Oto prawda o ucieczce Semirunnija z Rosji. Służby i ludzie Putina w akcji

To, że Władimir Semirunnij jest tutaj, zdobywa srebrny medal olimpijski dla Polski, to długi i wypracowany sukces. Długo trzeba było też czekać na obywatelstwo...

Rafał Tataruch, prezes PZŁS: - Miejmy tą świadomość, że to jest młody Rosjanin, który stamtąd uciekł przed wcieleniem do armii, bo dostał bilet do wojska. To był bardzo trudny temat. Chcieliśmy jak najbardziej pomóc, tym bardziej że, to był człowiek, który w młodym wieku już miał sukcesy na arenie światowej. Został dokładnie skontrolowany przez wszystkie służby, a wcześniej rozpoczęliśmy całą procedurę od zgody Federacji Rosyjskiej. Oczywiście niechętnie, bo oni w ogóle nie odpowiadali na nasze prośby i pytania. Dopiero interwencja wyższej instancji, czyli Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, spowodowała to, że Rosjanie dostali ultimatum. Czyli albo odpowiedzą Polakom, albo w danym momencie Władek zmienia barwy narodowe. W końcu odpowiedzieli, podali datę granicznego przejścia i później nastąpiły kolejne etapy. Czyli zgoda ISU na starty w Pucharach Świata, mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, bo tam nie trzeba obywatelstwa. A potem kolejne, aż do sierpnia, gdzie Władek otrzymał polskie obywatelstwo.

A skąd w ogóle wziął się pomysł? Kto namierzył Władka?

- To było tak, że on poszukiwał. Zadał nam pytanie, wysłał wiadomość do Konrada Niedźwiedzkiego. I my, zastanawiając się, co możemy zrobić, czy jesteśmy w stanie, czy warto... Miejmy świadomość, to była już pełnoskalowa wojna. Zaufaliśmy. Zaufaliśmy mu i przyjęliśmy, chcieliśmy go sprawdzić, zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. Pamiętam, odbiór go z Dworca Wschodniego, z autobusu, bo jechał przez Obwód Kaliningradzki. Tam się dostał, a potem autobusem. Jeszcze wtedy była w miarę dobra komunikacja do Polski. Udało się go zawieźć do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie znalazł swoją ostoję. Tam mieszka, tam trenuje. I tak się toczą jego losy.

Dla polskiego sportu to także wielka wartość.

- No tak. Cieszymy się z tego. Przyjście tak dobrego zawodnika powoduje, że pozostali podciągają się i idą w górę. I dosłownie tak było. Jak tylko przyszedł do zespołu, do teamu, nagle cała ekipa podciągnęła się, bo przyszła nowa jakość. Nie mówię, że nasi źle trenowali, ale jeżeli przyszedł zawodnik topowy, to każdy zaczął jeszcze bardziej się starać. Czasami jak nie ma konkurencji, to nie ma też rozwoju. A tu nagle pojawia się konkurencja, bardzo silna konkurencja na światowym poziomie i wszyscy zawodnicy zaczęli równać jeszcze wyżej.

Człowiek niby z wewnątrz, ale już się zaadaptował. Mówi po polsku, śpiewa polski hymn, ma polską dziewczynę. Nasz chłopak.

- Swój człowiek, dokładnie. Swój chłop. Cieszymy się, że tak dobrze się zaadaptował i zdobywa medale dla Polski.

Zbierając informacje na jego temat, sondowaliście go, by nagle nie okazało się, że wybieracie zawodnika, z którym są jakieś problemy i kłopoty?

- Myśmy przede wszystkim musieli zaufać, że to, co on powie, jest prawdą. I to jest jedna rzecz. Ale wiedzieliśmy, że jeśli zaczniemy się starać o obywatelstwo, już wyspecjalizowane służby faktycznie sprawdzą, czy on nie był żołnierzem, czy nie był finansowany w żaden sposób, czy nie był w jakiś sposób powiązany. Jak tylko dostaliśmy informację, że w momencie, kiedy przekraczał granicę, dostał bilet do wojska, utwierdziło nas w przekonaniu, że jednak chyba dobrze robimy. A potem nasze polskie służby, które go sprawdziły potwierdziły, że to jest człowiek godny zaufania.

Gdyby zastanowił się pan przez chwilę nad każdym waszym, nawet najmniejszym kontaktem, to w którym momencie najbardziej pana ujął i czym?

- (chwila ciszy) Myślę, że tym, jak zaczął uczyć się hymnu polskiego. On wtedy chyba już wierzył... Ujął nas tym, że w pewnym momencie powiedział: "uczę się hymnu, bo ja czuję, że on mi się przyda". Wiadomo, w jakim celu sportowiec uczy się hymnu, by stanąć na najwyższym podium. I to już wydarzyło się na mistrzostwach Europy, gdzie stał i śpiewał "Mazurka Dąbrowskiego". Mieliśmy też taką nadzieję, że to wydarzy się podczas igrzysk olimpijskich, ale niesamowity młody Czech po prostu był klasą samą w sobie. Ciekawy jestem, co by się działo, gdyby oni w jednym biegu razem ze sobą rywalizowali. Pewnie ogień by zapłonął, na to pewnie jeszcze poczekamy.

Odnośnie hymnu, to w Tomaszowie mi opowiadał, jak uczył się poszczególnych wersów, a koledzy przepytywali go na stołówce.

- Tak, tak. Chłopaki mieli właśnie takie zadanie, on ich bardzo poprosił. To jest bardzo towarzyska osoba, zjednał sobie wszystkich kolegów w drużynie, też świetnie opowiada kawały. Czuje się naprawdę tę jego dobrą duszę, więc w drugą strony koledzy chcieli mu pomóc, żeby mówił poprawnie i właściwie stawiał akcent. Rzeczywiście uczyli go na stołówce, przepytywali na początku recytując, a potem z melodią. On tutaj naprawdę przyjechał po złoto, to chłopak szczery do bólu.

Rozmawiał i notował Artur Gac - Mediolan

Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026 DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Siemirunnij Paweł Skraba PAP

Władimir Semirunnij DANIEL MUNOZ AFP

Konrad Niedźwiedzki: Stres przy starcie Władimira Semirunnija. Polsat Sport