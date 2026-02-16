Ogłaszają o Tomasiaku tuż po trzecim medalu. Coś niebywałego. 19-latek naprawdę to zrobił

Jeszcze kilkanaście dni temu jeden medal w skokach narciarskich był marzeniem wielu kibiców w Polsce. Biało-czerwoni przez cały sezon nie prezentowali się zbyt dobrze i nadzieje na sukces były płonne. Jednak Polacy przygotowali świetną formę na igrzyska olimpijskie, a zrobił to przede wszystkim Kacper Tomasiak. 19-latek przed poniedziałkowym konkursem duetów miał na swoim koncie już dwa medale tegorocznej imprezy.

Na skoczni normalnej wywalczył srebrny, a na skoczni dużej brązowy medal. Już to dawało mu miejsce w historii polskich i światowych skoków narciarskich. Jak się okazało w poniedziałkowy wieczór, nie było to ostatnie słowo multimedalisty olimpijskiego. To przyszło dopiero podczas konkursu duetów. Polacy nie byli wśród murowanych kandydatów do medalu, a raczej uznawani byli za "czarnego konia".

Tomasiak dołączył do legend polskiego sportu. Niebywała historia 19-latka

I w tej roli odnaleźli się znakomicie. Z Tomasiakiem w parze skakał Paweł Wąsek i 26-latek dorównał poziomem do młodszego kolegi. Biało-czerwoni po dwóch seriach byli na drugim miejscu i mieli zapas nad rywalami oraz sporą stratę do fenomenalnie dysponowanych Austriaków. W trzeciej serii Wąsek skoczył 129 metrów i Polacy stracili pozycję medalową przed ostatnią turą skoków, ale wciąż mieli szansę na podium.

Wszystko zależało od skoku Tomasiaka, ale tuż przed próbą 19-latka na skoczni zaczęło sypać i mocno wiać. Już próba Domena Prevca pokazała, że warunki są bardzo trudne. Tomasiak został puszczony na straty i wylądował blisko. Jury zdecydowało jednak, że dalsza rywalizacja byłaby niesprawiedliwa i zakończono konkurs przedwcześnie. Oficjalnymi wynikami były te po drugiej rundzie.

Tym samym Tomasiak dołożył drugi, srebrny medal na tegorocznych igrzyskach. I jak się okazuje, dołączył do legend polskiego sportu. Jak napisał Łukasz Bok na portalu "X" tylko Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch i Adam Małysz zdobyli wcześniej trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich. Co więcej, wyłącznie Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak, Justyna Kowalczyk i Kacper Tomasiak zdobyli dla Polski trzy medale na jednych igrzyskach. Tym samym 19-letni skoczek już teraz jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiego olimpizmu.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

