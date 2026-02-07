Olimpijczycy wyszli na defiladę, a w TVP takie słowa. Nawrocki pominięty

Za nami ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Milano-Cortina 2026. Kolejne tematy są omawiane w mediach społecznościowych, chociażby kontrowersyjne użycie sztucznej inteligencji, wniesienie przez jednego z kibiców na San Siro rosyjskiej flagi (co było zabronione) czy gwizdy i buczenie w stronę reprezentacji Izraela na defiladzie.

Ten fragment eventu przyniósł jeszcze inną kwestię do debaty na platformie X. Podczas początku przemarszu polskich sportowców Piotr Sobczyński powiedział: "Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia udział bierze minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich".

Następnie współkomentujący wydarzenie Marek Rudziński zaprosił do obejrzenia przejścia naszych rodaków.

Komentarz Piotra Sobczyńskiego wywołał oburzenie. "Zapomnieli o prezydencie naszego kraju"

Niektórych internautów oburzyło niewspomnienie o Karolu Nawrockim, który również był obecny na trybunach mediolańskiego stadionu. "O nim 'zapomnieli'" - pisze jeden z użytkowników X.

Prezydent Nawrocki pierwszą aktywność we Włoszech miał już w czwartkowy wieczór, gdy wziął udział w przyjęciu wystawianym przez przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, w piątek spotkał się też z premier Giorgią Meloni (rozmowa według Kancelarii dotyczyła kwestii czysto politycznych), a kilka godzin wcześniej i on, i minister Rutnicki oglądali na żywo rywalizację drużynową w łyżwiarstwie figurowym.

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Jakub Rutnicki podczas posiedzenia rządu, 17.09.2025 r. Marysia Zawada/REPORTER East News

Karol Nawrocki Andrzej Iwańczuk East News

