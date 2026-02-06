Za nami występy "Biało-Czerwonych" w łyżwiarstwie figurowym w pierwszym dniu igrzysk olimpijskich. Premierowym oficjalnym startem Polaków na igrzyskach olimpijskich Milano-Cortina był przejazd Sofii Dowhal i Wiktora Kuleszy, którzy rozpoczęli rywalizację naszego kraju w rywalizacji drużynowej, która jest konkurencją łączoną (para taneczna + para sportowa + solistka + solista).

Do finału wchodziła najlepsza piątka z dziesięciu reprezentacji. Już sam start na IO był dla naszego kraju sukcesem. Dowhal i Kulesza spisali się całkiem dobrze jak na olimpijski debiut, po swoim przejeździe w ramach tańca rytmicznego byli wyraźnie rozemocjonowani. Osiągnęli najlepszy wynik w sezonie i zarazem "życiówkę" (60,23), choć nie wystarczyło to do wyprzedzania którejkolwiek z drużyn rywali. Dziewiąte Chiny miały rezultat 64,92, trzecia Wielka Brytania 86,85, a prowadzące Stany Zjednoczone 91,06. Dziesiąta lokata dała nam jeden punkt.

- Słowa tego nie opiszą. Niecałe dwa tygodnie temu w ogóle dowiedzieliśmy się, że jedziemy na te igrzyska olimpijskie. Cały czas jeszcze jesteśmy w szoku i szczęściu, że możemy tutaj być. To naprawdę coś niesamowitego, jest to spełnienie marzeń chyba każdego sportowca. A te wszystkie emocje jeszcze spotęgował fakt, że tak dobrze nam się udało wystąpić i zdobyliśmy takie punkty - mówił Kulesza przed polskimi dziennikarzami, cytowany przez Artura Gaca z Interii. Pozostałe wypowiedzi Torunianina oraz Dowhal można przeczytać pod tym linkiem.

Walka Polaków w łyżwiarstwie figurowym. Czołówka odjechała

Jako trzeci od godziny 11:35 na lód w programie krótkim w parach sportowych wyruszyli Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Tutaj mamy podobieństwa do poprzedniego naszego duetu - również debiut i najlepszy wynik sezonu (60,20). Na pewno szkoda było potknięcia 26-latka, ale nie ma mowy o żadnym dramacie. W tej części zmagań zajęliśmy 8. pozycję, byliśmy o niemal 3 punkty lepsi od Wielkiej Brytanii, która zanotowała upadek. Dawało to 9. lokatę w "generalce" wspólnie z Koreą Południową.

Michał Woźniak i Julia Szczecinina

Zmagania z polskiej strony na dziś kończyła Jekaterina Kurakowa. "Wykręciła" wynik 57,76, wyprzedzając Brytyjkę Kristen Spours. "Solidnie, na swoim aktualnym poziomie" - ocenił na platformie X Łukasz Gagaska.

Bardzo dobry program, pięknie wykonany, pojechała lepiej niż na mistrzostwach Europy

Całą konkurencję zamkną w sobotę soliści. Polska po trzech z czterech "aktów" tych zawodów zajmuje ostatnie, 10. miejsce z dorobkiem 6 punktów i straciła szanse na awans do finału. Na czele USA (25 pkt) przed Japonią (23) i Włochami (22).

Jekatierina Kurakowa

