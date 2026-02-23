Oto prawda ws. medalu Semirunnija. Kulisy wyszły na jaw. Już oficjalnie

Artur Gac, Interia: Podobnie, jak każdy inny związek sportowy, przed igrzyskami wysłaliście do Ministerstwa Sportu i Turystyki założenia wynikowe?

Konrad Niedźwiedzki: - Tak jest.

Czy wy wskazaliście tylko jeden medal?

- Chyba nie. Ale tak zadałeś pytanie, że już sobie sprawdzę... Dobra, mam. Wskazaliśmy dwa medale, jeden Damiana Żurka, drugi Władka Semirunnija. A także liczyliśmy na Kaję Ziomek-Nogal. Innymi słowy celowaliśmy w dwa medale.

W przypadku Damiana bardziej na 500 m?

- Na jeden z jego dystansów. 500 m lub 1000 m.

Masz pełne przekonanie, że Władimir Semirunnij to zawodnik, który jest niemal gwarantem, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, by przez lata dostarczać medali z największych imprez świata?

- Tak, mam to przeczucie. Długie biegi są takie, że wydolność zawodnika rośnie też z jego wiekiem, a Władek to młody chłopak. Więc myślę, że dystansie 5000 m i 10000 m sprawią, że będziemy go mogli częściej widzieć na podiach.

Czy zauważasz taką tendencję, że sympatia dla Władimira ze strony polskich kibiców, w trakcie trwania igrzysk, bardzo wyraźnie poszła w górę? Innymi słowy - chyba coraz mniej jest osób, które nie cieszą się z jego medalu, zdobytego dla Polski.

- My od długiego czasu mówiliśmy, że to jest fajny chłopak, który rzeczywiście wiąże swoją przyszłość z Polską. Czuje się tutaj, jak w domu, czuje się po prostu Polakiem. Wiadomo, że nie do każdego dochodziło to może wcześniej, natomiast przy tej ilości wywiadów, przy tej setce wypowiedzi, coraz szersze grono ludzi go poznaje. A on potwierdza nasze słowa, że to jest po prostu nasz chłopak. Udowadnia, że w tym wszystkim jest swobodny, to nie jest wytrenowane, tylko on taki jest, w ten sposób myśli. Przyjechała do niego dziewczyna z Polski, spędzili fajnie walentynki. Teraz wróci do masy swoich ludzi do Tomaszowa, gdzie z pewnością będzie godnie przywitany. A ze swoim przyjacielem, Szymonem Wojtakowskim, przyjeżdża na różne akcje w Warszawie.

- Powiem wręcz, że on idealnie się wpasował do nas i czuje się na swoim miejscu. Cieszę się, że taki jest jego odbiór, bo z trudem przychodzi mi tłumaczenie jakichś głosów, że to w połowie Polak czy ktokolwiek. Ciężko mi się do tego odnosić, bo wiadomo jak jest, wiadomo gdzie się urodził i tego nie zmienimy. Natomiast losy każdego z nas jakoś toczą się w życiu, a jego potoczyły się tak, że jest u nas. Myślę, że Polska będzie miała jeszcze dużo radości, a biało-czerwona flaga dzięki niemu będzie powiewała częściej na największych imprezach.

Tęskni za Polską, za Tomaszowem, za schabowym, za ziemniaczkami, za ogórkami kiszonymi, za barszczem z uszkami.

- (śmiech) No właśnie, ja nawet tego tak dokładnie nie widziałem, ale to wszystko pasuje do niego.

Największy niedosyt czuje oczywiście Damian Żurek, zdobywca dwóch czwartych miejsc. Przypadkiem spotkaliśmy się po wszystkim w wiosce olimpijskiej i bardzo się otworzył, a ja odczułem jego emocje. Opowiadał o swojej drodze, o sytuacji z czasu pandemii, gdy w okresie przejścia z juniora do seniora był biedny jak mysz kościelna. Mówił o tym, że próbował dorobić, ale nie dostał zatrudnienia ani w piekarni, ani przy układaniu kostki brukowej. Teraz otarł się o dwa medale olimpijskie. Aż chce się powiedzieć, że to przykład sportowca godnego naśladowania.

- Tak, tak... Też nie znałem tej historii, którą opisałeś. To chłopak, który bardzo dużo pracuje. Jego skupienie, koncentracja i realizacja poszczególnych zadań są naprawdę na najwyższym poziomie. Szkoda, brakuje tego jednego medalu, patrząc na to co pokazywał, ale raz ktoś ma więcej szczęścia, a raz mniej. Nie chcę zrzucać wszystkiego na szczęście, ale przy okazji czwartych miejsc czasem decydują rzeczy, na które nie mamy wpływu. Losowania par czy kolejność biegów też odegrały rolę, a Damian ze swojej strony zrobił wszystko. Trener potwierdza to samo, patrząc na monitoring, który na co dzień stosują, że był w szczytowej formie. Sprint to jednak trochę niewdzięczna konkurencja, bo tu musisz być totalnie bezbłędny, by walczyć o medal. Damian mówił, że na 500 m małego toru nie przejechał tak, jak mógł, z kolei na 1000 m pół kroku musiał odpuścił, żeby nie zderzyć się płozami z rywalem, a tu decydują najmniejsze detale. Wszystko to, co Damian z siebie dał, a na końcu jego zachowanie, to mentalność mistrza i zawodnika, z którego jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieję, że wszystko to, co się stało, przekuje w motywację do dalszej pracy.

Na igrzyskach wybuchła afera po słowach Andżeliki Wójcik, która pod wpływem szczegółowych pytań obniżyła jej temperaturę. Wy, jako związek, zareagowaliście bardzo szybko, ale sprawa jest niezamknięta. Będziecie dążyć do spotkania w Polsce, by wyjaśnić wszystkie anse, aby nie było toksycznego klimatu?

- Tak, jak najbardziej. Andżelika otrzymała od nas zaproszenie na spotkanie z zarządem czy z przedstawicielami, żeby można było spokojnie wszystko przedyskutować podczas rozmowy. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania każdą rzecz wyjaśnimy.

Obecny prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch po dwóch kadencjach kończy urzędowanie na stołku szefa związku. Rozumiem, że w kwietniu chciałbyś się przesiąść z fotela dyrektora sportowego właśnie na pozycję numer jeden?

- (śmiech) Rzeczywiście Rafał kończy, a ja muszę skończyć swoją pracę, którą mam, a do której zostałem zatrudniony między innymi przez Rafała oraz przez zarząd.

Powiedzmy wprost - będziesz kandydował, prawda?

- Jeszcze nie mogę tego potwierdzić. Trzeba poczekać do zakończenia sezonu i wtedy będę decydował, co robić dalej.

W Mediolanie rozmawiał Artur Gac

