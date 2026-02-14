Oto co koledzy z polskiej kadry zgotowali Semirunnijowi w wiosce olimpijskiej

Marek Kania, jako drugi z Polaków (po Piotrze Michalskim), przystąpił do rywalizacji w ósmej parze. jego bezpośrednim przeciwnikiem był Japończyk Tatsuya Shinhama. Nasz panczenista spisywał się bardzo dobrze i wydawało się, że na "kresce" pokona byłego mistrza świata w wieloboju. Niestety popełnił błąd, który sprawił, że przegrał o "błysk płozy", a konkretnie o 0,02 s.

To był drobny błąd, ale na sprinterskim dystansie, gdy cała rywalizacja toczy się "na żyletki", strata okazała się bardzo bolesna. Prawdopodobnie mógł zająć nawet 5. miejsce, lecz finalnie uplasował się na 8. lokacie.

- Zawsze mogło być lepiej. Szkoda trochę. Myślę, że to delikatne potknięcie na pewno zabrało mi z jedną dziesiątą. Cóż, takie jest 500 metrów, zdarzają się błędy - starał się podchodzić bez większych emocji.

Jeden z dziennikarzy zapytał, czy to byłaby dla niego duża różnica, gdyby finalnie uplasował się na 5. lokacie. Przyznajmy, pytanie dość retoryczne, ale Kania z klasą zachował się w tej sytuacji. - Na pewno, piąte miejsce dużo lepiej wygląda niż ósme. A tu tak naprawdę dwie setne zaważyły. To jest niewiele, jedno odepchnięcie. Tego troszkę szkoda, jednak uważam, że to i tak był przyzwoity czas, dobry przejazd, jeden z lepszych w tym sezonie - podkreślił.

Nie ukrywał, że lokata w pierwszej ósemce ma dla niego także spore znaczenie materialne - bowiem to ostatnie miejsce, które daje gwarancję ministerialnego stypendium na cały kolejny sezon. Jak na profesjonalistę przystało, bardzo rozsądnie odniósł się do tej kwestii.

- W tym momencie już trochę na to patrzę, bo przed biegiem się nie zastanawiam. Zawsze to jest jakieś pocieszenie, bo w takich sportach, jak u nas, raczej za dużych pieniędzy nie ma. To zawsze jakaś pomoc, jeśli jesteś w top 8, bo gdy jesteś dziewiąty już nie masz nic. Więc przynajmniej troszkę uda mi się zgarnąć. Jednak to nie pieniądze są tutaj motywacją, tylko medale - zaznaczył 26-latek z Warszawy.

To, co motywuje go na przyszłość, to także fakt, że te igrzyska były dla niego lepsze niż poprzednie w Pekinie. - Na pewno już z większą pewnością siebie tu przyjeżdżałem. Cieszę się, bo w tych igrzyskach też pnę się w górę i jeszcze nie kończę. Mam nadzieję, że na kolejnych zakręcę się parę lokat wyżej - mówi z nadzieją.

Żal jest mu kolegi ze springów Damiana Żurka, lidera grupy, który znów uplasował się lokatę poniżej podium. Jego wyniki z Mediolanu to dwa razy 4. miejsca, na 1000 m i dzisiaj, na dystansie ultrasprinterskim. - Przykro mi. W sensie naprawdę szkoda Damiana, bo tutaj otarł się o medal najpierw na 1000 m, a teraz na 500 m. Znowu to samo. Szkoda, że Damianowi nie udało postawić kropeczki na "i". Na pewno było to w jego zasięgu. Taki jest sport - stwierdził.

Zupełnie inna historia dotyczy kolegi z szerokiej kadry, ale specjalisty od dłuższych dystansów, czyli Władimira Semirunnija. 23-letni reprezentant Polski w znakomitym stylu wywalczył w piątek wicemistrzostwo olimpijskie na 10000 m. Kania przyznał, że całą grupą czekali na Władka, gdy szczęśliwy dotrze do wioski olimpijskiej.

- Czekaliśmy, by go przywitać, choć wrócił dość późno. Przywitaliśmy go i poszliśmy spać. Już nie świętowaliśmy z nim, żeby wyspać się przed naszym biegiem - zaczął sprinter. Dopytany przez korespondenta Interii, by nieco dokładnie opowiedział, jak to wyglądało, czy były śpiewy, a może tylko poklepanie po plecach, zaczął opowieść z humorystycznym wątkiem:

- Czekaliśmy, aż wysiądzie z windy, wiwatowaliśmy jak się pojawił i pokazał medal. Pogratulowaliśmy mu, zaśpiewaliśmy 100 lat, choć w sumie nie wiem dlaczego (śmiech). Ale może po to, żeby jeszcze przez 100 lat zdobywał nam medale. W każdym razie na pewno było fajnie, było nieco głośno, to już było po ciszy nocnej, więc też trochę się oszczędzaliśmy. Na pewno super emocje, że mamy medal w łyżwiarstwie, pierwszy od Soczi. Szkoda tylko, że dzisiaj nie udało się kontynuować tej passy.

Przyznał, że pochodzący z Rosji sportowiec, z polskim obywatelstwem, to nietuzinkowa postać, która napędza całą grupę.

- On nie trenuje bezpośrednio z nami w grupie sprint, ale na pewno to jest bardzo sympatyczny chłopak. Akurat ja lubię z nim dużo przebywać. Zawsze jest pozytywny i daje pozytywną energię. Na pewno trochę nas nakręca - stwierdził Kania.

Z Mediolanu - Artur Gac

Marek Kania Teresa Suarez EPA

