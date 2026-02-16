Ogłaszają o Tomasiaku tuż po trzecim medalu. Coś niebywałego. 19-latek naprawdę to zrobił

Historia napisała się na naszych oczach! Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w konkursie duetów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Zawody miały mnóstwo zwrotów akcji i dramatyczną końcówkę, ale wszystko skończyło się szczęśliwie dla Polaków. Dla Tomasiaka jest to trzeci medal na tegorocznych igrzyskach i jak się okazuje, dołączył do legend polskiego sportu.

Sportowiec w białym kombinezonie i czerwonej czapce, z medalem na szyi oraz nartami w ręce, uśmiecha się i macha do publiczności podczas zawodów narciarskich. Na kurtce widoczne godło Polski.
Kacper TomasiakIwańczukEast News
Jeszcze kilkanaście dni temu jeden medal w skokach narciarskich był marzeniem wielu kibiców w Polsce. Biało-czerwoni przez cały sezon nie prezentowali się zbyt dobrze i nadzieje na sukces były płonne. Jednak Polacy przygotowali świetną formę na igrzyska olimpijskie, a zrobił to przede wszystkim Kacper Tomasiak. 19-latek przed poniedziałkowym konkursem duetów miał na swoim koncie już dwa medale tegorocznej imprezy.

Na skoczni normalnej wywalczył srebrny, a na skoczni dużej brązowy medal. Już to dawało mu miejsce w historii polskich i światowych skoków narciarskich. Jak się okazało w poniedziałkowy wieczór, nie było to ostatnie słowo multimedalisty olimpijskiego. To przyszło dopiero podczas konkursu duetów. Polacy nie byli wśród murowanych kandydatów do medalu, a raczej uznawani byli za "czarnego konia".

    Tomasiak dołączył do legend polskiego sportu. Niebywała historia 19-latka

    I w tej roli odnaleźli się znakomicie. Z Tomasiakiem w parze skakał Paweł Wąsek i 26-latek dorównał poziomem do młodszego kolegi. Biało-czerwoni po dwóch seriach byli na drugim miejscu i mieli zapas nad rywalami oraz sporą stratę do fenomenalnie dysponowanych Austriaków. W trzeciej serii Wąsek skoczył 129 metrów i Polacy stracili pozycję medalową przed ostatnią turą skoków, ale wciąż mieli szansę na podium.

      Wszystko zależało od skoku Tomasiaka, ale tuż przed próbą 19-latka na skoczni zaczęło sypać i mocno wiać. Już próba Domena Prevca pokazała, że warunki są bardzo trudne. Tomasiak został puszczony na straty i wylądował blisko. Jury zdecydowało jednak, że dalsza rywalizacja byłaby niesprawiedliwa i zakończono konkurs przedwcześnie. Oficjalnymi wynikami były te po drugiej rundzie.

      Tym samym Tomasiak dołożył drugi, srebrny medal na tegorocznych igrzyskach. I jak się okazuje, dołączył do legend polskiego sportu. Jak napisał Łukasz Bok na portalu "X" tylko Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch i Adam Małysz zdobyli wcześniej trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich. Co więcej, wyłącznie Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak, Justyna Kowalczyk i Kacper Tomasiak zdobyli dla Polski trzy medale na jednych igrzyskach. Tym samym 19-letni skoczek już teraz jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiego olimpizmu.

      Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach startowych, z widocznymi olimpijskimi symbolami i napisem Milano Cortina 2026, stoi na tle padającego śniegu; jeden z zawodników ma na głowie czerwono-białą czapkę, drugi złoty kask z flagą Polski.
      Kacper Tomasiak i Paweł WąsekANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
      Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
      Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
