23-letnia Jekaterina Kurakowa wczoraj, w programie krótkim, popisała się najlepszym wynikiem w sezonie. Nasza naturalizowana gwiazda, urodzona w Rosji, a od 2019 roku reprezentująca Polskę, uzyskała notę 60,14 pkt. I z niemałym zapasem awansowała do 24-osobowego, czwartkowego programu dowolnego. Przepadło pięć łyżwiarek figurowych.

Katia Kurakowa dała show. "Zamroziliśmy się, dlatego drżeliśmy"

To tylko pokazuje, jak wysoko zawieszona była poprzeczka, a najbardziej wyśrubowała ją Japonka Ami Nakai. 17-latka ogromnie zaskoczyła, uzyskując notę 78,71 pkt. Kurakowa opowiadała nam krótko po starcie o tym, że tak jak nigdy kontroli nad nią nie przejmują nerwy, tak bardzo się denerwowała tym występem. Odczuwała to jeszcze w strefie wywiadów w drżeniu nóg. Na taki stan rzeczy, zdaniem prezeski PZŁF Magdaleny Tascher, złożyły się dwa czynniki.

- Jesteśmy tu już bardzo długo. Katia od początku prezentowała świetną formą, ale jak jest się tak długo w wiosce, wszyscy już startują, a ty ciągle czekasz... Do tego wszystkie łyżwiarki zaczęły się denerwować, w poniedziałek na treningu wyglądało tak, jakby ktoś podmienił dziewczyny. Ona była jedyną spokojną, ale widziała, co działo się dookoła. To siłą rzeczy się udziela - stwierdziła. Co w tej sytuacji trzeba było zrobić? Maksimum tego, co można, aby Katię otoczyć najlepszym, możliwym wsparciem.

- Bardzo walczyliśmy! Chcę powiedzieć, że trener Florent Amodio zrobił wszystko, co tylko się dało, by trzymać ją w bańce i upewnić, że jest w świetnej formie. Niemniej nam ten stres także się udzielił. Znamy ją bardzo dobrze i w trakcie programu zamroziliśmy się. Widzieliśmy, że dwa elementy sędziowie dali, jako takie do powtórki. Dlatego drżeliśmy, bo gdyby tam został odnaleziony jakiś drobny błąd...

Podkreśliła także to, że w tej stawce wyśmienitych zawodniczek, bardzo wysoki był próg wejścia. Dlatego pobicie rekordu sezonu, co Katia ostatecznie uczyniła, było tak bardzo potrzebne. Jednocześnie wiedziała, że nie może sobie pozwolić na żaden błąd, dlatego - co wyjawiła działaczka - w trakcie programu jedno z założeń zrewidowała.

- W ułamkach sekund zdecydowała się skakać łatwiejszą kombinację, nie dwóch skoków potrójnych, a potrójnego i podwójnego. Ale to też element strategii trenera, który zobaczył, że na pewnym etapie, gdy nie mamy stuprocentowej pewności ws. czystego drugiego potrójnego skoku, to przy tym systemie sędziowania lepiej wybrać bezpieczniejszą wersję, która przyniesie plusy od sędziów. Jest to część strategii, a w programie dowolnym pokaże wszystkie potrójne - zapowiada Magdalena Tascher.

Przeszywający utwór Kurakowej. "Powiem szczerze, głos mi trochę drży..."

Kurakowa, mimo młodego wieku, ma już za sobą ogromne przeżycia. Dość powiedzieć, że chwilowo zdążyła nawet zakończyć karierę, a dopiero odnajdując trenera Amodio na nowo zdecydowała się z pełnym poświęceniem dać sobie szansę. Przypomnijmy, że na poprzednich igrzyskach olimpijskich w Pekinie zajęła 12. miejsce.

- Wiedzieliśmy, o jaką stawkę toczy się gra. Katia naprawdę wraca z dalekiej podróży, z momentu gdy zjechała windą na poziom minus jeden. Teraz to powolne wspinanie się zajmuje więcej czasu. Ale to idzie w dobrą stronę. Ona zawsze walczy w dowolnym i po nich idzie trochę w górę i tutaj na pewno też tak będzie - wierzy prezeska.

Przy okazji nieco więcej opowiedziała o zdjęciu, które w momencie radości, poznawszy wyników sędziów, pokazała łyżwiarka do kamery Polakom i całemu światu. - Na zdjęciu był piesek, Emilka, jej ukochany piesek - mówi Tascher, jednocześnie ujawniając ilustrację zdjęciową na odwrocie, której niemal nikt nie zdążył wyłapać. - A z drugiej strony był też chłopak, ale tak tylko na moment było go widać - roześmiała się.

Przeszywająca była muzyka, którą wybrała sobie Kurakowa. Trener Florent jest równocześnie choreografem, więc również ma udział w tej dojrzałem kompozycji, ale utwór przede wszystkim musi czuć zawodnik. Polka postawiła na piosenkę "N'insiste pas" w wykonaniu Camille Lellouche.

- Katia nam się zmienia, na naszych oczach. To jeszcze niedawno była mała dziewczynka, a teraz już jest świadomą kobietą, pełną uroku i różnych, życiowych doświadczeń. Powiem szczerze, głos mi trochę drży... - nie od rzeczy zaznaczyła rozmówczyni.

Korespondent Interii dopytał, czy przy tych wszystkich emocjach, które tutaj się udzieliły, ciężar tak głębokiej piosenki nie jest dodatkowym obciążeniem dla zawodniczki.

- Poruszenie w łyżwiarstwie figurowym jest nam bardzo potrzebne. Po to, żeby właśnie pokazać widzowi coś więcej. Ale do tego też trzeba dojrzeć. Jeśli zawodnicy za wcześnie wybiorą taką muzykę, to jest to trochę oszukanie, bowiem padają trudne słowa, trudne emocje... Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy olimpijski program 14-latki do muzyki z "Listy Schindlera". Przepraszam, ale ja tego nie kupuję. Jest piękna muzyka, ale trzeba też coś w życiu przeżyć, by takie trudne emocje pokazać - podkreśliła Tascher.

Z Mediolanu - Artur Gac

Jekatierina Kurakowa Tomasz Jastrzębowski East News

Jekaterina Kurakowa Kaname Muto AFP

Florent Amodio, trener Katii Kurakowej DARRON CUMMINGS AFP

Jekatierina Kurakowa: Wiedziałam, że albo pojadę idealnie i będę w finale, albo powiem "ciao" Polsat Sport