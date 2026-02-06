Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ona i Kamil Stoch poniosą polską flagę na igrzyskach. Próbowała swoich sił w polityce

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Natalia Czerwonka i Kamil Stoch - oto polska para chorążych, która poniesie biało-czerwone flagi podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Osiągnięcia obojga chorążych są szeroko znane, każde z nich zasłużyło swoją ciężką pracą i wspaniałą karierą na ten zaszczyt. Co jednak ciekawe, Natalia Czerwonka ma za sobą również próby działań w polityce. Dziś działa m.in. jako radna.

Po lewej stronie kobieta w czerwonej koszulce z mikrofonem w dłoni, w tle tablica z logo sponsorów. Po prawej stronie mężczyzna w czapce z polską flagą i kurtce zimowej trzyma narty, wokół widoczny śnieg.
Natalia Czerwonka i Kamil Stoch poniosą flagi na ceremoniach otwarcia ZIO 2026Tomasz Jastrzębowski & Bartłomiej BodzekEast News
Co ciekawe, zarówno Czerwonka jak i Stoch poniosą flagi na... dwóch różnych ceremoniach otwarcia. Łącznie będzie ich cztery. To eksperyment, który chcieli wypróbować Włosi podczas tegorocznych igrzysk. Te będą rozgrywać się przede wszystkim w Mediolanie, ale także Cortinie, Predazzo i Livigno - w Mediolanie flagę poniesie Czerwonka, a w Predazzo - Kamil Stoch.

Natalia Czerwonka i Kamil Stoch chorążymi reprezentacji Polski na ZIO 2026

26 stycznia Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że chorążymi reprezentacji Polski podczas nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich będą Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Postanowiono przedstawić również ich osiągnięcia. Dla srebrnej medalistki wyścigu drużynowego z Soczi będą to już piąte igrzyska, w których weźmie udział.

Co ciekawe, w 2022 roku Czerwonka informowała o zakończeniu kariery. "Teraz zależy mi, aby moi wychowankowie nie tylko uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich, ale wrócili z nich z medalami. Ja swój już zdobyłam. O swoich marzeniach trzeba mówić głośno i śmiało" - tłumaczyła. Potem jednak postanowiła jeszcze raz spróbować swoich sił i udało jej się znów błysnąć, co dało jej miejsce w reprezentacji Polski panczenistów na igrzyskach.

Natalia Czerwonka próbowała swoich sił w polityce

Czerwonka jest niezwykle zasłużona dla swojej dyscypliny. Prócz srebra igrzysk olimpijskich ma również na koncie medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. 34 razy była także mistrzynią Polski. Postanowiła jednak poszukać też szczęścia poza sportem i choć myślała o dalszym związaniu się z łyżwiarstwem szybkim, to znalazła dla siebie szansę w innej dziedzinie - polityce.

Swoje starty w wyborach zaczęła w 2014 roku od kandydowania na radną sejmiku województwa dolnośląskiego. Robiła to z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców - w tej formacji w tym samym roku o mandat starał się także Paweł Kukiz, któremu udało się uzyskać odpowiednią liczbę głosów. Czerwonka musiała wtedy obejść się smakiem.

Potem jednak wystartowała w 2015 roku z listy JOW Bezpartyjni, tam jednak doszło do dość zaskakującego zdarzenia - z listy wypisało się zbyt wielu kandydatów i ostatecznie została ona wyrejestrowana. Raz jeszcze, w 2023 roku, startowała do Sejmu z listy Bezpartyjnych Samorządowców, ale nikomu z tej formacji nie udało się uzyskać mandatu.

Z radością jednak Czerwonka wspomina wybory samorządowe w 2024 roku. Wtedy udało jej się zostać radną powiatu lubińskiego i od tego czasu łyżwiarka zasiada i współdecyduje od losach rodzinnego miasta i powiatu.

Natalia Czerwonka
Zimowe

Sensacyjny powrót polskiej medalistki olimpijskiej z emerytury. Chce jechać na igrzyska

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zbliżenie zawodniczki w stroju łyżwiarskim na torze, w czerwonym kombinezonie sportowym i zielonej opasce na głowie, z lekkim uśmiechem i skupionym wyrazem twarzy.
Natalia CzerwonkaSoeren Stache AFP
Mężczyzna w zielonym stroju sportowym i czapce z polską flagą, zakłada ręce na głowę, w tle rozmyte sylwetki kibiców podczas zawodów narciarskich.
Kamil StochAFP
