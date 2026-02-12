Ostry atak na młodą Polkę na igrzyskach, rzecznik Tuska nie wytrzymał. "Zamiast wylewania żółci"

Reprezentacja Polski w konkursie drużyn mieszanych w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich nie zakwalifikowała się do serii finałowej. Polacy zajęli 11. miejsce, a Pola Bełtowska, będąca częścią składu skoczków, niestety nie może zaliczyć swojego występu do najbardziej udanych.

19-latka przygotowywała się do występu na igrzyskach długimi miesiącami i włożyła w treningi wiele energii. Los chciał jednak, że dnia, w którym odbywał się konkurs drużynowy, Pola Bełtowska nie była w najlepszej dyspozycji, a jej skoki pozostawiały sporo do poprawy.

Część fanów to właśnie młodą Polkę obarczyło odpowiedzialnością za klęskę na skoczni w Predazzo i brak awansu do finałowej części rywalizacji. - Nie sądziłam, że ludzie mogą żywić do mnie taką nienawiść. Nie robię tego specjalnie, a jestem "jechana" z góry na dół - zdradziła kilka dni temu. Ludzie życzyli jej najgorszego.

19-latka z Polski atakowana podczas igrzysk. Reaguje rzecznik rządu. "Polecam trochę ruchu"

Należy pamiętać, że młoda Polka... pierwszy raz w karierze brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Samo zakwalifikowanie się na tak dużą imprezę w takim wieku świadczy o ogromnych umiejętnościach sportowca. On, jak każdy inny człowiek, ma dni lepsze i gorsze.

Pola Bełtowska zdecydowanie nie zasłużyła na hejt, który wylał się na nią chwilę po odpadnięciu z konkursu. Najpierw zareagowały na to Polski Związek Narciarski i Polski Komitet Olimpijski, które wydały stosowne komunikaty potępiające okropne zachowanie "kibiców", a następnie w sprawę zaangażował się rzecznik rządu Donalda Tuska.

Pola Bełtowska ma 19 lat, a już ciężką pracą wywalczyła awans na igrzyska. Jest jedną z najlepszych skoczkiń na świecie. Jestem dumny z niej i całej naszej olimpijskiej reprezentacji. A hejterom polecam trochę ruchu na śniegu zamiast wylewania żółci na klawiaturze

Polityk dał jasno do zrozumienia, że i on głęboko wierzy w umiejętności młodej Poli Bełtowskiej. Hejterom, którzy próbowali zniszczyć jej debiut na igrzyskach, Szłapka radzi po prostu... spacer na świeżym powietrzu.

Całe szczęście oprócz grona hejterów Pola Bełtowska ma również znaczne grono fanów, którzy wspierają ją w sieci i przekazują słowa wsparcia po smutnej informacji o wzmożonym ataku na jej osobę.

Mamy nadzieję, że ZIO 2026 nie okaże się ostatnią imprezą, w której młoda Polka bierze udział. Z niecierpliwością czekamy również na jej kolejne starty i wierzymy, że w przyszłości dostarczy nam jeszcze niejeden medal olimpijski.

Pola Bełtowska padłą ofiarą linczu. Mistrzyni olimpijska nie pozostała bierna KAI TALLER/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL / Image Photo Agency / Contributor Newspix/Getty Images

Pola Bełtowska i Rafał Koszyk (w ramce) Foto Olimpik/NurPhoto/AFP/Archiwum Rafała Koszyka INTERIA.PL

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Grzegorz Galica: Nie odlatuję myślami Polsat Sport