Ostatnia na mecie Polka dostała takie brawa jak medalistki. Trener bił pokłony przed inną

Kamila Żuk zanotowała najlepszy występ indywidualny z grona naszych reprezentantek w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Była bowiem ósma w sprincie.

Mogliśmy przypuszczać, że jeśli tylko poradzi sobie na strzelnicy, to będzie się biła o wysokie lokaty. Już pierwszy pocisk nie trafił jednak w tarczę i z Polki zeszło powietrze. Na pierwszym strzelaniu zanotowała dwie rundy karne, a w sumie przebiegał ich dziesięć.

Cały stadion bił brawo Kamili Żuk

Kiedy ostatni raz pojawiła się na strzelnicy, spiker poprosił o aplauz dla niej, a publucznośc się dostosowała. Żuk była zdecydowanie ostatnią zawodniczką. I kiedy wbiegała na metę, kibice zgotowali jej taką owację jak medalistkom, a Polka odwdzięczyła się im pozdrowieniami.

Zaraz po biegu wpadła w ramiona swojego partnera Jana Guńki. Wyściskał ją też trener. Oboje trochę się pouśmiechali. Nie widać było, by Żuk była zła. Zapewne poszła na maksa, a że nie wyszło już na początku, to robiła spokojnie swoje. Po starcie nie stawiła się w strefie dla mediów.

Trener bił pokłony przed Joanna Jakiełą. Świetny start Polki

Najlepiej z naszych kadrowiczek spisała się Joanna Jakieła. 26-latka dwa razy myliła się na strzelnicy, a na metę wbiegła 11. Miała siódmy czas na ostatniej rundzie, co docenił szkoleniowiec kadry.

- Nikt nie chciał spotkać Joanny na ostatniej pętli - śmiał się Norweg, dodając: Jestem z niej bardzo dumny. Miała jeden z najlepszych czasów biegu tego dnia.

Występ Jakieły był drugim najlepszym w historii startów Polek w biegu masowym na igrzyskach. Lepiej w 2014 roku w Soczi spisała się tylko Monika Hojnisz-Staręga, która była wówczas piąta.

- Jestem zadowolona, bo miałam 90-procentową skuteczności. Nie wymagam od siebie 100 procent, bo chyba jeszcze nie jestem na to gotowa. Jestem też dumna z ostatniej rundy, bo na ostatnich metrach pokonałam wielkie zawodniczki. Nie sądziłam, że z takimi nazwiskami mogę konkurować. To buduje pewność siebie - mówiła Jakieła, przed którą pokłony bił trener Torgersen.

Polka swój start w igrzyskach oceniła na cztery z plusem. Nie była zadowolona z biegu indywidualnego.

Cieszę się, że tak wypadły moje pierwsze igrzyska, że na tym debiucie się nie spaliłam, tylko walczyłam do końca. Nie wiedziałam czego się spodziewać na pierwszych igrzyskach, jak się zachowam. Cieszę się, że udało się w miarę utrzymać tę chłodną głowę i myślę, że to jest plus

Jakieła była zadowolona z tego, że choć sezon nie był najlepszy, to jednak zaufała trenerowi.

- Trzeba do ostatniego słowa ufać trenerowi. Jak widać, wiedział, co robi - zakończyła.

Natalii Sidorowicz zabrakło chłodnej głowy

Niewystarczająco chłodną głowę miała na strzelnicy Natalia Sidorowicz. Ona ukończyła rywalizację na 15. pozycji.

- To była wielka walka na trasie. Kogo widziałam na trasie przed metą, to starałam się dobiec. Chciałam być wyżej, choć o jedno miejsce. Na pierwszym strzelaniu wkradło się trochę nerwów. Szkoda, bo gdybym wyszła wyżej na pierwszym strzelaniu, to może inaczej potoczyłby się ten bieg. Potem nastąpił jednak reset głowy i było o wiele lepiej - opowiadała 27-latka.

