- Bierzemy udział w 12 z 16 dyscyplinach. W kadrze jest 60 sportowców, w tym 1 zawodniczka rezerwowa w bobslejach. Do tego 82 osoby współpracujące i 15 osób w misji olimpijskiej. Łącznie do Mediolanu uda się 157 osób - ogłosił na specjalnie zwołanym, krótkim briefingu prasowym w siedzibie PKOl, sternik związku Radosław Piesiewicz.

Pulę pełnoprawnych uczestników, rzutem na taśmę, uzupełniła para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza. Łącznie to o trzy nazwiska więcej niż przed czterema laty w Pekinie. W Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego, jak na szpilkach, czekano na zamknięcie systemu zgłoszeń. Istniała bowiem spora szansa, że w konkursie drużynowym wystąpi para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza.

Ogłoszono skład reprezentacji Polski na ZIO Mediolan-Cortina d'Ampezzo

Ponadto, co cennie, nasz kraj po raz pierwszy wystawi pełną drużynę w zawodach łyżwiarstwa figurowego (o jak najwyższe miejsca, poza Dowhal i Kuleszą, powalczą także soliści Jekaterina Kurakowa i Władimir Samojłow, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak).

Na ostatnich igrzyskach w Pekinie medale naszej drużynie zapewniali skoczkowie (Dawid Kubacki indywidualnie i w drużynie), a teraz największe nadzieje będziemy wiązali zwłaszcza z naszym panczenowym trio: Damian Żurek, Władimir Semirunnij i Kaja-Ziomek Nogal.

W ostatnich dniach polskie środowisko sportowe żyło skandalem, wywołanym przez Polski Związek Narciarski, który dotyczył Anieli Sawickiej i Nikoli Komorowskiej. Decyzją PZN, niezgodną z podjętą uchwałą, najpierw olimpijką ogłoszono Komorowską. Gdy wokół sprawy w jednej chwili zrobiło się głośno, nastąpił ciąg dalszy zdarzeń, które - gdyby nie grzech pierworodny w postaci postawy działaczy - nigdy nie powinny mieć miejsca. Komorowska pod wpływem hejtu i ciężkiej do zniesienia sytuacji sama zrezygnowała z udziału w igrzyskach. W jej miejsce, dokonując korekty w uchwale, powołano do kadry na ZIO Sawicką, która od początku spełniała wymagane kryterium (niepodważalną liderką jest Maryna Gąsienica-Daniel).

Sytuacji z uwagą przyglądał się Polski Komitet Olimpijski, przygotowany na to, gdyby związek pod przewodnictwem Adama Małysza nie odkręcił sytuacji, aby wkroczyć z interwencją. Ostatecznie to nie było potrzebne, choć poniesione straty przez obie Bogu ducha winne sportsmenki są niepowetowane i jeszcze w przyszłości mogą (oby nie!) odbić się na ich stronie mentalnej.

- PKOl stanął po stronie zawodników, jednogłośnie prezydium i zarząd zamiast Nikoli Komorowskiej członkinią kadry ustanowił Anielę Sawicką. Z kolei u mężczyzn zamiast Piotra Habdasa, jedzie Michał Jasiczek. Jako PKOl zawsze będziemy stali po stronie sportowców. To, co wydarzyło się w przypadku PZN, w naszej ocenie jest brakiem transparentności i nieprzestrzeganiem ustalonych zasad. Jak sięgam pamięcią, nie pamiętam żeby kiedykolwiek aż taka historia się wydarzyła. Nasze alpejki stały się ofiarami hejtu, jest to niedopuszczalne i skandaliczne. A niestety to tylko wierzchołek góry lodowej - w mocnym tonie wypowiadał się Piesiewicz, czytając przygotowane stanowisko.

- Cieszę się, że zarząd PKOl do tych odwołań podszedł z najwyższą wagą. Szkoda, że podczas tak ważnego posiedzenia zarządu nie było pana prezesa Adama Małysza, który najprawdopodobniej powie, że dowiedział się o wszystkim z mediów. Żałuję, że nie mógł z nami być, a jeśli jest członkiem, powinien być i rozmawiać - grzmiał prezes PKOl.

Na koniec podjęto dużo przyjemniejszy wątek. Mianowicie chorążymi polskiej kadry będą Natalia Czerwonka i Kamil Stoch, dla których będą to kolejno piąte i szóste igrzyska. - Jesteśmy bardzo dumni, że się zgodzili. Osobiście rozmawiałem z naszymi wybitnymi sportowcami. Cieszę się, że tak ważne postacie będą pełnili tę rolę. Już niebawem, bo 30 stycznia, odbędzie się ślubowanie o godz. 11. Swoją obecnością zaszczyci ślubowanie pan prezydent Karol Nawrocki, a obecność potwierdził też minister sportu Jakub Rutnicki. Mam nadzieję, że to ślubowanie przejdzie do historii - obwieścił szef PKOl.

Co więcej, reprezentacja uda się na igrzyska samolotem prezydenckim. - Za to panu prezydentowi chciałem bardzo podziękować - zaznaczył Piesiewicz.

Z Centrum Olimpijskiego - Artur Gac

Damian Żurek Rafal Oleksiewicz materiały prasowe

Aniela Sawicka Maciek Jonek Reporter

Na zdjęciu prezes PKOl-u Radosław Piesiewicz oraz prezes PZN Adam Małysz Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

