa dyskwalifikacja. Rosjanka przyłapana

    Na ZIO 2026 Polska sięgnęła po cztery krążki. Trzy z nich wywalczył właśnie Tomasiak - dwa srebrne (na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem) i jeden brązowy (na obiekcie dużym). Srebro zawisło również na szyi wspomnianego Semirunnija (łyżwiarstwo szybkie, 10000 m).

    W klasyfikacji medalowej "Biało-Czerwoni" zajęli 21. pozycję. To wyraźny progres w porównaniu z igrzyskami sprzed czterech lat. Z Pekinu wróciliśmy z jednym brązowym medalem.

    Kaja Ziomek-Nogal (z prawej) nie ukrywa zażenowania po słowach wypowiedzianych przez Andżelikę Wójcik
    Polacy

    Szokujące słowa Polki. Padły przed kamerą. "Planowała to jeszcze przed startem"

      Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
      Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
      Łyżwiarka szybka w biało-czerwonym stroju z napisem 'POL' w dynamicznej pozie podczas wyścigu na lodowej tafli, w tle widoczne symbole olimpijskie.
      Gabriela Topolska niosła polską flagę wraz z Władimirem Semirunnijem w trakcie ceremonii zamknięcia ZIO 2026Orange Pictures/ShutterstockEast News
      Władimir Semirunnij: Czuję już zmęczenie i chcę już wrócić do PolskiPolsat Sport

