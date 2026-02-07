Partner merytoryczny: Eleven Sports

Olimpijczycy wyszli na defiladę, a w TVP takie słowa. Nawrocki pominięty

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Nie milkną echa piątkowej ceremonii otwarcia XXV zimowych igrzysk olimpijskich. Internauci wyrażają swoje opinie na temat wielu elementów tego wydarzenia. Zwrócili uwagę na słowa wypowiedziane w relacji telewizyjnej TVP na początku przemarszu reprezentacji Polski na defiladzie. "Zapomnieli o prezydencie" - pisze jeden użytkowników platformy X.

Sportowcy w zimowych strojach maszerują z polską flagą podczas ceremonii otwarcia, jedna osoba niesie tabliczkę z napisem „Polonia”, w lewym górnym rogu umieszczono portret mężczyzny w garniturze i czerwonym krawacie.
Olimpijska reprezentacja Polski i Karol NawrockiSIPAUSANewspix.pl
Za nami ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Milano-Cortina 2026. Kolejne tematy są omawiane w mediach społecznościowych, chociażby kontrowersyjne użycie sztucznej inteligencji, wniesienie przez jednego z kibiców na San Siro rosyjskiej flagi (co było zabronione) czy gwizdy i buczenie w stronę reprezentacji Izraela na defiladzie.

Ten fragment eventu przyniósł jeszcze inną kwestię do debaty na platformie X. Podczas początku przemarszu polskich sportowców Piotr Sobczyński powiedział: "Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia udział bierze minister sportu i turystyki pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister wziął udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji letnich igrzysk olimpijskich".

Następnie współkomentujący wydarzenie Marek Rudziński zaprosił do obejrzenia przejścia naszych rodaków.

Komentarz Piotra Sobczyńskiego wywołał oburzenie. "Zapomnieli o prezydencie naszego kraju"

Niektórych internautów oburzyło niewspomnienie o Karolu Nawrockim, który również był obecny na trybunach mediolańskiego stadionu. "O nim 'zapomnieli'" - pisze jeden z użytkowników X.

Prezydent Nawrocki pierwszą aktywność we Włoszech miał już w czwartkowy wieczór, gdy wziął udział w przyjęciu wystawianym przez przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, w piątek spotkał się też z premier Giorgią Meloni (rozmowa według Kancelarii dotyczyła kwestii czysto politycznych), a kilka godzin wcześniej i on, i minister Rutnicki oglądali na żywo rywalizację drużynową w łyżwiarstwie figurowym.

Gorąco po ceremonii otwarcia igrzysk. Naprawdę napisali to o Polakach

Karol Nawrocki, prezydent RP
Polacy

