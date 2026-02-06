Artur Gac, Interia: Czy jako polska placówka we Włoszech jesteście państwo w jakiś sposób zaangażowani w rozpoczynające się igrzyska?

Ewa Gleń, dyrektor Szkoły Polskiej: - Nie, w igrzyska nie jesteśmy zaangażowani. W ogóle coś takiego nawet nie przyszło nam do głowy. W głowie mamy raczej inne problemy i obawy, jak na przykład to, czy w sobotę uda nam się dojechać do szkoły. Bo najazd tylu tysięcy ludzi na Mediolan na pewno spowoduje problemy komunikacyjne. Ja o rzeczach bardziej przyziemnych.

Pani o chlebie, a ja o niebie.

- (śmiech)

Już odczuwacie tę nadreprezentację ludzi w Mediolanie?

- Tak. Dodatkowo wszystkie uroczystości, związane z ogniem olimpijskim, dają nam się we znaki. Czasem stoimy w korkach, bo nie możemy dojechać do celu z powodu zamykania dróg. Mediolan jest już przeciążony w sytuacjach codziennych, więc jakiekolwiek zamknięcie dróg powoduje, że tracimy godziny w korkach. Ja staram się ograniczyć wychodzenie z domu, jeśli nie muszę tego robić. Z tego typu urokiem igrzysk mamy do czynienia mniej więcej od tygodnia, w najróżniejszych miejscach.

W jaki sposób, z pani perspektywy, Włochy i tutejsza społeczność odbierają ideę igrzysk? Obserwuje pani pełne poparcie i entuzjazm dla tej imprezy, a może w ostatnim czasie odbywały się różnego rodzaju strajki?

- Strajki są tutaj sprawą normalną, przynajmniej 2-3 razy w miesiącu mamy strajki, które szczególnie odczuwają osoby dojeżdżające komunikacją miejską. Są sytuacje, że nauczycielki w obawie, że nie dojadą do pracy, przyjeżdżają kilka godzin wcześniej. Natomiast nie zdarzyło się, że nauczycielka koniec końców nie dotarła do szkoły.

A jeśli chodzi o strajki typowo dotyczące igrzysk?

- Takich dotychczas raczej nie było.

Czyli jest aprobata społeczna dla tej imprezy?

- Może bardziej nie jest wyrażany sprzeciw w sposób ostry, bowiem ludzie od początku byli zaniepokojeni. Zaniepokojeni są także tym, że wiele prac nie przebiegało tak, jak powinny. Jeszcze dzisiaj dokręca się ostatnie śrubki, a niektórych rzeczy zaplanowanych czy obiecanych absolutnie nie oddano, ani nie wykonano.

Czego z istotnych, obiecanych przedsięwzięć, nie zrealizowano?

- Wystarczy się przejechać drogami, chociażby autostradą, dojeżdżającą do wioski olimpijskiej. Tam wciąż jeszcze trwają prace, w okolicach pewne miejsca też są pozamykane i niedokończone. Wymownym przykładem jest droga, konkretnie Cassanese bis w Mediolanie, z Segrate do Melzo. Powinna była ona być oddana już na piłkarskie mistrzostwa świata w... 1990 roku. Ludzie śmieją się, bo tym razem już miała być ukończona w tym roku, tymczasem wciąż pozostaje nieczynna. A to jedna z kluczowych nitek.

Żartuje pani?

- A skąd. Śmieje się z tego także mój mąż. Ile razy tamtędy jedziemy, przypomina że powinna być gotowa przeszło ćwierć wieku temu. A najśmieszniejsze, że gdy zaczęto ją budować, to już prawie oddano ją do użytku. Pech polegał na tym, że wówczas ją zalało, a później przez około 20 lat była kompletnie zapomniana. Kilka lat temu zaczęły się przy niej kolejne roboty.

Wróćmy do pani placówki. Ilu macie uczniów i czy są to wyłącznie Polacy, czy również obcokrajowcy?

- Obecnie w szkole jest około 230 uczniów. Liczba zmienia się w ciągu roku szkolnego. Nie jesteśmy szkołą obowiązkową, więc zdarzają się rezygnacje, również w ciągu roku. Czasem również w ciągu roku dochodzą nowi uczniowie, bo dowiedzieli się o istnieniu szkoły już po rozpoczęciu roku szkolnego, albo przyjechali z Polski lub innego kraju. Mamy 3 grupy w oddziale dziecięcym, do którego chodzą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum, w którym mamy dwie klasy, "samodzielną" oddzielną klasę drugą liceum i grupę mieszaną, w której są uczniowie klas pierwszej, trzeciej i czwartej Liceum Ogólnokształcącego.

To są wyłącznie Polacy?

- Prawie wszyscy mają obywatelstwo polskie, ale najczęściej jest to ich drugie obywatelstwo. Myślę, że w tej chwili jakieś 90 procent to są dzieci dwunarodowościowe, niekoniecznie polsko-włoskie.

Czyli minimum szczypta polskości przy każdym z uczniów jest obecna?

- Tak jest. Zwłaszcza, że wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim, więc dzieci przychodzą do nas przynajmniej już z podstawową znajomością. Muszą się porozumiewać po polsku, bo inaczej nie byłyby w stanie się u nas edukować.

Jak wygląda kwestia utrzymania takiej szkoły? Pieniądze płyną z Polski, czy środki przeznacza rząd włoski?

- Nasza szkoła podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Edukacji Narodowej , a łącznikiem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, więc środki pochodzą z budżetu państwa polskiego. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor rzeczonego ośrodka we współpracy z Konsulem Generalnym RP w Mediolanie.

W Mediolanie rozmawiał Artur Gac

