Oni dziś prędko nie zasną. Co za historia na igrzyskach, życiowy wynik Polki

Pierwsze niezbyt pozytywne informacje do Maryny Gąsienicy-Daniel dotarły jeszcze przed rozpoczęciem zmagań. Dotyczyły one charakterystyki trasy. Zakopianka słynie z dobrej techniki i im więcej krętych fragmentów, tym lepiej czuje się na nartach. "Zastaliśmy dzisiaj gigant, który przypomina bardziej supergigant. Mówią o tym zawodniczki" - meldował komentujący zmagania w Eurosporcie Michał Okniański. "Pogoda jest idealna. Trasa również. Nie ma lodu, jest twardo oraz przyczepnie. Nic tylko się ścigać" - dodawał.

Na półmetku w euforii znajdowali się miejscowi kibice. Ogromne powody do radości dała im Federica Brignone. Po złotym medalu w supergigancie, 35-latka poszła za ciosem także i dzisiaj, bo po pierwszym zjeździe plasowała się na czele. Doświadczona zawodniczka przez ostatnie miesiące przeszła naprawdę wiele. W kwietniu 2025 złamała kość piszczelową oraz strzałkową. Dodatkowo zerwała więzadła krzyżowe. Start na igrzyskach stał pod sporym znakiem zapytania. A ona nie dość, że niedawno zdobyła mistrzostwo olimpijskie, to na dodatek miała szansę na kolejny tytuł.

Federica Brignone mistrzynią olimpijską. Ale Maryna Gąsienica-Daniel też się cieszy

Maryna Gąsienica-Daniel początkowo również nie zawodziła. Polka pojechała agresywnie. Długo nawet wydawało się, iż znajdzie się w ścisłej czołówce, lecz tuż przed metą popełniła kosztowny błąd. 31-latka nie była zresztą jedyna. Podobne sceny oglądaliśmy w przypadku lepszych na papierze zawodniczek. "Na ostatnim skoku wiedziałam, że mam jechać prosto, ale w ostatniej sekundzie zauważyłam ślady, które idą trochę bardziej w lewo i niestety zasugerowałam się tymi śladami i mnie 'wykopało' za bardzo w lewo" - tłumaczyła w rozmowie z Eurosportem.

Dopiero siódme miejsce należało do Mikaeli Shiffrin. Poza TOP 10 widzieliśmy choćby nazwisko Julii Scheib, czyli liderki Pucharu Świata w slalomie gigancie. Ciekawie wyglądało podium. Druga Lena Duerr traciła 0,34 sekundy do liderki. 0,46 wolniej od Federiki Brignone trasę przejechała natomiast Sofia Goggia. Pachniało sensacjami, jednak faworytki mogły poprawić się w kolejnym przejeździe. Na przesunięcie się w górę klasyfikacji liczyliśmy także w przypadku Zakopianki, której po przerwie zazwyczaj wiedzie się lepiej.

I tak też stało się dzisiaj. 31-latka zanotowała awans, kończąc zawody na siódmej lokacie, przebijając wynik z Pekinu sprzed czterech lat. Nasza rodaczka zapewne z wypiekami na twarzy podziwiała następnie walkę o medale, podobnie zresztą jak cały świat. Federica Brignone wytrzymała presję, uszczęśliwiając miliony swoich rodaków. Włoszka napisała dziś kawał pięknej historii, pokazując zarazem, że niemożliwe nie istnieje. Druga Sara Hector straciła do niej 0,62 sekundy.

Czołówka slalomu giganta kobiet:

1. Federica Brignone (Włochy) - 2:13.50 s

2. Sara Hector (Szwecja) - 2:14.12

3. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) - 2:14.12

4. Lara Della Mea (Włochy) - 2:14.17

5. Julia Scheib (Austria) - 2:14.19

7. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) - 2:14.25

